На окупованих територіях Донеччини та Луганщини затримують і примусово "мобілізують" чоловіків, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.

Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у боях із Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації не буде