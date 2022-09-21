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Українські захисники уразили колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

У Новій Каховці українські бійці уразили колону військової техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"…у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили понад 150 росіян і більш як 40 одиниць техніки ворога, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Редкий кацап доплывет до середины Днепра.
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21.09.2022 07:33
+14
Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
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21.09.2022 07:20
+11
Добрий початок Доброго ранку в Україні
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21.09.2022 07:24
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Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
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21.09.2022 07:20 Відповісти
Це Леонід Філатов написав ще навесні 14-го...
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21.09.2022 08:38 Відповісти
Он умер в 2003
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21.09.2022 09:07 Відповісти
В 1999 році. А в 2003 він помер.
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21.09.2022 09:09 Відповісти
Дякую за уточнення.
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21.09.2022 09:21 Відповісти
Ви б хоч в Вікі зазирнули по цій п'єсі.

"Лісістрата» - п'єса давньогрецького поета і драматурга Арістофана, 411 до н. е. Ця комедія була поставлена на Ленеях 411 до н. е. під ім'ям Каллістрата. Назва твору походить від головної дійової особи Лісістрати, яка піднімає жінок усієї Греції на боротьбу за мир."
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21.09.2022 12:59 Відповісти
Добре що Ви такий обізнаний. Багато хто репостить це за підписом Філатова.
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21.09.2022 15:27 Відповісти
Та просто цю п'єсу я читав ще на початку нульових. А Філатов просто на камеру її перечитав.
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21.09.2022 16:16 Відповісти
Добрий початок Доброго ранку в Україні
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21.09.2022 07:24 Відповісти
Редкий кацап доплывет до середины Днепра.
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21.09.2022 07:33 Відповісти
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21.09.2022 07:38 Відповісти
рідкій кацап на Дніпро переплисти спокуситься як не буде втопленим
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21.09.2022 07:49 Відповісти
в районі Киева - вся підлота ляже під воду.
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21.09.2022 07:52 Відповісти
Добре виходить коли одним ударом вирішуються кілька завдань! Ремонтні роботи "анульовані - побите те що вже зроблене і побита техніка, що цим займалася Спалена колона техніки з пальним, ************ і продовольством У кацапів з"явилася "морока" - розтягувать побиту техніку та прибирать пошкоджені і розкидані ********** І зупинене транспортування матеріальних засобів, яке було до того
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21.09.2022 08:48 Відповісти
Навіть на надувному матарасі???
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21.09.2022 09:02 Відповісти
З великою повагою відносячись до ОК "Південь", все ж слід зауважити, що зміст його повідомлень, озвучених речником Владиславом Назаровим, дуже важко сприймається, бо цей офіцер не в змозі не те що завчити готовий текст, а й нормально його прочитати не може.
Після таких спічів складається хибне але стійке враження про неосвіченість і некомпетентність всього цього оперативного командування.
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21.09.2022 07:39 Відповісти
Англоязычные источники сообщают что наши потопили баржу с персоналом и техникой. Интересно, это тот же случай? В любом случае, отличный результат.
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21.09.2022 07:41 Відповісти
мабуть ні. про баржу писали тут ще вчора зранку чи позавчова ввечері.
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21.09.2022 09:14 Відповісти
Само название этих диких северных племен - кацап - подразумевает тупое быдло с одной извилиной, да и та находится между ягодиц. Наши славные ВСУ уже больше 20 раз наносили очень результативные удары по аэродрому возле Чернобаевки, а лапотное быдло каждый раз, утерев кровавые сопли, опять тащит туда свою технику. Точно так и с мостами через Днепр. Сколько раз эти дебилы пробовали что-то там восстановить и каждый раз получали горячие приветы от наших ВСУ.
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21.09.2022 07:45 Відповісти
А що їм ще робить залишається? Зеленський стільки старався і напрягав своїх "блазенят" щоб ті аеродром у Чорнобаївці розширили (бо по плану він повинен був стать "базовим" для утримування під контролем Півдня України і нависать над Подніпров"ям та Одесою) а тут - "такий облом" А "запасних варіантів" у них нема!
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21.09.2022 08:41 Відповісти
Дык они работают на галочку, мол, не сидим без дела.
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21.09.2022 08:57 Відповісти
не подсказывай им. пусть и дальше продолжают в том же духе. )
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21.09.2022 09:16 Відповісти
 
 