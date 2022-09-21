Путін хоче анексувати окуповані території, щоб представити боротьбу України за їхнє звільнення як "напад на Росію", - ISW
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Президент Росії Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його "нападом на Росію".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення "референдуму" щодо приєднання до Росії на 23-27 вересня.
Як зазначає інститут, Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії.
Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.
Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення підсилення армії шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російських військових.
Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову.
Як припускає ISW, Путін вірить, що він може "звернутися до російського етнонаціоналізму та захисту нібито "російських народів" і претендувати на створення додаткових сил добровольців.
Він може спробувати покладатися на посилену риторику частково через те, що Кремль не може дозволити собі стимулювати новобранців преміями і пільгами. Тому Путін запроваджує нові та суворіші покарання, намагаючись стримати ризик розпаду російських військових підрозділів, які воюють в Україні та ухиляються від призову в Росії.
20 вересня Кремль пришвидшив ухвалення нового закону, який кодифікує різко посилені покарання за дезертирство, відмову від призову та непокору. Він також передбачає кримінальну відповідальність за здачу в полон і проголошує її злочином, який карається десятьма роками в'язниці.
Проте цей закон не впроваджує повномасштабної мобілізації чи ширшого призову, а також не проводить будь-яких підготовчих заходів до таких заходів.
Кремль вживає заходів для прямого збільшення формування збройних сил шляхом продовження добровільної самомобілізації та розширення своїх законних повноважень для розгортання російських призовників, які вже є у збройних силах, воювати в Україні.
Путін, ймовірно, сподівається, що посилення самомобілізації та розправи з недоброзичливцями російських сил дозволять йому захопити решту Донецька і захистити окуповані Росією частини Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Він помиляється, – зазначають аналітики інституту, – Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".
Але Путін, найімовірніше, почекає, щоб побачити, чи будуть ці зусилля успішними, перш ніж або піти на подальшу ескалацію, або звинуватити у своїй поразці "цапа-відбувайла".
Його найбільш вірогідним "цапом-відбувайлом" є міністр оборони Сергій Шойгу і Міністерство оборони Росії.
За даними ISW, Путін, ймовірно, також має намір стримувати контрнаступ України шляхом анексії окупованої української території, щоб представити боротьбу України за звільнення окупованих територій як "напад на Росію".
Тим часом українські та західні лідери відреагували на повідомлення про майбутні референдуми новими заявами про прихильність відновленню українського суверенітету на окупованій українській території.
Будь ласка, зачекайте...
Патрушев(после посещения Китая): проведение референдумов нецелесообразно, поскольку усилит давление и изоляцию расии
Герасимов: мобилизация даст 120тыс, но потребуется время для слаживания войск
*****: молчит и думает, думает и молчит. Наверное отдал себе приказ за три дня придумать какую-нибудь речь
И что дочь Шойгу и сын Патрушева (про сына Ковальчука молчу, тот вообще владеет компанией, кто продает электроэнергию на экспорт эксклюзивно на всю страну) - долларовые миллиардеры, имеющие вместе с семейкой (где рожают по 5 детей от любовниц) колоссальное количество денег и недвижимости, которые можно отнять. И что мужчины призывного возраста на России на 99.95% ненавидят кулаков-олигархов, их наглых и мерзких детей, ну и 99.5% ненавидит полицию, росгвардию и ФСБ за то, как они кошмарили народ последние 20 лет без всяких наказаний (за убийство с пытками человека в отделении дают 2 года условно всем подряд). И что 99% мужчин плевать что на донбасцев (считают их чертями, а их баб проститутками за 5000 рублей фоткающимися с плакатом дохлого муженька), что на крымчан (этих вообще ненавидят, когда их кинули на отдыхе, цены заломлены, дают мочу вместо воды, на такси обманывали, просто считают их наглыми бездельниками, наживающимися на туристах, что вполне справедливая оценка). Вот эти двое и остальные прикинули, что никто вообще из призывников не поедет умирать с шансом в 30-50% ради ничего, даже за мародерство ввели наказание, это вообще бред. Умирать против профессиональной армии с полным комплектом вооружений человечества уже через полгодика. Когда у них есть отличные шансы (максимум 2% на смерть), если поехать на Москву и воевать с полицией и росгвардией, которые вооружены ничем, воевать не умеют, да и сами перейдут на сторону госпереворотчиков, присоединившись к грабежам этих кулаков и членов их семьи. Путин сам это все создал, когда стали отдавать должности не молодым помощникам, кто жаждал власти и денег, а кинули всех и пошли своим детям раздавать, как будто им мало того, что уже наворовали. За него никто не впишется, надо было делиться с другими и по иерархии продвигать вперед мотивированных амбициозных молодых воров. Мобилизация равносильна государственному перевороту под крылом генералов и губернаторов, которых не оценили по достоинству за последние 10 лет. При этом толпа и их самих потом снесет, настолько народ разозлился от нищеты, глядя на то, как поганые москвичи и петербуржцы у ЦУМа ходят с айфонами в картье каждый в 16 лет имеет это. Всех раскулачат как 100 лет назад, а именно убьют мужчин и изнасилуют женщин.
як казав ваш наш - думайте!
Якщо росія приєднається до ордло, то це буде одна законна військова ціль, як окуповані території.
Сарказм.
Нікому його газ стане взагалі не потрібним. Адже руйнується налагоджена за багато десятиліть схема.
У Росії змінювалися правителі, режими, назви, прапори, гімни, але одне залишалася незмінним - останні півстоліття вона жила за рахунок експорту вуглеводнів
вас тут не в куда не впало....
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
вам нема чого робити в Киеві.
ви перші після кацапні - на ***** з хати...
На ці укази все покладуть великий і товстий.
Воно позарилось на Україну,а кацапи вже шукають можливість втекти з мордору.Всі намагання кремлівської пропаганди не мають успіху у світі,маски зірвані...д'яволу прийдеться відповідати перед людством.