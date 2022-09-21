Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, в одному з будинків заблоковано людей, - Терехов
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У Харкові росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району, внаслідок якого заблоковано людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять усе для їхнього порятунку", - йдеться в повідомленні.
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"Харків: міськрада не схотіла прибрати з назви драмтеатру ані "русский", ані "им.Пушкина". Бо "русскій мір" - це Європа. Досі", - пише політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Депутатка Нємикіна від блоку Кернеса з профільної комісії заявила, що мати в місті "русскій" театр, тим більше імені Пушкіна - ознака освіченості і демократичності. "...Есть имена, не принадлежащие одной стране. Такое мировое признание получило и имя поэта Александра Пушкина. Оставив имя Пушкина в названии нашего театра, мы еще раз покажем миру, что мы с вами не варвары, мы европейская, образованная и демократическая нация".
Карма діє! Хоча приклад ось таких шльондр нємикіних говорить про інше...
Валуйки теж розслабились!