Блінкен про псевдореферендуми і можливу мобілізацію в РФ: Росія зазнає поразки на полі бою
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та можлива мобілізація у РФ - це ознака невдачі Росії.
Про це він сказав під час виступу в ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати фальшиві "референдуми", а також розглядає можливість мобілізації додаткових резервних сил, що свідчить про його "крайню зневагу" до ООН.
"Самі принципи, які ми зібралися тут відстоювати цього тижня у хартії суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, - це те, на що Росія затято нападає, зокрема через спроби провести ці "референдуми" і покласти навіть більше сил для захоплення суверенної території України", - сказав Блінкен.
Він зазначив: не дивно, що Росія робить подібні кроки зараз, оскільки вона нещодавно зазнала втрат на полях битв.
"В останні тижні ми спостерігаємо значні успіхи України на своїй землі, захопленій російськими військами з моменту початку агресії 24 лютого. Це також час, коли сама Росія зазнає серйозних поразок на полі бою, і навіть деякі з її найближчих партнерів явно висловлюють глибоке занепокоєння з приводу того, що робить Росія, та наслідків, які це має для країн у всьому світі", - заявив дипломат.
Блінкен повторив, що США ніколи не визнають фіктивні "референдуми" чи будь-які кроки Росії з анексії української території. Він сказав, що важливо, щоб інші країни також пояснили це.
"Це ознака невдачі та слабкості Росії", - резюмував держсекретар.
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Ось агресор і робить що хоче,і сам же трактує свої дії як захоче.А його ще й цитують.
Кацапы как увидят, как с одной ракеты их накрывают целиком даже в окопах, а зимой в окопе тяжко будет, так хоть все свои 50 млн собирайте.
Забавно будет на Москву посмотреть, где остануться не подлежащие мобилизации узбеки, таджики, киргизы и многие другие. Просто рай для них будет. Русские шлюхи без единой защиты и трусливая полиция, которая и раньше им ничего не могла сделать. Завидую им черной завистью. Столько удовольствия можно получить.