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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, в одному з будинків заблоковано людей, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У Харкові росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району, внаслідок якого заблоковано людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять усе для їхнього порятунку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Щоб ваших самок з виплодками покорчило, а вас самих привезли додому у мішках. Не забудемо і не пробачимо. До десяого коліна нищитимо. Країни рашки не має бути на карті!
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21.09.2022 07:05 Відповісти
Сподіваюся це членів міськради заблокувало :

"Харків: міськрада не схотіла прибрати з назви драмтеатру ані "русский", ані "им.Пушкина". Бо "русскій мір" - це Європа. Досі", - пише політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"Депутатка Нємикіна від блоку Кернеса з профільної комісії заявила, що мати в місті "русскій" театр, тим більше імені Пушкіна - ознака освіченості і демократичності. "...Есть имена, не принадлежащие одной стране. Такое мировое признание получило и имя поэта Александра Пушкина. Оставив имя Пушкина в названии нашего театра, мы еще раз покажем миру, что мы с вами не варвары, мы европейская, образованная и демократическая нация".
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21.09.2022 07:24 Відповісти
Нємикіна! Тобі ще мало прилетіло? Інтелектуальна-освічена -культурна перша столиця вперто обирала злодія і афериста жида кернеса!
Карма діє! Хоча приклад ось таких шльондр нємикіних говорить про інше...
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21.09.2022 07:29 Відповісти
Ці суки пробують зруйнувати греблю в Печенігах. Пробують провернути історію яку робили в Херсонській області на Інгульці. Тут як я розумію спроба зупинити наших біля міста лиман, де приходиться переправлятися через Дінець.
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21.09.2022 07:39 Відповісти
Щось давненько бєлгарад не напрягався!
Валуйки теж розслабились!
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21.09.2022 08:07 Відповісти
 
 