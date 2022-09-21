Путін йде на політичний ризик, сподіваючись створити більше бойової сили, - Британська розвідка
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Керівництво РФ хоче задіяти більше бойової сили для війни з Україною. Але Путін іде на значний ризик, змінюючи стратегію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на зведення Міністерства оборони Великобританії у Twitter .
"Російські сили в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. 20 вересня 2022 року Дума Росії проголосувала за внесення поправок до закону, що розширюють покарання за невиконання зобов'язань військовослужбовцями, що "призначено для обмеження кількості дезертирств та відмов".
Російське цивільне та військове керівництво за останні два тижні зіткнулося зі значним тиском. Ці нові заходи, швидше за все, були висунуті через громадську критику і знаменують собою подальший розвиток стратегії Росії", - йдеться у повідомленні., зазначають у Міноборони Британії.
"У Міноборони Британії підкреслюють, що "Путін йде на більший політичний ризик, сподіваючись створити більше бойової сили, розвінчуючи міфи про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в національній кризі".
Як зазначається у зведенні, 20 вересня 2022 року адміністрації окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення референдуму щодо приєднання до Російської Федерації. Ці референдуми відбулися за офіційним визнанням російською Думою "ДНР" та "ЛНР" 21 лютого 2022 року.
"Ця терміновість, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після формального приєднання до Росії", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Как только распоряжения президента начали воплощаться в жизнь, многочисленная кремлевская публика, которую никто заранее ни о чём не информирует, пришла в замешательство. Сначала председатель Центрального банка РФ Эльвира Наббиулина, а затем ещё два человека из правительства России обратились к президенту с просьбой об отставке. К тому времени, как Путин отправился писать текст послания, предупредив Шойгу о том, что для него уже готова речь о поддержке решения президента о введение военного положения в нескольких субъектах РФ, частичной мобилизации и обеспечительных мерах её проведения, Путину доложили о волнениях в элитах и «тихой панике» у большей части истеблишмента.
Силовые элиты также без энтузиазма встретили решение президента, о чём собственно Путину и сообщил Николай Патрушев. Запершись писать текст обращения, Путин задержался ко времени начала записи. Когда президент вышел и началась подготовка к съёмке, он начал часто кашлять.
Несколько попыток начать запись обращения срывались из-за кашля. После четвертой неудачной попытки записать обращение, к президенту вызвали медиков, которым Путин пожаловался ещё и на боли в груди. Медики посоветовали перенести съёмки и удалиться с ними для осмотра, что и было сделано.
Есть мнение людей из ближнего круга президента, что Путин симулировал проблему со здоровьем для того, чтобы перенести съёмки и ещё раз обдумать принятие решений. Люди близкие к президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых. Съёмки состоялись позже, теперь главное не передумать с трансляцией.
Да, и всем, кто обратился к президенту с просьбой об отставке Путин предал, что примет решение после личного общения.
Хм.. найближчим часом мабуть павуки почнуть гризти один одного в банці, тобто в кремлі. )
на Мокше выживут "наисильнейшие", останутся только сумасшедшие бабки из "отрядов путенга", ну а с ними мелкий сцарь как-нибудь уже справится