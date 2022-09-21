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Путін хоче анексувати окуповані території, щоб представити боротьбу України за їхнє звільнення як "напад на Росію", - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його "нападом на Росію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення "референдуму" щодо приєднання до Росії на 23-27 вересня.

Як зазначає інститут, Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії.

Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення підсилення армії шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російських військових.

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Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову.

Як припускає ISW, Путін вірить, що він може "звернутися до російського етнонаціоналізму та захисту нібито "російських народів" і претендувати на створення додаткових сил добровольців.

Він може спробувати покладатися на посилену риторику частково через те, що Кремль не може дозволити собі стимулювати новобранців преміями і пільгами. Тому Путін запроваджує нові та суворіші покарання, намагаючись стримати ризик розпаду російських військових підрозділів, які воюють в Україні та ухиляються від призову в Росії.

20 вересня Кремль пришвидшив ухвалення нового закону, який кодифікує різко посилені покарання за дезертирство, відмову від призову та непокору. Він також передбачає кримінальну відповідальність за здачу в полон і проголошує її злочином, який карається десятьма роками в'язниці.

Проте цей закон не впроваджує повномасштабної мобілізації чи ширшого призову, а також не проводить будь-яких підготовчих заходів до таких заходів.

Кремль вживає заходів для прямого збільшення формування збройних сил шляхом продовження добровільної самомобілізації та розширення своїх законних повноважень для розгортання російських призовників, які вже є у збройних силах, воювати в Україні.

Путін, ймовірно, сподівається, що посилення самомобілізації та розправи з недоброзичливцями російських сил дозволять йому захопити решту Донецька і захистити окуповані Росією частини Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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"Він помиляється, – зазначають аналітики інституту, – Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".

Але Путін, найімовірніше, почекає, щоб побачити, чи будуть ці зусилля успішними, перш ніж або піти на подальшу ескалацію, або звинуватити у своїй поразці "цапа-відбувайла".

Його найбільш вірогідним "цапом-відбувайлом" є міністр оборони Сергій Шойгу і Міністерство оборони Росії.

За даними ISW, Путін, ймовірно, також має намір стримувати контрнаступ України шляхом анексії окупованої української території, щоб представити боротьбу України за звільнення окупованих територій як "напад на Росію".

Тим часом українські та західні лідери відреагували на повідомлення про майбутні референдуми новими заявами про прихильність відновленню українського суверенітету на окупованій українській території.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Хорошо, что бойцов ЗСУ такое мало заботит и на точность работы HIMARS это не влияет.
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21.09.2022 07:49
+16
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21.09.2022 07:53
+11
Путін своїм референдумом не стримає контрнаступ.
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
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21.09.2022 08:23
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Дякую, містер очєвідность.
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21.09.2022 07:47 Відповісти
Йому мало Криму для цього?
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21.09.2022 07:47 Відповісти
Достатньо заявити, що Україну завтра приймуть за таку фігню в НАТО і він заткнеться
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21.09.2022 08:31 Відповісти
Хорошо, что бойцов ЗСУ такое мало заботит и на точность работы HIMARS это не влияет.
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21.09.2022 07:49 Відповісти
***** посмокче свого тезку.
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21.09.2022 07:53 Відповісти
СБ расии, 20/09/2022
Патрушев(после посещения Китая): проведение референдумов нецелесообразно, поскольку усилит давление и изоляцию расии
Герасимов: мобилизация даст 120тыс, но потребуется время для слаживания войск
*****: молчит и думает, думает и молчит. Наверное отдал себе приказ за три дня придумать какую-нибудь речь
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21.09.2022 07:53 Відповісти
Они просто знают, кто у них служит. Что все добровольцы с психическими заболеваниями (как С.Рунов, который резал пятидесятников за то, что они пятидесятники) уже давно на фронте или больные сидят на диване. И кто у них остался.

