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війна (56389) Ердоган (754) Запорізька АЕС (887)

Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Підхід, який було застосовано під час підписання "зернової угоди", можна застосувати і для захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час засідання 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він  нагадав, що минуло майже два місяці після підписання Стамбульського меморандуму про взаєморозуміння, що дало змогу досягти експорту зерна, і Туреччина "рада зазначити, що ці постачання набирають обертів із кожним днем".

"Цей меморандум, який має вирішальне значення для забезпечення стійкості постачання зерна, є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки. Завдяки цьому досягненню зміцнилася довіра до ООН із боку тих людей у всьому світі, які звертаються по допомогу до міжнародної спільноти. Стамбульський меморандум про взаєморозуміння також довів, що переговори справді дають результати щодо питань, які мають життєво важливе значення для сторін. Аналогічний підхід можна застосувати і щодо кризи на Запорізькій АЕС, яка стосується безпеки всього людства", – сказав Ердоган.

Також читайте: Євросоюз вимагає від РФ негайно вивести окупантів із Запорізької АЕС

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
НЕмає ніякої кризи на Запорізькій АЕС.

Гопнік Путін захопив стратегічний і небепечний у планетарному масштабі обєкт іншої країни. Захопив військовим шляхом, і це типу криза? Це не криза, це просто гопота, яку треба вибити.

А виявляється треба з нею домовлятися. А давайте ми вам то, і ми вам сьо, тільки може не чіпайте АЕС... це ж тільки збуджує терористів. З терористами ніхто ні про що не домовляється. Тупо не ручкаються, не роблять вігляд що то не терорист а нормальний політик. Повний бан. Санкції максимальні з можливих, військові операції контртерористичні. Ті ж США чи Ізраіль могли б провести. Тай по тому....
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21.09.2022 04:04
+11
"є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки"
Якщо це максимум на що здатне ООН - то це найбезкорисніша органцазіція. Тільки даремно кошти на її забезпечення тратимо.
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21.09.2022 02:24
+6
я б спарував ердогана з бульбофюрером - як від однієї мамкі близнюки...
і медсестра та сама безрука - херак і обидва "хокеїсти" головою об кафель.
ну, ****, схожі, як одне котеня на саме себе....
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21.09.2022 02:17
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я б спарував ердогана з бульбофюрером - як від однієї мамкі близнюки...
і медсестра та сама безрука - херак і обидва "хокеїсти" головою об кафель.
ну, ****, схожі, як одне котеня на саме себе....
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21.09.2022 02:17 Відповісти
спокойно! Байрактары и бронеавтомобили поставляет, корабли строит и вове путену периодически кожаным УЗИ анальную диагностику проводит.... так что все идет по плану! а то, что он говорит - та пусть говорит.... говорит одно, а делает совсем другое....
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21.09.2022 02:44 Відповісти
Угорщіна забула танкі кацапські в Будапешті - і угорців в шматки...
Турція ніяк не злізе з кацапського імпотру-екпорту...
їхне діло... - скурвілися яничари, під кацапню поступово лягають - їхнє діло.... - белая рашка номер 2.
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21.09.2022 02:56 Відповісти
"Восток - дело тонкое".... )
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21.09.2022 03:04 Відповісти
та не таке вже і тонке як скотиною не бути...
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21.09.2022 03:07 Відповісти
ОК! проехали! ))
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21.09.2022 03:20 Відповісти
краще як німці? говорять багато, толку мало...

ви на дії а не на слова дивіться

і зрозуміло ж що кожна країна свій інтерес переслідує. Чи ви хотіли б щоб Туреччина українські інтереси відстоювала? з якого дива? вони нам щось винні? дякуйте що так підтрумують.

якби наша влада за Україну так як Ердоган за Туреччину думала,то цієї війни взагалі не було б.

