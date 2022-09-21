Макрон в ООН закликав нейтральні країни не мовчати щодо нападу РФ на Україну
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Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Росію в сучасному імперіалізмі, що ґрунтується на законі джунглів.
Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Він закликав нейтральні країни припинити бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення Росії в Україну. Макрон попередив, що вторгнення Росії в Україну розділяє світ та відновлює "епоху колоніалізму".
"Ті, хто сьогодні зберігає мовчання – всупереч собі чи таємно за певної співучасті, – служать справі нового імперіалізму, сучасного цинізму, що руйнує світовий порядок", – сказав президент Франції.
"Коли я чую, як Росія каже, що готова до нової співпраці та нового міжнародного порядку без гегемонії, це вигадки. На підставі чого? Вторгнення до сусіда, не поважаючи межі, які вам не подобаються. Що за порядок? Хто є гегемоном сьогодні? Росія", – додав Макрон.
Макрон відкинув твердження про те, що Захід намагається захистити застарілі цінності задля своїх інтересів і що через це постраждала решта світу.
"Я закликаю всіх членів цієї асамблеї підтримати нас на шляху до миру і діяти, щоб змусити Росію відмовитися від вибору війни, щоб вона усвідомила ціну собі і нам і припинила свою агресію. Йдеться не про вибір табору між Сходом та Заходом, а про відповідальність кожного за дотримання статуту ООН", – сказав він.
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***** не роблячі?
захтребетесь вечірні відосики всосувати,,,,
Ходаковский рассказал о брошенных в бой украинских танках с замурованным экипажем Комбат «Востока» Ходаковский: военных замуровали в танке ВСУ и отправили умирать
«На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче», - написал Ходаковский.
По его словам, военнослужащие подошли к танку вплотную и обнаружили, что люки на нем оказались заваренными. Ходаковский выразил мнение, что экипаж машины «просто замуровали» и «отправили умирать».
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/09/20/18606391.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&updated
Бамбас непуганых бакланов
На тому і побудована Улус Кацапія, на брехливих казках.
Микроавтобус «Форд Транзит», бывшую инкассаторскую машину, планировали закамуфлировать и отправить в ДНР, в подарок подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».
Ракети моцні, мабуть С 300. Харкову треба ще більше ППО, німецькі Іріс в самий раз.
Кацапи здохніть.
ну хоч це...
3 штукі - чи всім теж тре вчитися 8 років?
макрон як би четвертий після ермака....
Дякую за підтримку та Вашу увагу !
Не всі українці невдячні !