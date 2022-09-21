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Блінкен про псевдореферендуми і можливу мобілізацію в РФ: Росія зазнає поразки на полі бою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та можлива мобілізація у РФ - це ознака невдачі Росії.

Про це він сказав під час виступу в ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати фальшиві "референдуми", а також розглядає можливість мобілізації додаткових резервних сил, що свідчить про його "крайню зневагу" до ООН.

"Самі принципи, які ми зібралися тут відстоювати цього тижня у хартії суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, - це те, на що Росія затято нападає, зокрема через спроби провести ці "референдуми" і покласти навіть більше сил для захоплення суверенної території України", - сказав Блінкен.

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Він зазначив: не дивно, що Росія робить подібні кроки зараз, оскільки вона нещодавно зазнала втрат на полях битв.

"В останні тижні ми спостерігаємо значні успіхи України на своїй землі, захопленій російськими військами з моменту початку агресії 24 лютого. Це також час, коли сама Росія зазнає серйозних поразок на полі бою, і навіть деякі з її найближчих партнерів явно висловлюють глибоке занепокоєння з приводу того, що робить Росія, та наслідків, які це має для країн у всьому світі", - заявив дипломат.

Блінкен повторив, що США ніколи не визнають фіктивні "референдуми" чи будь-які кроки Росії з анексії української території. Він сказав, що важливо, щоб інші країни також пояснили це.

"Це ознака невдачі та слабкості Росії", - резюмував держсекретар.

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Автор: Ольга Лузан
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Думаю,ці референдуми стали можливі через невизначення в світової спільноті дій росії.Допомога Україні іде,але що це за держава-росія,яка в неї політика на сьогодні,чи можливе і чи допустиме існування терористичної держави серед інших держав-такого вироку досі немає.І кожний з лідерів держав вимушений вибудовувати щсобисту,неспільну позицію.
Ось агресор і робить що хоче,і сам же трактує свої дії як захоче.А його ще й цитують.
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21.09.2022 09:14 Відповісти
Один атакмс кассетный и кацапов на квадратном километре резко станет меньше. Плюс многая техника загорится и уже точно иммобилизуется, чтобы ее уничтожить затем обычной артой с пристрелкой.

Кацапы как увидят, как с одной ракеты их накрывают целиком даже в окопах, а зимой в окопе тяжко будет, так хоть все свои 50 млн собирайте.

Забавно будет на Москву посмотреть, где остануться не подлежащие мобилизации узбеки, таджики, киргизы и многие другие. Просто рай для них будет. Русские шлюхи без единой защиты и трусливая полиция, которая и раньше им ничего не могла сделать. Завидую им черной завистью. Столько удовольствия можно получить.
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21.09.2022 09:21 Відповісти
а кто сказал, что Равшанов и Джамшутов не будут мобилизовать? Их уже давно отлавливают и в Украину бросают на мясо. уже даже и в плен попадаются узбеки.
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21.09.2022 11:12 Відповісти
 
 