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Новини За кордоном
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США наполягатимуть на продовженні угоди про експорт зерна з України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити чинність угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якої спливає у середині листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"США наполягатимуть на продовженні чинності угоди між Росією та Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів", – сказав Блінкен на Глобальному саміті з продовольчої безпеки, який проходив під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Взагалі в цій угоді "ніколи не було потреби", зазначив Блінкен, але вона стала необхідною після того, як Росія розпочала війну проти України і заблокувала тисячі тонн зерна в українських портах.

Держсекретар США зауважив, що президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія може вийти з угоди, посилаючись на неправдиві дані про те, що українське зерно не потрапляє до найбідніших країн світу, які страждають від браку продуктів харчування.

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"Незважаючи на деяку дезінформацію, яка продовжує надходити з Москви, зерно та інші продовольчі продукти потрапляють туди, куди їм потрібно, до країн, які найбільше потребують, це також допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, тому угоду потрібно продовжувати, її потрібно оновити, це є терміновим завданням", – сказав Блінкен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
дяденька, аможете подарить нам жменьку таких штучек?
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21.09.2022 01:27
+7
хлопці, а ви не зміющюєте акценти?
може ************ ***** і видерти цю лаптеногу підлоту з України і буде найкращим заміщенням "угоди" з агресором на погодувати Африку?
ні, таке на думку не спадало?
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21.09.2022 01:31
+5
вы шо. НАТО не есть сторона конфликта. Вам уже 100 раз повторили. А то вдруг путин нападет на них....
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21.09.2022 01:34
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дяденька, аможете подарить нам жменьку таких штучек?
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21.09.2022 01:27 Відповісти
А ми вам зерна відсиплемо...
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21.09.2022 01:39 Відповісти
хлопці, а ви не зміющюєте акценти?
може ************ ***** і видерти цю лаптеногу підлоту з України і буде найкращим заміщенням "угоди" з агресором на погодувати Африку?
ні, таке на думку не спадало?
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21.09.2022 01:31 Відповісти
вы шо. НАТО не есть сторона конфликта. Вам уже 100 раз повторили. А то вдруг путин нападет на них....
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21.09.2022 01:34 Відповісти
ви напрасно глузуєте...
кацапня напала на Грузію - було дуже нестерпно Україні?
один Ющенко в Тбілисі приперся в знак підтримкі і може півсотні постів в сетях...
а так забyли - не наше діло... - граймо *******.
кацапня Сірію вщент ********** бомбами непрямої дії - це хвилювало когось?
все також - граймо-*******.
і вже набридле в зубах - ви самі за себе хвилювалися в квітні 19-го?
чи може з початку 2022 року хвилювалися?
до чого претензії до когось коли завжди було всім все ***** доки кацапня не прийшла за нами?
та за вас весь світ зараз - навчиться вже хоч трошки цінувати і дуже прошу - не обзеленійте,
бо це буде остання і найгірша наша- помилка,
а це **** ой як помітно - ***** ростите....

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21.09.2022 01:50 Відповісти
а кто-то что-то говорит потив грузии или сирии? И Грузии мы помогли тогда как могли, или мы должны были армию прислать? И с сирией тоже самое! возможности Украины и НАТО сопоставимы?! к чему эта демагогия сейчас? уже слепому понятно, что уродов надо остановить, а у этих пластинку заело: мы не сторона конфликта....Придурки
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21.09.2022 01:57 Відповісти
в мене така сама розпач і не розуміння як і у вас, а може і більше.
але - "придурки" приміряйте на себе, перше ніж на когось лаяти.
як би не ці західні "придурки" - навіть не хочу думали що було б...
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21.09.2022 02:04 Відповісти
если б не придурки - нас бы уже не было. Но тут надо понимать, что тогда крупные проблемы были бы уже у придурков. И меня бесят их полу-меры - тут не стреляй, туда нельзя, там не ходи. Это нормально?!
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21.09.2022 22:16 Відповісти
ви так нічого і не зрозуміли - кладіть дороги по яких злітають україньскi винищувачі - мо це вам шось вставить...
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21.09.2022 22:31 Відповісти
не розачаровуйте мене - не вважав вас недолугим....
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21.09.2022 02:08 Відповісти
ППО була наша і з нашими спеціалістами, наш спецназ там був.
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21.09.2022 02:33 Відповісти
Хай харант США захищає нас від іншого харанта Рашки, за 3-й ядерний потенціал. Бо інакше кацапи попруть далі, китайці попруть на Тайвань і громадяни США будуть гинути сотнями тисяч. По їх моделюванню тільки в війні за Тайвань США втратить за кілька тижнів 900 літаків. А до того іде, коли США кинули Польщу, які віддали нам усі радянські танки, а США відмовились продавати їм свої, навіть старі танки, після чого поляки купили їх у Південній Кореї. Чи нас, яким обіцяють танки, Патріоти та авіацію після закінчення війни, бо вони потрібні союзникам США. А ми типу лохи, яких вони розвели.
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21.09.2022 02:44 Відповісти
Мощный ответ на возможное начало 3-й мировой, мощный.
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21.09.2022 02:11 Відповісти
"Мощный ответ на возможное начало 3-й мировой, мощный"
наржався клоп зелений?
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21.09.2022 05:29 Відповісти
кривавий ужас, шо кацапня робить в Україні.
кривавий ужас на шо клован віддав азовців.
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21.09.2022 05:23 Відповісти
***** в світі Морське право? Що **** за дибілізм? кацапи диктують країнам свої умови
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21.09.2022 08:06 Відповісти
 
 