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Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрон,switchblade

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що раніше США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.

Також читайте: Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 01
Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
кацап, тебе не стыдно было клянчить ленд лиз в 41 году?
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21.09.2022 00:33
+17
Його вага разом з вибухівкою - 3кг. У 600-го - заряд Джавеліна.
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21.09.2022 00:27
+13
дякую - це було смішно.
слідуючі ваший логиці на мільярдах дерев зараз сидять мільярд україньских снайперів....
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21.09.2022 00:42
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Ги... Баранюка недороблена не заспокоїться ніяк, що усю її дупоголовість викрили
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21.09.2022 23:45 Відповісти
Дупоголовий, вже збито 253 літаки, і не тільки НГУ-шником. В Україні розумників хватає. І служба сповіщення працює. Дебіл недороблений.
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21.09.2022 22:55 Відповісти
Виходить з Харкова до ракетних установках у Бєлгороді долетить без проблем 😀
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21.09.2022 12:41 Відповісти
.... будут производить.... . Дай Бог к Пасхе первый хоть прилетит на пробу? У нас то цели давно обозначены. Хоть вчера могли опробовать, а позавчера, так тем более.
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21.09.2022 12:49 Відповісти
Думаю, новими вони якраз поповнять арсенали, а вже наявні у військах та на складах - передадуть ЗСУ. Позапланова, так би мовити, ротація.
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21.09.2022 21:18 Відповісти
На Switchblade 600 $2.2М, а на Switchblade 300 - $18М. Це щоб не сильно різко перемагали? Дивна логіка.
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21.09.2022 14:49 Відповісти
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