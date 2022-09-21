Українські захисники уразили колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"
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У Новій Каховці українські бійці уразили колону військової техніки ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
"…у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро", - зазначено в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
"Лісістрата» - п'єса давньогрецького поета і драматурга Арістофана, 411 до н. е. Ця комедія була поставлена на Ленеях 411 до н. е. під ім'ям Каллістрата. Назва твору походить від головної дійової особи Лісістрати, яка піднімає жінок усієї Греції на боротьбу за мир."
Після таких спічів складається хибне але стійке враження про неосвіченість і некомпетентність всього цього оперативного командування.