і с протягнутою рукою - дайте грошей і зброї - миб теж не стояли... а ви кажете Ердоган)
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21.09.2022 03:44 Відповісти
чі ви мене недочули чи я не так висловився, але ми за одне і теж...
в кожного з нас є в сердці Україна...
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21.09.2022 03:54 Відповісти
і це невиємно.
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21.09.2022 03:55 Відповісти
ти вже з Маріуполя людей вивіз , стара брехлива шкапа !
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21.09.2022 02:19 Відповісти
він не обіцяв цього, які претензіі, сама ти брехло.
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21.09.2022 02:27 Відповісти
14 травня 2022 Туреччина запропонувала евакувати поранених захисників Маріуполя -радник президента Ібрагім Калин. а тепер вибачайся за брехло !
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21.09.2022 02:37 Відповісти
ну сам же пишешь "Туреччина запропонувала"..... но ведь очевидно же, что кто-то не воспользовался этим предложением! интересно, кто бы это мог быть???
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21.09.2022 02:48 Відповісти
вгадай хто не допустив цього з першого разу ?
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21.09.2022 02:58 Відповісти
по пр1звищу не схоже, щоб питанням на питання в1дпов1дати.....
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21.09.2022 03:16 Відповісти
зелені дурні носились з цією ідеєю до останнього бо для них це був гарний медіа сюжет . але ***** не пішло на це бо для нього мінус в іміджу ( відпустив нацистів) , а Ердоган не сильно і наполягав . я взагалі не розумію про що може розмовляти президент країни НАТО з двома президентами країн терористів ?
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21.09.2022 03:27 Відповісти
Яка різниця між тобою й Єрдоганом? Він якось "недостатньо" наполягав, та й ти теж зухвало недостатньо. Тобто ви обидва старі шкапи, логіччно?
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21.09.2022 11:46 Відповісти
Запропонувати евакуацію,і гарантувати її це різні речі.щось там гарантував зеленський, червоний хрестик,та особливо озабочені.а ердоган запропонував забрати до себе на час війни.є ж різниця?
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21.09.2022 05:11 Відповісти
ердоган таки не обіцяв цього - пропонував, але не обіцяв.
азовці цілком на бубі - він вуддав приказ на сдачу, на тортури.
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21.09.2022 02:32 Відповісти
покажи в моєму дописі обіцяв ?
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21.09.2022 02:39 Відповісти
щоб втюхивати вину, спочатку треба знайти обов'язки. В Єрдогана іх нема, тому ваши закиди, образи та цькування безпідставні, до того ж до мужа, який вагомо допомагає фронту.
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21.09.2022 11:49 Відповісти
100 в1дсотк1в згоден!
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21.09.2022 02:49 Відповісти
твій допис
"ти вже з Маріуполя людей вивіз , стара брехлива шкапа !"
предусматрює, шо винен ердоган, а не буба...
так от - винен буба - катують кацапи зараз азовців по бубіному приказу,
не по ердоганіному.
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21.09.2022 03:01 Відповісти
мій допис каже проте що Ердоган піклується про свій імідж , а не про інтереси України ! забув про про перемовини в Стамбулі ? не вийшло в Ердогана стати миротворцем ну і хрін з ним ! далі був Маріуполь з таким успіхом , потім протягнув зернову угоду з послабленням санкцій для рашки . С-300 пропустив з Сирії. Ердоган просто заробляє на війні , він справжній кривавий барига ! там спочатку мова шла про евакуацію турків і інших мусульман з Маріуполя але їх він теж не вивіз ! тож брехло...
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21.09.2022 03:16 Відповісти
це був бубін приказ виходьте, все домовлено...
чомусь хлопці повірили тій маленькій криворогатій істоті яка іх тупо здала,
як і всю Україну на шашликі...
чому повірили? чому сдалися кацапні?
ніколи не зрозумію.....
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21.09.2022 03:41 Відповісти
та знаю я про наказ ! я теж не розумію чому повірили ! вже було відведення військ і заняття кацапами , вже був порятунок Журавля , вже був Чонгар і багато іншого... той хто виконав наказ зараз сильно шкодує . можливо є щось що ми не знаємо ...
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21.09.2022 03:50 Відповісти
то шо буба все просрав і допустив цю війну, то факт.

