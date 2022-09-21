Молдова засудила план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів

Офіційний Кишинів засудив плани Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України з метою оголосити їх частиною своєї території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву опублікував міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Молдова рішуче засуджує план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів. Підтверджуємо підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

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