Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть дрони-камікадзе Switchblade 600.
Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.
У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.
"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.
Варто зазначити, що раніше США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
V 2af7597c
показати весь коментар21.09.2022 23:45 Відповісти Мені подобається 0
V 2af7597c
показати весь коментар21.09.2022 22:55 Відповісти Мені подобається 0
Garry Dron 6973c752
показати весь коментар21.09.2022 12:41 Відповісти Мені подобається 0
Борис Дородный 8ff8e1d0
показати весь коментар21.09.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 0
Орест Гарай
показати весь коментар21.09.2022 21:18 Відповісти Мені подобається 1
Vlad Shkrebty 9d2c67ee
показати весь коментар21.09.2022 14:49 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
слідуючі ваший логиці на мільярдах дерев зараз сидять мільярд україньских снайперів....