Але, у повному оточенні без припасів ліків, гниючи від поранень заживо, без води та будь якої надії на операцію ЗСУ зі звільнення - які ще варіанти були у хлопців? просто вмерти від голоду і спраги та гангрєн? Те що вони стільки протримались - то військове диво і диво людської волі.

Але чудес не буває. Рано чи пізно набої і їжа закінчуються. То ж вони вхопились за соломинку, яку там домовились. Хто з ким що і як, я не в курсі. Але дуже не подобається що з медіапростору провладного ця ситуація зникла, ніби і не було домовленностей. Оце бісить.
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21.09.2022 03:51 Відповісти
Зброї в них уже не залишилося - нічим було воювати далі, поранених було надто багато, а лікарських засобів ніяких немає. Ампутувати руки і ноги без анестезії-пекельний біль.
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21.09.2022 04:57 Відповісти
розумію що поранененм хлопцям була потрібна домога - як мені хто скаже, шо сдача в полон кацапні це допомога поранененим,
а не тортути і в кінці кінців та ж сама смерть і жахлива?
ми такі довбні і dosi не розуміемо з ким маємо діло....
починаючі від опи.... - не ім же кацапня яйця ріже...
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21.09.2022 05:05 Відповісти
бубі одне яйце відріж - вереску буде з Київа до Кривого Рога.
а як віддати наказ на тортури комусь? - це ваш вибір....
це презідент України за вашим вибором...
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21.09.2022 05:41 Відповісти
ці зелені тварі - не наші..
тяжко признати свій ******** вибір?
та і не признавайте...
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21.09.2022 07:12 Відповісти
Я не вибирала його. Я живу і працюю в Америці майже 20 років.
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21.09.2022 07:14 Відповісти
Я с вами полностью согласна, я доктор- хирург . Я знаю как это невозможно больно ампутировать даже палец без анестезии. А тут нашим ребятам удаляли пораненные руки-ноги без анестезии так как медикаментов почти не оставалось . Зеленский а ля компания рассказывали нам что не наши самолёты , не наши вертолёты долететь до Азовстали не могут чтобы доставить им оружие , провиант и медикаменты. Вот и сдали их на убой российским фашистам . Я когда это смотрела как наши пораненные , грязные , лучшие наши мужчины садились в рашистские автобусы - у меня слёзы из глаз градом катились, я знала что с ними там будут делать и как их там будут мучать ,каких там будут медленно убивать -просто нет слов. Если бы у меня в руках было горло Зеленского а лучше Ермака ,я бы его удушила своими руками за то что он сделал с самыми лучшими нашими мужчинами.
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21.09.2022 07:12 Відповісти
ну то ви розуміете мою ненависть до ціх кацапотварей..
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21.09.2022 07:16 Відповісти
Я думаю что и Вы мою понимаете . Я его так ненавижу что иногда прямо разрывает изнутри.
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21.09.2022 07:19 Відповісти
тільки звільнена від кацапні і зеленні Україна зігріє мою душу...
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21.09.2022 07:23 Відповісти
Путін оре, що його кинули з зерновою угодою. Мали зняти більше санкцій, а по факту дозволили лише експорт їжі та добрив. З запчастинами на літаки послали нах... Тому він Ердогану весь час натякає, що буде відміняти зерновий коридор. Але Ердоган з цього бабло заробляє, тому він пуйла весь час стримує: зачекай, зачекай...
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21.09.2022 03:46 Відповісти
а з якого дива Ердоган повинен піклуватись про інтереси України? ви при своєму розумі? )

його справа Туреччина. А про Україну повинна наша влада буда піклуватися. Логічно, нє?
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21.09.2022 03:47 Відповісти
що тоді означає президент дружньої країни ?
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21.09.2022 03:55 Відповісти
нічого це не означає, окрім того, що на данний момент данна країна і її президент мають інтереси, які співпадають з інтересами України. Не більше не меньше. Так можуть бути якісь особисті симпатії чи дружба між політиками, але вони зникнуть як тільки інтереси перетнуться.

Це міжнародна політика, там не місце емоціям чи сантиментам. Все прагматично і цинічно.

