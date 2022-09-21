На південному напрямку ЗСУ знищили понад 150 росіян і більш як 40 одиниць техніки ворога, - ОК "Південь"

На захисті південних рубежів українські військові знищили понад 150 загарбників і більш як 40 одиниць військової техніки росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі, в тилових районах, на суттєвому віддалені від лінії фронту.

Удень спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий завдав самоліквідаційного удару по узбережжю. Люди не постраждали.

За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метра.

Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що українські авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу.

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У небі над Чарівним на Херсонщині знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині – припинено спробу повітряної розвідки окупантів – 2 "Орлани-10" збито.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом у Бериславському районі, осередках сил і техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

Українські військові знищили 151 загарбника, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків і 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідні "Мста-С" і звичайні "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідні артустановки.

Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 загарбники, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 великих десантних кораблі разом з десантних катером.