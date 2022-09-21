Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 209 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
""Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі й добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням.
Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.
Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
ЗНОВУ
цей вже отримав - нічого, крім шкоди, не зробивши для захисту країни коли ще була можливисть запобігти цим неймовірним жертвам - воно брехало і жрало недомариновані шашликі.
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народ , армія, мова , Україна - вічне