И что дочь Шойгу и сын Патрушева (про сына Ковальчука молчу, тот вообще владеет компанией, кто продает электроэнергию на экспорт эксклюзивно на всю страну) - долларовые миллиардеры, имеющие вместе с семейкой (где рожают по 5 детей от любовниц) колоссальное количество денег и недвижимости, которые можно отнять. И что мужчины призывного возраста на России на 99.95% ненавидят кулаков-олигархов, их наглых и мерзких детей, ну и 99.5% ненавидит полицию, росгвардию и ФСБ за то, как они кошмарили народ последние 20 лет без всяких наказаний (за убийство с пытками человека в отделении дают 2 года условно всем подряд). И что 99% мужчин плевать что на донбасцев (считают их чертями, а их баб проститутками за 5000 рублей фоткающимися с плакатом дохлого муженька), что на крымчан (этих вообще ненавидят, когда их кинули на отдыхе, цены заломлены, дают мочу вместо воды, на такси обманывали, просто считают их наглыми бездельниками, наживающимися на туристах, что вполне справедливая оценка). Вот эти двое и остальные прикинули, что никто вообще из призывников не поедет умирать с шансом в 30-50% ради ничего, даже за мародерство ввели наказание, это вообще бред. Умирать против профессиональной армии с полным комплектом вооружений человечества уже через полгодика. Когда у них есть отличные шансы (максимум 2% на смерть), если поехать на Москву и воевать с полицией и росгвардией, которые вооружены ничем, воевать не умеют, да и сами перейдут на сторону госпереворотчиков, присоединившись к грабежам этих кулаков и членов их семьи. Путин сам это все создал, когда стали отдавать должности не молодым помощникам, кто жаждал власти и денег, а кинули всех и пошли своим детям раздавать, как будто им мало того, что уже наворовали. За него никто не впишется, надо было делиться с другими и по иерархии продвигать вперед мотивированных амбициозных молодых воров. Мобилизация равносильна государственному перевороту под крылом генералов и губернаторов, которых не оценили по достоинству за последние 10 лет. При этом толпа и их самих потом снесет, настолько народ разозлился от нищеты, глядя на то, как поганые москвичи и петербуржцы у ЦУМа ходят с айфонами в картье каждый в 16 лет имеет это. Всех раскулачат как 100 лет назад, а именно убьют мужчин и изнасилуют женщин.
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21.09.2022 08:23 Відповісти
не наговаривайте на женщин донбасса ,фоткаются они не за пять а за десять тысячь.
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21.09.2022 09:01 Відповісти
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21.09.2022 07:53 Відповісти
висновок весь можна не читати і так зрозуміло для стимулу кацапів захищати "своїх" лише підкреслити головне -"Він помиляється, - зазначають аналітики інституту, - Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".
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21.09.2022 07:53 Відповісти
московня і підерци? - тих тільки палками бити як мух...
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21.09.2022 08:00 Відповісти
Їбать які вони "розумні". Та бабки біля мого під'їзду вже пів року про це говорять
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21.09.2022 08:02 Відповісти
Да яка різниця чого хоче *****? Нам робити своє.
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21.09.2022 08:03 Відповісти
кацапське друге в сраці гімновійсько ....
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21.09.2022 08:03 Відповісти
А що, від цього "********" расіян стане більше? Одне діло дивитись по "ящику", а друге - платити життям за "імперію". Ідейні, думаю, вже закінчились, а загнані палицями будуть просто стадом.
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21.09.2022 08:04 Відповісти
ніхто, навіть кацапи, не повірять наративу про «оборону анексованих територій». це лише сприятиме подальшій делегітимізації держави Кацап.
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21.09.2022 08:07 Відповісти
кацапи, а ***** ви в Україне навіть пленними кому здалися?
як казав ваш наш - думайте!
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21.09.2022 08:08 Відповісти
Цивілізований світ не такий дурний, як насєлєніє нацистської роZZії !!! Там добре зрозуміли, що таке путлерівські референдуми... Там не дивляться скабєєвих, сімоньянів і салавйових...
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21.09.2022 08:09 Відповісти
Кончєний дебіл, то була, є і буде Україна!
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21.09.2022 08:11 Відповісти
"закликаючи росіян добровільно піти на війну" - очень глупо и наивно. Мобилизацию голодранцев из задрипанных регионов, которые шли от безнадеги, ху*ло уже провел и сомнительно, чтобы обитающие в более благополучных городах и обросшие жиром, условные москвичи, расстались со своим комфортом и побежали гробить себя по прихоти этого недомерка. Одно дело, поддерживать войну, наблюдая её в формате реалити-шоу по ТВ, слушая "победные" сводки, а принять в ней непосредственное участие, с огромной перспективой отправиться на корм червям в кратчайшие сроки - это совсем другое.
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21.09.2022 08:11 Відповісти
Звихнулися на цих псевдореферендумах, варто нагадати їм слова Остапа Бендера - "200 рублей не спасут гиганта мысли, отца русской демократии".
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21.09.2022 08:17 Відповісти
Може, я щось не так розумію?

