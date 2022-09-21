На окупованих територіях Донеччини та Луганщини затримують і примусово "мобілізують" чоловіків, - Генштаб ЗСУ
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.
Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у боях із Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.
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Утилізація гарантована: попереду ЗСУ а за спиною чеченці, вагнерівці і дуже злі солдати.
1. Тебя мобилизуют на фронт, на фронте тебя убьют
2. Ты уклонишься от мобилизации, тебя посадят, из колонии тебя вывезут на фронт, на фронте тебя убьют ЗСУ или заградотряды
1. Здохнуть на передке как предатель в первом бою от прилёта из миномета, в собственных кишках, перемешенных с плодородным украинским черноземом - самый распространенный вид смерти для ваты (сдохнуть от хаймарса - для "избранных").
2. При первой возможности на передке вальнуть своего командира и перейти на сторону ЗСУ.