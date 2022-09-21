Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, в одному з будинків заблоковано людей, - Терехов

У Харкові росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району, внаслідок якого заблоковано людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять усе для їхнього порятунку", - йдеться в повідомленні.

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