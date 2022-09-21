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Путін пообіцяв "референдуми" на "історичних землях Новоросії": Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "забезпечить безпечні умови проведення референдумів" на "історичних землях Новоросії".

Про це він сказав у зверненні до росіян, в якому оголосив про проведення в РФ часткової мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що більшість людей, які живуть на звільнених від неонацистів територіях – а це насамперед історичні землі Новоросії – не хочуть опинитися під ярмом неонацистського режиму", - заявив Путін.

Російський диктатор твердить, що нібито через дії ЗСУ, а не армії його країни люди змушені тікати з регіонів, у яких точаться бойові дії.

Дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

"Ми не можемо, не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на розтерзання ката. Не можемо не відгукнутися на їхнє щире прагнення самим визначати свою долю", - заявив Путін.

"Парламенти народних республік Донбасу, а також військово-цивільні адміністрації Херсонської та Запорізької областей ухвалили рішення щодо проведення референдумів про майбутнє цих територій. І звернулися до нас, до Росії, із проханням підтримати такий крок", - додав він.

Путін пообіцяв, що його країна зробить все, щоб "забезпечити безпечні умови для проведення референдумів".

Також читайте: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб представити боротьбу України за їхнє звільнення як "напад на Росію", - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
За тобой уже идут из военкомата,набутылочник.)
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21.09.2022 09:49
+15
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21.09.2022 09:58
+13
"історичні землі Новоросії, парламенти народних республік, віддати близьких нам людей на розтерзання ката" - ну как можно нести подобный бред? На каких недоразвитых это рассчитано?
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21.09.2022 09:47
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Новоотсосія -це історичні землі московщини!
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21.09.2022 09:43 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.09.2022 09:49 Відповісти
За тобой уже идут из военкомата,набутылочник.)
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21.09.2022 09:49 Відповісти
Да похер сколько репоедов наберут, все равно вам ***** кацапы. И рососии вашей тоже.
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21.09.2022 10:01 Відповісти
25000000 ********* - это примерно сколько в человеческом эквиваленте?
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21.09.2022 10:01 Відповісти
Зараз ми розплачуємось за тих, хто здав південь, скільки наших за цю зраду загине, ахто здав?? Може якраз на часі назвать зрадників і засудить їх?!
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21.09.2022 10:23 Відповісти
Київ за 3 дні? ще не набридло? готуйся подохнути в Україні, істото.
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21.09.2022 10:03 Відповісти
Петя слопатоед нашвеберной из Германии строчеш? Мясцо то кончается вернись в зад родной - голімой - мобілізіруцся..Брись под шконку петух Гамбургский!😡
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21.09.2022 09:56 Відповісти
"Питушиный" это единственный язык который вам ****** понятен?
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21.09.2022 09:59 Відповісти
В тєму - з яких це пір, наприклад, Запорізька обл, земля козаків і територія Січі стала якоюсь новоотсосією?
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21.09.2022 10:06 Відповісти
Та їм однаково, їм люди потрібні роботящі , що на них пахали,,,,,, як швидко починають русифікувати, мову забороня ють все українське, хто не згоден- знищують, фашисти,,,,,
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21.09.2022 10:19 Відповісти
у кого Ви питаєте? у тих, кому ще недавно Київ був мать гарадов руцкіх? Так Галицьке князівство теж колись Руським звалося. А ПРусія без П взагалі руцька земля. БоРусія - теж. Тим більше що кілька тисяч російськомовних там проживають. При такій логіці і на Місяць можна територіальні претензії пред'явить. Що одні й зробили. Ну як можна продати ділянку території, не перебуваючи на цій ділянці і не показавши її фізично?
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21.09.2022 10:22 Відповісти
Запасайся нитками и иголками, чмошник - жопу свою зашивать...
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21.09.2022 09:58 Відповісти
пнх піздабулко
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21.09.2022 10:01 Відповісти
Здохните извращенцы рашистские ,в страшных муках 💩🇷🇺💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃
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21.09.2022 10:30 Відповісти
Влітку 1919 року, коли генерал Денікін сунув на Україну, то його відозви називалися «До населення Малоросії». А влітку 1920-го, коли генерал Врангель вирвався з Криму й опанував південні регіони України, у нього вже відозви адресувалися «Синам України». Як змінювалося ставлення російських білогвардійців до українського руху в 1918-1920 роках?