Поляки зараз підтримують нас, але були часи, коли у нас з ними була заруба. І не раз. То ж Польща дружня країна чи ворожа? Відповідь проста - залежить від умов і часу.

Треба бути потужньою економічно, політично і як наслідок - військово, країною, з якою вигідніше дружити ніж нападати, бо можна по зубах отримати. Тоді таких питань буде поменьше)

Ми живемо у жорстокому світі. Знімайте рожеві окуляри.
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21.09.2022 04:11 Відповісти
побачите що зроблять з рашкою дружні країни, коли вона почне розпадатись))))
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21.09.2022 04:13 Відповісти
Що блокує частину військових кораблів рф в середземному морі,що продає байрактари і давно,що працює посередником якого не нагнеш,на відміну від інших,що робить нам зараз військові кораблі.
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21.09.2022 05:15 Відповісти
Ердоган працює кривавим баригою !
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21.09.2022 12:09 Відповісти
Шо ви хочете від Єрдогана? Шоб він положив своє військо за азовців і Україну?Його діло лише запропонувати, а "плохой парень" тут тільки *****, котрий відмовився.
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21.09.2022 12:07 Відповісти
На війні все просто - хто не з нами той проти нас. Зрозуміли нарешті?
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21.09.2022 08:52 Відповісти
що Ердоган піклується про свій імідж , а не про інтереси України !
===
Це робить кожна свідома людина, спочатку про себе, потім про інше. Закидувати це як вину це тупість.
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21.09.2022 11:51 Відповісти
"Турция предложила направить корабель для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь».

Он также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским два недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия."

Какие вопросы к Туркам ?
Заметьте, то, что потом назвали эвакуацией, таковой уже не являлось и к Туркам отношения не имело.
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21.09.2022 07:00 Відповісти
"є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки"
Якщо це максимум на що здатне ООН - то це найбезкорисніша органцазіція. Тільки даремно кошти на її забезпечення тратимо.
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21.09.2022 02:24 Відповісти
нет, тут надо ждать когда ВСУ освободят территории и русские сами убегут!
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21.09.2022 02:32 Відповісти
Кто убежит?😧
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21.09.2022 02:45 Відповісти
русские бомжары убегут!
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21.09.2022 03:18 Відповісти
Дурнуватий піар хитрозадого турка.
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21.09.2022 02:44 Відповісти
сценария тут может быть толко два:
1. Залужного.
2. Боснийский.
а иначе слишком далеко можно зайти... гниденыш вновь почувствует себя богом на вершине Мира....
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21.09.2022 02:57 Відповісти
Якій підхід? Напевно здати в полон ще пару тисяч Азовців?
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21.09.2022 02:59 Відповісти
У Ердогана точно криза вже почалась.
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21.09.2022 03:03 Відповісти
Криза у него уже давно и турецкая лира упала по стоимости ниже плинтуса . Вот и старается Эрдоган , у него же выборы скоро.
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21.09.2022 05:00 Відповісти
Поки ми обговорюємо контрнаступ і референдум, який намагається організувати окупант, в Києві активізувалась 5 колона
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21.09.2022 03:09 Відповісти
Медведчуковская Верещучка предлагает работать с оккупационными администрациями
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21.09.2022 03:12 Відповісти
Шо за херня? Верещучка вообще берега потеряла.
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21.09.2022 05:01 Відповісти
напроти - злетіла ****-попінс....
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21.09.2022 05:12 Відповісти
Вона їх і не знаходила.
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21.09.2022 05:14 Відповісти
Та да !
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21.09.2022 07:16 Відповісти
ситуация у них критическая, шифроваться некогда, действовать начали внаглую.....
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21.09.2022 13:21 Відповісти
За спиной народа и ВСУ власть договаривается с предателями и оккупантами???!!!

https://glavcom.ua/publications/urjad-hotovij-spivpratsjuvati-z-okupatsijnimi-administratsijami-skandalni-zakoni-vzhe-u-verkhovnij-radi-876536.html
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21.09.2022 03:14 Відповісти
ми знову нічого не поняли - криза почалася саме в нас з вибрати яника і продовжилася в квітні 19-го.
а звинувачуемо всіх - тільки не самих себе...
за вашого "зате поржьом" і "як би я не збрехав, потеряв би потеряв $7млрд" - десятків тисяч вже не живуть і багато хто з них померли лютою смертю - родини зничтожені від дідів до малеч!
Бог вам, зелені, суддя.
а *****, **** потна, скористувався вашею недолугістю...
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21.09.2022 03:29 Відповісти
так і є.

