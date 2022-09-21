Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що раніше США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.

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