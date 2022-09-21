Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган

Підхід, який було застосовано під час підписання "зернової угоди", можна застосувати і для захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час засідання 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він нагадав, що минуло майже два місяці після підписання Стамбульського меморандуму про взаєморозуміння, що дало змогу досягти експорту зерна, і Туреччина "рада зазначити, що ці постачання набирають обертів із кожним днем".

"Цей меморандум, який має вирішальне значення для забезпечення стійкості постачання зерна, є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки. Завдяки цьому досягненню зміцнилася довіра до ООН із боку тих людей у всьому світі, які звертаються по допомогу до міжнародної спільноти. Стамбульський меморандум про взаєморозуміння також довів, що переговори справді дають результати щодо питань, які мають життєво важливе значення для сторін. Аналогічний підхід можна застосувати і щодо кризи на Запорізькій АЕС, яка стосується безпеки всього людства", – сказав Ердоган.

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