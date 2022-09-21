Українські захисники уразили колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"

У Новій Каховці українські бійці уразили колону військової техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"…у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро", - зазначено в повідомленні.

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