Якщо росія приєднається до ордло, то це буде одна законна військова ціль, як окуповані території.

Сарказм.
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21.09.2022 08:19 Відповісти
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21.09.2022 08:20 Відповісти
Усі західні аналітики пишуть, що з газовим шантажем пуйло пішов ва-банк Його план - Європа одну зиму померзне і приповзе на колінах до Росії. Можливий і інший випадок - Європа померзне, помучиться, знайде інші шляхи постачання газу і відмовиться від російського газу не частково, а повністю. І тоді для путінського режиму настане апокаліпсис.
Нікому його газ стане взагалі не потрібним. Адже руйнується налагоджена за багато десятиліть схема.
У Росії змінювалися правителі, режими, назви, прапори, гімни, але одне залишалася незмінним - останні півстоліття вона жила за рахунок експорту вуглеводнів
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21.09.2022 08:33 Відповісти
Київ! - кривозелені - приберіть славне місто від саміх себе - палікмахтерші срані...
вас тут не в куда не впало....
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21.09.2022 08:20 Відповісти
Путін своїм референдумом не стримає контрнаступ.
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
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21.09.2022 08:23 Відповісти
Или бункерного фюрера в ближайшие дни уберут или Рашка бесповоротно рухнет в смутное время.Таймер невозврата уже тикает.
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21.09.2022 08:27 Відповісти
уберут но не быстро пока трупики новые не вернутся или блатных мажоров не станут загребать по ошибке
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21.09.2022 16:38 Відповісти
пісюаністи - ногтещупці - тамади і фотографи..
вам нема чого робити в Киеві.
ви перші після кацапні - на ***** з хати...
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21.09.2022 08:27 Відповісти
Вы што, не любите пролетариат?
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21.09.2022 08:51 Відповісти
канешна люблю в холодном приході....
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21.09.2022 08:54 Відповісти
Хай говорять, нам своє робить. З таким успіхом можна вдертись в любу країну, проголосити її частиною росії і лякати ядерною бомбою.
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21.09.2022 08:57 Відповісти
Після 24 лютого може цей шантаж накогось і подіє але не на ЗСУ, все решта димагогія.
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21.09.2022 09:49 Відповісти
ЦН, не називайте ***** президентом. те що він витворяє в Україні, то не призедент, а людожер з племені тумба-юмба
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21.09.2022 09:02 Відповісти
Ispugalis kacapi sto tak uspesno kak Balakleji mogut vasi vojenije zabrat i sam Doneck ili Lugansk.Vot vsia speska izza etogo.Pocemu pseudprefendum za 3 dnia, a ne za mesiac,poskolku kacapi neuvereni sto za mesiac vasi vojska nebyli bi uze Donecke ili Luganske ili v obojix ix
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21.09.2022 09:09 Відповісти
Завтра він підпише указ про те, що умовно Фінляндія є територією кацапстану.
На ці укази все покладуть великий і товстий.
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21.09.2022 09:22 Відповісти
кремлівській крисі мало своїх територій....17 млн.км2.
Воно позарилось на Україну,а кацапи вже шукають можливість втекти з мордору.Всі намагання кремлівської пропаганди не мають успіху у світі,маски зірвані...д'яволу прийдеться відповідати перед людством.
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21.09.2022 09:34 Відповісти
Жалюгідні потуги нікчемного шизофреніка та його безмозких рабів.
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21.09.2022 09:48 Відповісти
давайте свою вагнерівську пітушню на іраньских дронах - - замандячимо по приходу i абдуллей на православних дронах
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21.09.2022 09:50 Відповісти
а що тут нового, з того, чого ми не знали раніше, ще вісім років тому?
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21.09.2022 10:14 Відповісти
 
 