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Молдова засудила план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

молдова

Офіційний Кишинів засудив плани Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України з метою оголосити їх частиною своєї території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву опублікував міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Молдова рішуче засуджує план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів. Підтверджуємо підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Читайте також: Блінкен про псевдореферендуми і можливу мобілізацію в РФ: Росія зазнає поразки на полі бою

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Это Молдова раздавала жителям Тирасполя и Рыбницы украинские паспорта? Молдова принимала их на работу в Одессе?
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21.09.2022 10:20
+4
Я вже кілька разів зустрічав тут на форумі "незадоволених" Молдовою.

Хіба погано що Молдова , як івесь світ, засуджує спробу анексувати окупрвані території України?

Хіба погано що Молдова з перших днів війни прийняла 500 000 біженців жінок і дітей з України (не всі залишились в Молдові - тільки 90 000, але притулок на час перебування на території Молдови і безплатний транзит в Європу організували)?

Навіщо вони хотять посварити наші країни?

Не подобається русні і малоросам що молдавани виявились добрими сусідами і підтримують чим можуть українців.

Про участь деяких українців в війні в Придністров'ї на стороні русні мовчу.
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21.09.2022 11:13
+3
ага..или не корчинский вместе с кацапьем бил молдаваней и по сей день гордится этим или не украина до 14 года пропускала кацапье для ротации
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21.09.2022 10:45
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Пусть эта мольдова, со своим гавном разберется, а потом уже советы дает. У вас под боком не пойми что 30 лет творится (вы 1,5 тыс ублюдков выгнать не можете) за то ****** умные советы давать!!!
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21.09.2022 10:08 Відповісти
Это Молдова раздавала жителям Тирасполя и Рыбницы украинские паспорта? Молдова принимала их на работу в Одессе?
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21.09.2022 10:20 Відповісти
ага..или не корчинский вместе с кацапьем бил молдаваней и по сей день гордится этим или не украина до 14 года пропускала кацапье для ротации
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21.09.2022 10:45 Відповісти
Все правильно
я бы ещё добавил что в 92- ом во время приднестровской войны против молдаван воевали многие с Украины вместе с русней
а после войны сепары свободно перемещались через украинскую границу - вместо того что бы им перекрыть движение !!
и далее вся контрабанда шла с Одессы на Приднестроьве и все были повязаны одним делом!
а сегодня наконец поняли что этот загон сепарский надо перекрывать входы и выходы по кругу!!
и то что братались с ними - то теперь получили проблему и угрозу у своих границ
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22.09.2022 03:57 Відповісти
Я вже кілька разів зустрічав тут на форумі "незадоволених" Молдовою.

Хіба погано що Молдова , як івесь світ, засуджує спробу анексувати окупрвані території України?

Хіба погано що Молдова з перших днів війни прийняла 500 000 біженців жінок і дітей з України (не всі залишились в Молдові - тільки 90 000, але притулок на час перебування на території Молдови і безплатний транзит в Європу організували)?

Навіщо вони хотять посварити наші країни?

Не подобається русні і малоросам що молдавани виявились добрими сусідами і підтримують чим можуть українців.

Про участь деяких українців в війні в Придністров'ї на стороні русні мовчу.
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21.09.2022 11:13 Відповісти
так,правду кажеш...і тут тільки два варіанти: або казачьок засланий або...засланий казачьок
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21.09.2022 13:04 Відповісти
не ****** би ти, розумник диванний
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21.09.2022 13:03 Відповісти
Разберитесь сами с своими колаборанткми, предателями, наводчиками и тд
читаю каждый день об аресте по всей Украине
такое впечатление что там к вас половина страны ваты
и ещё разберись с теми кто сваливает за деньги от войны в разные стороны !
у нас когда была война в Приднестроьве небыло столько предателей и вообще не слышно было о колаборантах
а так же никто не косил от войны и выезжали толпами
я уже начинаю понимать что отношения украинцев к молдаванам ничем не отличаеться от русни
хотя мы приняли в свои дома сотни тысяч беженцев
и до сих пор боле ста тысяч у нас живут
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22.09.2022 03:46 Відповісти
Такой же вопрос к тебе
почему не выгнали русню с Донбаса с 2014 г ?????
С Приднестровьем разберёмся без войны
никто по обе стороны не собираются воевать ибо и в Приднестроьве живут 30% молдаван 30% украинцев и остальные
зачем на них идти войной и кому это надо??
они до сих пор были заложниками Кремля , точно так как в Осетии, Абхазии итд
эти сепарские анклавы и загоны сами по себе распадуться как исчезнет Кремлевский карлик
я так думаю ему недолго осталось
так что не торопи события
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22.09.2022 03:52 Відповісти
Ми повинні анексувати Білгород, Ростов та Краснодар щоб визволити українство цих регіонів із під гніту кремля. Всіх незгідних умертвити в жорстокий спосіб як це робить рф. Око за око. Життя за життя.

Ви ж бачите що ці російські тварини воюватимуть до останнього росіянина? Лиш тотальні симетричні дії дадуть нам можливість взяти ініціативу. Якщо б ми ці регіони окупували та зачистили раніше, то рф б не змогла провести там мобілізацію. А саме головне не ми б платили своєю інфраструктурою та життями своїх громадян, а гоблінський агресор. Ще при перших обстрілах наших міст, ще за Маріуполь треба було умертвити пару міст мільйонників рф. Інакше все буде дуже погано. Зараз рф розіб'є всі дамби що зможе. Пошкодить ракетами АЕС. А потім розуміючи що нічого всеодно не виходить вона застосує тактичну ядерну зброю. Так навіщо давати рф час? Їх треба умертвити негайно.
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21.09.2022 10:41 Відповісти
Анексуй не анексуй все одно отримаш...
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21.09.2022 10:53 Відповісти
 
 