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Макрон в ООН закликав нейтральні країни не мовчати щодо нападу РФ на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Росію в сучасному імперіалізмі, що ґрунтується на законі джунглів.

Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Він закликав нейтральні країни припинити бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення Росії в Україну. Макрон попередив, що вторгнення Росії в Україну розділяє світ та відновлює "епоху колоніалізму".

"Ті, хто сьогодні зберігає мовчання – всупереч собі чи таємно за певної співучасті, – служать справі нового імперіалізму, сучасного цинізму, що руйнує світовий порядок", – сказав президент Франції.

"Коли я чую, як Росія каже, що готова до нової співпраці та нового міжнародного порядку без гегемонії, це вигадки. На підставі чого? Вторгнення до сусіда, не поважаючи межі, які вам не подобаються. Що за порядок? Хто є гегемоном сьогодні? Росія", – додав Макрон.

Також читайте: Переговори можливі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх, – Макрон в ООН

Макрон відкинув твердження про те, що Захід намагається захистити застарілі цінності задля своїх інтересів і що через це постраждала решта світу.

"Я закликаю всіх членів цієї асамблеї підтримати нас на шляху до миру і діяти, щоб змусити Росію відмовитися від вибору війни, щоб вона усвідомила ціну собі і нам і припинила свою агресію. Йдеться не про вибір табору між Сходом та Заходом, а про відповідальність кожного за дотримання статуту ООН", – сказав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
А де це ви бачили кацапів які не *********** казки.
На тому і побудована Улус Кацапія, на брехливих казках.
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21.09.2022 01:55
+8
Актер Сергей Пускепалис погиб, перегоняя «гуманитарный» броневик для военных Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Микроавтобус «Форд Транзит», бывшую инкассаторскую машину, планировали закамуфлировать и отправить в ДНР, в подарок подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».
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21.09.2022 02:14
+6
Та ладно? Разговоры с ****** уже не нужны? а как же "сохранить рыло" его?
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21.09.2022 01:52
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Та ладно? Разговоры с ****** уже не нужны? а как же "сохранить рыло" его?
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21.09.2022 01:52 Відповісти
А он делает два дела параллельно и трепется с ****** и обвиняет ***** в империализме.
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21.09.2022 05:07 Відповісти
любіть боневтіка!
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21.09.2022 05:11 Відповісти
він вам стoка ще доріг понамайсруе і стільки ще з західу понавимагае?
***** не роблячі?
захтребетесь вечірні відосики всосувати,,,,
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21.09.2022 07:44 Відповісти
байки бамбаса - распятый мальчик слзез с доски почета, присел і нервно курит
Ходаковский рассказал о брошенных в бой украинских танках с замурованным экипажем Комбат «Востока» Ходаковский: военных замуровали в танке ВСУ и отправили умирать
«На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче», - написал Ходаковский.
По его словам, военнослужащие подошли к танку вплотную и обнаружили, что люки на нем оказались заваренными. Ходаковский выразил мнение, что экипаж машины «просто замуровали» и «отправили умирать».
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/09/20/18606391.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&updated

Бамбас непуганых бакланов
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21.09.2022 01:53 Відповісти
А де це ви бачили кацапів які не *********** казки.
На тому і побудована Улус Кацапія, на брехливих казках.
показати весь коментар
21.09.2022 01:55 Відповісти
Актер Сергей Пускепалис погиб, перегоняя «гуманитарный» броневик для военных Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Микроавтобус «Форд Транзит», бывшую инкассаторскую машину, планировали закамуфлировать и отправить в ДНР, в подарок подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».
показати весь коментар
21.09.2022 02:14 Відповісти
Поверить невозможно и этот скурвился. Испортил себе некролог , теперь будет играть героя - мента перед Кобзоном и ансамлем Александрова. Доктора Лизу ему в помощь в аду.
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21.09.2022 05:12 Відповісти
А два холуя напегонки Кеосаян и Симонян поют ему хвалебные песни, две конченные твари , жаль что Пускупалис их с собой не забрал . А был когда- то хороший актёр ,а оказался обыкновенная рашисткая тварь.
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21.09.2022 05:15 Відповісти
Тільки що кацапи влупили ракетами десь біля центра Харкова, чомусь сирен ППО не було, цікаво.
Ракети моцні, мабуть С 300. Харкову треба ще більше ППО, німецькі Іріс в самий раз.
Кацапи здохніть.
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21.09.2022 01:54 Відповісти
До речі одну чи дві кацапські ракети над Харковом ППО збили, молодці.
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21.09.2022 02:08 Відповісти
Кацапи своїм хамством навіть Макрончика дістали
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21.09.2022 01:55 Відповісти
Коли роzzія путіназдія буде виключена з ООН питання видно декількох місяців.
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21.09.2022 02:01 Відповісти
ліву туфлю вже перевзув...
ну хоч це...
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21.09.2022 02:20 Відповісти
Кацапська пропаганда. В спам.
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21.09.2022 04:12 Відповісти
німці дайте МГ-42...
3 штукі - чи всім теж тре вчитися 8 років?
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21.09.2022 05:52 Відповісти
понтовіли вонючі
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21.09.2022 05:54 Відповісти
та лано - ***** лопне від недосеркуватого, бо валіза заїла і не відкривається і з піною у рота, обісцяне, пробулькає - "донацифіц......" - і тут почнуться баяни рватися в Україні!!!
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21.09.2022 04:23 Відповісти
не чеші всім ейфелеву башню.... - дзвякні *****, міросранець...
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21.09.2022 04:38 Відповісти
ха-ха 1000 чортів!
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21.09.2022 05:49 Відповісти
О! Макрон ужн про переговоры между Украиной и рашкой заткнулся. Шо, понял наконец, шо с шизофреником не о чем доглвариваться?
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21.09.2022 04:40 Відповісти
буба як би перший головнюк, ленка як би перша галовнючка,
макрон як би четвертий після ермака....
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21.09.2022 04:51 Відповісти
Так і є, бачу європейці добре дослідили нашу Історію.
Дякую за підтримку та Вашу увагу !
Не всі українці невдячні !
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21.09.2022 06:01 Відповісти
 
 