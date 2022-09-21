США наполягатимуть на продовженні угоди про експорт зерна з України, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити чинність угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якої спливає у середині листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"США наполягатимуть на продовженні чинності угоди між Росією та Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів", – сказав Блінкен на Глобальному саміті з продовольчої безпеки, який проходив під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Взагалі в цій угоді "ніколи не було потреби", зазначив Блінкен, але вона стала необхідною після того, як Росія розпочала війну проти України і заблокувала тисячі тонн зерна в українських портах.
Держсекретар США зауважив, що президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія може вийти з угоди, посилаючись на неправдиві дані про те, що українське зерно не потрапляє до найбідніших країн світу, які страждають від браку продуктів харчування.
"Незважаючи на деяку дезінформацію, яка продовжує надходити з Москви, зерно та інші продовольчі продукти потрапляють туди, куди їм потрібно, до країн, які найбільше потребують, це також допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, тому угоду потрібно продовжувати, її потрібно оновити, це є терміновим завданням", – сказав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
може ************ ***** і видерти цю лаптеногу підлоту з України і буде найкращим заміщенням "угоди" з агресором на погодувати Африку?
ні, таке на думку не спадало?
кацапня напала на Грузію - було дуже нестерпно Україні?
один Ющенко в Тбілисі приперся в знак підтримкі і може півсотні постів в сетях...
а так забyли - не наше діло... - граймо *******.
кацапня Сірію вщент ********** бомбами непрямої дії - це хвилювало когось?
все також - граймо-*******.
і вже набридле в зубах - ви самі за себе хвилювалися в квітні 19-го?
чи може з початку 2022 року хвилювалися?
до чого претензії до когось коли завжди було всім все ***** доки кацапня не прийшла за нами?
та за вас весь світ зараз - навчиться вже хоч трошки цінувати і дуже прошу - не обзеленійте,
бо це буде остання і найгірша наша- помилка,
а це **** ой як помітно - ***** ростите....
але - "придурки" приміряйте на себе, перше ніж на когось лаяти.
як би не ці західні "придурки" - навіть не хочу думали що було б...
наржався клоп зелений?
кривавий ужас на шо клован віддав азовців.