і сум у тому, що проголосують ще раз за якусь хєрню скоріш за все...

що по тєлєку напоказують, кого краще запіарять той і буде герой
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21.09.2022 03:53 Відповісти
38 разів вже постив ну і ще раз - ***** зеленого ростите, сумно панове...
як би схаменутися не піздно було...
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21.09.2022 04:04 Відповісти
Швидше за все старе х**йло використовувало не їхню недолугість, а їхню спрагу до великих грошей і влади.
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21.09.2022 05:04 Відповісти
НЕмає ніякої кризи на Запорізькій АЕС.

Гопнік Путін захопив стратегічний і небепечний у планетарному масштабі обєкт іншої країни. Захопив військовим шляхом, і це типу криза? Це не криза, це просто гопота, яку треба вибити.

А виявляється треба з нею домовлятися. А давайте ми вам то, і ми вам сьо, тільки може не чіпайте АЕС... це ж тільки збуджує терористів. З терористами ніхто ні про що не домовляється. Тупо не ручкаються, не роблять вігляд що то не терорист а нормальний політик. Повний бан. Санкції максимальні з можливих, військові операції контртерористичні. Ті ж США чи Ізраіль могли б провести. Тай по тому....
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21.09.2022 04:04 Відповісти
вбити *****, зруйнувати кацапський міст і від срашки - тільки хронь мідветь-уточка...
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21.09.2022 04:34 Відповісти
Міст з Криму веде до загарбаної московією (раніше) української території. Кубань-Україна.
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21.09.2022 10:58 Відповісти
саме тому він повинен бути знищеним, і буде, - бажано з наібільшою кацапнею на нему, шо б тім ***** "як дома, як в деревне по дамашнему..." не казалось...
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21.09.2022 11:05 Відповісти
Що він меле цей ердоган? Хай раша виводить з нашої атомної станції свою техніку и своїх покитьків без зайвих слів.
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21.09.2022 05:06 Відповісти
цей самй підхід можна б було застосувати в спорі турків з грекамі за острів Кіпр, але ми ж не не ліземо в вашу срань?
хоча туркі тут виглядають кацапнею.
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21.09.2022 06:33 Відповісти
туркі - а будете виьобуватися? - заліземо і за зіпунами підемо....
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21.09.2022 06:38 Відповісти
або тойже, що спрацював на Харківському напрямку
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21.09.2022 06:48 Відповісти
ніколи, ні в коєму разі не зливайте першій боневтікшей леді, як і боневтіку пересуваня віськ ЗСУ - збережете жизні хлопців...
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21.09.2022 06:48 Відповісти
Через ось таких, які намагаються поговорити, вмовити, бачать якісь кризи і не називають речі своїми іменами (уйло й продовжує. Терористів треба давити найжорстокішими методами
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21.09.2022 07:00 Відповісти
фіни все помьятають...
і ************ підер їм тока дай.
сукі кацапсьскі - вас будуть пиндячити навіть линиві.
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21.09.2022 07:04 Відповісти
ну і в чому суть цього "меморандуму взаємопорозуміння"?
що ***** віддали?
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21.09.2022 07:15 Відповісти
Зеля сподівається що після таких перемовин Путлер знову стане рукопожатим во всьому світі.
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21.09.2022 08:26 Відповісти
Тобто , московія буде загарбувати, а весь світ має їй за це іти на якісь поступки. Тепер "референдум" і знову якісь вимоги і шантаж. Не поступатися московії , а ліквідувати як злоякісне утворення на Землі.
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21.09.2022 10:54 Відповісти
хочеш добра для України то послухай ердогана і зроби все НАВПАКИ.
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21.09.2022 10:54 Відповісти
 
 