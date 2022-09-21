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На окупованих територіях Донеччини та Луганщини затримують і примусово "мобілізують" чоловіків, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.

Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у боях із Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації не буде

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Нехай згадають як вони не давали ЗСУ знищити заколотників.
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21.09.2022 08:22
+8
Если ты молодой мужик в России, твои перспективы отныне:
1. Тебя мобилизуют на фронт, на фронте тебя убьют
2. Ты уклонишься от мобилизации, тебя посадят, из колонии тебя вывезут на фронт, на фронте тебя убьют ЗСУ или заградотряды
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21.09.2022 08:31
+7
А у нас - самий оригінальний спосіб "десепаратизації" - замість того, щоб після визволення Донбасу проводить роз"яснювальну роботу і "фільтрувать" бидло", виловлюючи посібників окупантів та "співчуваючих", ми їх просто переб"ємо на полі бою! Кацапи нам просто роботу полегшують
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21.09.2022 08:35
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после так званного присоединения тоже самое может быть на юге. или 10 лет тюрьмы вчера госдура приняла
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21.09.2022 08:17 Відповісти
Глупо сравнивать донбасян, которые преимущественно являются потомками завезенных кацапов и жителей Херсонщины, которые являются украинцами и таковыми себя считают. Сколько проукраинских митингов прошло на домбасе, начиная с 2014 года,
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21.09.2022 08:49 Відповісти
это швец вчера озвучил, потенциал около 150 тысяч. валить надо пока можно мужикам через рашу https://www.youtube.com/watch?v=Au83FcRiGe4&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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21.09.2022 09:05 Відповісти
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21.09.2022 09:42 Відповісти
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21.09.2022 09:45 Відповісти
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21.09.2022 09:46 Відповісти
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21.09.2022 09:47 Відповісти
Вы частично правы. Но эти люди давно покинули Донеччину, осталась лишь отборная вата.
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21.09.2022 09:49 Відповісти
у мене вже давно інші критерії оцінки: 21% та інші
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21.09.2022 10:06 Відповісти
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21.09.2022 09:49 Відповісти
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21.09.2022 09:51 Відповісти
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21.09.2022 09:52 Відповісти
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21.09.2022 09:53 Відповісти
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21.09.2022 09:54 Відповісти
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21.09.2022 09:56 Відповісти
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21.09.2022 09:57 Відповісти
Вони там ще залишилися?😧
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21.09.2022 08:17 Відповісти
Нехай згадають як вони не давали ЗСУ знищити заколотників.
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21.09.2022 08:22 Відповісти
а я згадую як бабюля курирувала бойовиків у донецькій ОДА
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21.09.2022 09:38 Відповісти
На засРашке нашли оригинальный способ мобилизации Это надо слышать

https://twitter.com/i/status/1572342515105153027
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21.09.2022 08:23 Відповісти
А у нас - самий оригінальний спосіб "десепаратизації" - замість того, щоб після визволення Донбасу проводить роз"яснювальну роботу і "фільтрувать" бидло", виловлюючи посібників окупантів та "співчуваючих", ми їх просто переб"ємо на полі бою! Кацапи нам просто роботу полегшують
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21.09.2022 08:35 Відповісти
І правильно окупанти роблять. Це шо там називається чоловіками категорично відмовлялись переїхати на вільну територію, перевезти сім'ї. Ставили умови: тільки в великі міста, квартири в елітному районі, довічна держдопомога, бож вони бл... біженці, скасування кредитних зобовязень та багато іншого.
Утилізація гарантована: попереду ЗСУ а за спиною чеченці, вагнерівці і дуже злі солдати.
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21.09.2022 09:17 Відповісти
Тогда с нашей стороны им 15 лет всем давать и пусть репы чухают предатели лугандонские.
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21.09.2022 08:25 Відповісти
Очевидно и ожидаемо. И поэтому эвакуация при угрозе потери нп для мужчин всегда принудительная, всегда вообще. А не как Гайдай, который ныл, кто многие тут остались. А кто их спрашивал вообще? Принудительно эвакуируют, обеспечив жильем, едой и лекарствами всех без исключения. Именно из расчета такого развития событий. Это же азы, это даже совок умел делать. Притом что самое больное и тяжелое, что многие водители автобусов и МЧСники погибли именно из-за этого недоруководителя, кто не мог под дулами автоматов выгнать всех мужчин еще тогда, когда это было безопасно. И эвакуировали под обстрелами и некоторые заплатили за это своей жизнью.
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21.09.2022 08:28 Відповісти
Если ты молодой мужик в России, твои перспективы отныне:
1. Тебя мобилизуют на фронт, на фронте тебя убьют
2. Ты уклонишься от мобилизации, тебя посадят, из колонии тебя вывезут на фронт, на фронте тебя убьют ЗСУ или заградотряды
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21.09.2022 08:31 Відповісти
На границе с мордором километровые очереди. Не могут выехать. Самое смешное, что не впускают с кацапскими паспортами. Все ждут выступление пуйла.
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21.09.2022 08:42 Відповісти
У ватных мужичков, которые остались ждать руццкий мир, теперь есть два путя:
1. Здохнуть на передке как предатель в первом бою от прилёта из миномета, в собственных кишках, перемешенных с плодородным украинским черноземом - самый распространенный вид смерти для ваты (сдохнуть от хаймарса - для "избранных").
2. При первой возможности на передке вальнуть своего командира и перейти на сторону ЗСУ.
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21.09.2022 08:55 Відповісти
Так мерзотникам і дебілам і треба: на убой!
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21.09.2022 09:49 Відповісти
Чого ми не проводимо такі дії на Білгородщині?
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21.09.2022 10:52 Відповісти
 
 