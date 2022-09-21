Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган
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Підхід, який було застосовано під час підписання "зернової угоди", можна застосувати і для захисту Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час засідання 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він нагадав, що минуло майже два місяці після підписання Стамбульського меморандуму про взаєморозуміння, що дало змогу досягти експорту зерна, і Туреччина "рада зазначити, що ці постачання набирають обертів із кожним днем".
"Цей меморандум, який має вирішальне значення для забезпечення стійкості постачання зерна, є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки. Завдяки цьому досягненню зміцнилася довіра до ООН із боку тих людей у всьому світі, які звертаються по допомогу до міжнародної спільноти. Стамбульський меморандум про взаєморозуміння також довів, що переговори справді дають результати щодо питань, які мають життєво важливе значення для сторін. Аналогічний підхід можна застосувати і щодо кризи на Запорізькій АЕС, яка стосується безпеки всього людства", – сказав Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
і медсестра та сама безрука - херак і обидва "хокеїсти" головою об кафель.
ну, ****, схожі, як одне котеня на саме себе....
Турція ніяк не злізе з кацапського імпотру-екпорту...
їхне діло... - скурвілися яничари, під кацапню поступово лягають - їхнє діло.... - белая рашка номер 2.
ви на дії а не на слова дивіться
і зрозуміло ж що кожна країна свій інтерес переслідує. Чи ви хотіли б щоб Туреччина українські інтереси відстоювала? з якого дива? вони нам щось винні? дякуйте що так підтрумують.
якби наша влада за Україну так як Ердоган за Туреччину думала,то цієї війни взагалі не було б.
і с протягнутою рукою - дайте грошей і зброї - миб теж не стояли... а ви кажете Ердоган)
в кожного з нас є в сердці Україна...
азовці цілком на бубі - він вуддав приказ на сдачу, на тортури.
"ти вже з Маріуполя людей вивіз , стара брехлива шкапа !"
предусматрює, шо винен ердоган, а не буба...
так от - винен буба - катують кацапи зараз азовців по бубіному приказу,
не по ердоганіному.
чомусь хлопці повірили тій маленькій криворогатій істоті яка іх тупо здала,
як і всю Україну на шашликі...
чому повірили? чому сдалися кацапні?
ніколи не зрозумію.....
Але, у повному оточенні без припасів ліків, гниючи від поранень заживо, без води та будь якої надії на операцію ЗСУ зі звільнення - які ще варіанти були у хлопців? просто вмерти від голоду і спраги та гангрєн? Те що вони стільки протримались - то військове диво і диво людської волі.
Але чудес не буває. Рано чи пізно набої і їжа закінчуються. То ж вони вхопились за соломинку, яку там домовились. Хто з ким що і як, я не в курсі. Але дуже не подобається що з медіапростору провладного ця ситуація зникла, ніби і не було домовленностей. Оце бісить.
а не тортути і в кінці кінців та ж сама смерть і жахлива?
ми такі довбні і dosi не розуміемо з ким маємо діло....
починаючі від опи.... - не ім же кацапня яйця ріже...
а як віддати наказ на тортури комусь? - це ваш вибір....
це презідент України за вашим вибором...
тяжко признати свій ******** вибір?
та і не признавайте...
його справа Туреччина. А про Україну повинна наша влада буда піклуватися. Логічно, нє?
Це міжнародна політика, там не місце емоціям чи сантиментам. Все прагматично і цинічно.
Поляки зараз підтримують нас, але були часи, коли у нас з ними була заруба. І не раз. То ж Польща дружня країна чи ворожа? Відповідь проста - залежить від умов і часу.
Треба бути потужньою економічно, політично і як наслідок - військово, країною, з якою вигідніше дружити ніж нападати, бо можна по зубах отримати. Тоді таких питань буде поменьше)
Ми живемо у жорстокому світі. Знімайте рожеві окуляри.
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Це робить кожна свідома людина, спочатку про себе, потім про інше. Закидувати це як вину це тупість.
Он также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским два недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия."
Какие вопросы к Туркам ?
Заметьте, то, что потом назвали эвакуацией, таковой уже не являлось и к Туркам отношения не имело.
Якщо це максимум на що здатне ООН - то це найбезкорисніша органцазіція. Тільки даремно кошти на її забезпечення тратимо.
1. Залужного.
2. Боснийский.
а иначе слишком далеко можно зайти... гниденыш вновь почувствует себя богом на вершине Мира....
https://glavcom.ua/publications/urjad-hotovij-spivpratsjuvati-z-okupatsijnimi-administratsijami-skandalni-zakoni-vzhe-u-verkhovnij-radi-876536.html
а звинувачуемо всіх - тільки не самих себе...
за вашого "зате поржьом" і "як би я не збрехав, потеряв би потеряв $7млрд" - десятків тисяч вже не живуть і багато хто з них померли лютою смертю - родини зничтожені від дідів до малеч!
Бог вам, зелені, суддя.
а *****, **** потна, скористувався вашею недолугістю...
і сум у тому, що проголосують ще раз за якусь хєрню скоріш за все...
що по тєлєку напоказують, кого краще запіарять той і буде герой
як би схаменутися не піздно було...
Гопнік Путін захопив стратегічний і небепечний у планетарному масштабі обєкт іншої країни. Захопив військовим шляхом, і це типу криза? Це не криза, це просто гопота, яку треба вибити.
А виявляється треба з нею домовлятися. А давайте ми вам то, і ми вам сьо, тільки може не чіпайте АЕС... це ж тільки збуджує терористів. З терористами ніхто ні про що не домовляється. Тупо не ручкаються, не роблять вігляд що то не терорист а нормальний політик. Повний бан. Санкції максимальні з можливих, військові операції контртерористичні. Ті ж США чи Ізраіль могли б провести. Тай по тому....
хоча туркі тут виглядають кацапнею.
і ************ підер їм тока дай.
сукі кацапсьскі - вас будуть пиндячити навіть линиві.
що ***** віддали?