фуйло історії не вчив
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21.09.2022 10:54 Відповісти
каким образом согласно их же законов можно принять Херсонскую и Запорожскую области ? Єто что "независимые республики" ?
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21.09.2022 09:43 Відповісти
фашистська підерація - це не правова недодержава
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21.09.2022 09:47 Відповісти
Хаймарсы этот процесс обратят. А вы лишь утрёте сопли. Шутки действительно кончились,петух кацапский.
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21.09.2022 09:51 Відповісти
Гарне в тебе поганялово, **********.
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21.09.2022 09:53 Відповісти
хер в твоём клюве процесс необратимый
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21.09.2022 09:54 Відповісти
Киев за 3 дня... 7 месяцев и 50 тьісяч трупов тому назад. кацап, тьі правдв веришь в ту х*йню, что пишешь или только отрабатьіваешь кормежку?
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21.09.2022 10:06 Відповісти
вообщн то согласно тем же законов этой недоимперии, в состав раши могут приниматься только независимые государства, причем там должно быть голосование дкмы и референдум в раше. Так что такая скорострельность даже по их недозаконам - абсурд.
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21.09.2022 09:54 Відповісти
Да как на крыме поступили, первый вопрос на "референдуме" о создании независимой республик, второй о принятии в состав рососии.
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21.09.2022 12:22 Відповісти
прийшов,знищив міста,села,вбив купу людей і тепер розказує,що прийшов захищати когось від неонацистів, цей брєд напевно розрахований для лохів за поребриком
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21.09.2022 09:44 Відповісти
це просто рашизм
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21.09.2022 10:23 Відповісти
Аннушка уже разлила масло
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21.09.2022 09:44 Відповісти
світ наблизився до ядерної війни
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21.09.2022 09:45 Відповісти
Ну то й шо?
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21.09.2022 09:47 Відповісти
вже давно. Як тільки сталін отримав бомбу.
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21.09.2022 10:25 Відповісти
Та щоб ти здохло разом зі своєю кацапією. Маю надію що тебе скоро "відмобілізують" в дупу черенком від лопати, твої ж холуї.
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21.09.2022 09:45 Відповісти
Поносим деда на палке на Красной Площади. Эта трансляция может перебить похороны Елизаветы Второй.
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21.09.2022 09:52 Відповісти
В дупу собі запхнеш ті референдуми, а потім здохнеш.
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21.09.2022 09:46 Відповісти
"історичні землі Новоросії, парламенти народних республік, віддати близьких нам людей на розтерзання ката" - ну как можно нести подобный бред? На каких недоразвитых это рассчитано?
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21.09.2022 09:47 Відповісти
в роzzии дебилы правят дебилам
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21.09.2022 11:10 Відповісти
Прокатишься тупое ху.ло по неструганной доске.
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21.09.2022 09:47 Відповісти
Українському керівництву потрібно (давно) почати розгойдувати тему про незаконність путіна, як президента РФ.
Він прийшов до влади в 1999 р. абсолютно порушивши конституцію РФ. По суті, в Росії влада після Єльцина - незаконна.
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21.09.2022 09:48 Відповісти
У лапотных неделя что бы грохнуть своего вождя иначе они будут чужими на этом празднике жизни.
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21.09.2022 09:48 Відповісти
Зупиніть планету , ***** треба висадить
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21.09.2022 09:48 Відповісти
Викидуйте його на ходу. Далі без нього.
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21.09.2022 09:57 Відповісти
tam 140 mio takih - nado vseh naher 🤬
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21.09.2022 10:39 Відповісти
tupoe chmo...kak zhe on ZADALBAL uzhe....🤬🤬🤬🤬🤬
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21.09.2022 09:49 Відповісти
Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
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21.09.2022 09:50 Відповісти
***** нужна вся Украина. Хватит уже вестись и нести чушь что ***** нужна дамбас или *наворосия*.
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21.09.2022 09:52 Відповісти
в їбанаріїї без змін..
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21.09.2022 09:52 Відповісти
Залужный, покажи ***** как они проведут безопасно референдумы на окупированных территориях
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21.09.2022 09:54 Відповісти
психопат-маньяк не остановится. его нужно уничтожить, или он уничтожит свои страну и вокруг многих.
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21.09.2022 09:55 Відповісти
Забагато галасу навколо молі. Не варто відволікатися від знищення рашистів..
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21.09.2022 09:55 Відповісти
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21.09.2022 09:58 Відповісти
штабелем
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21.09.2022 10:00 Відповісти
В шахты бамбаса
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21.09.2022 10:02 Відповісти
таки под ООН подгадывал Тин Пу, вы там свое, я свое. Ну а в остальном последний патриот глубинных болот повторяется. Все зарвавшиеся диктаторы хватались за мобиков. как за птицу удачу. Полевые военкоматы уже закружились в танце смерти. Кто выйдет из дому тому на фронт,а в степи Донецкой уже заградотряды. И пойдут облавы.
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21.09.2022 10:01 Відповісти
Що Воно меле? Які історичні і з якого часу? На даний момент міжнародне право керується незмінністю кордонів після 1945 року. Якщо ж копнути у глибину віків, то, скажімо, у 1022 році, рівно тисячу років тому, у Києві 7-й рік княжив Ярослав Мудрий, і тоді теж були тризуб та гривня. А Москви ще довго не було...
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21.09.2022 10:01 Відповісти
Лаптеногие эти референдумы как мантру повторяют - референдум, референдум, референедум, такое ощущение что они сами себя уговаривают. Никто в мире не признает эти "недовыборы", а им главной свой элехторат накормить говном - референдум!!!
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21.09.2022 10:05 Відповісти
Ой а шо такое?!)) Неужели Киев, Харьков и Одесса это уже не «исконно русские» земли??))) Шо ж случилось?))
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21.09.2022 10:15 Відповісти
історичні землі??? кацапи, та ви зовсім *********... срані кровожерливі невігласи..
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21.09.2022 10:18 Відповісти
хйло - балаболка, пропетлявший к трону сцаря петух, неприглядное лицо типичного кацапа, раз уж они выбрали такОе, как лучшего из них
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21.09.2022 10:24 Відповісти
кацапам терміново потрібне мобілізоване "новоросийское мясо"
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21.09.2022 10:52 Відповісти
содержимое бюллетеня на "референдумах":
вы не против вступления в состав рф?
нет, не против
да, не против
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Не "історичні", а істеричні рехверендуми.
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Ось і все! Світ остаточно всцявся! Прощавай схід і південь, а то і решта України назавжди!!!
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21.09.2022 11:29 Відповісти
І знов чотири дурачка у світерах поїдуть на болота підписувати туалетний папір про збільшення мордеру. Як цих підарасів покинути?
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21.09.2022 11:31 Відповісти
А МОЖЕ НА ІСТОРИЧНИХ ЗЕМЛЯХ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ЩЕ РЕФЕРЕНДУМИ ПРОВЕСТИ?
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21.09.2022 14:07 Відповісти
Хай цей ************ референдуми в Ічкерії, Дагестані, Якутії, Тиві, Бурятії на інших окупованих Гівноросією територіях проведе і подивиться на результати. Здається, плешивому карлику приходить кабзда - дуже багато ознак наближення цієї радісної події ))) Мобілізація, істерики, тремор, тримання за стіл, щоб зі стільці не впасти і т.д. Так, нормальних претендентів на наступника нема (Нємцова, останню нормальну людину в політикумі Парашкостану, просто вбили, а решта лайна - Шойга, Патрушка, Мєдвєдка, КаДирка та й той "сідєлєц" і т.д. не краща за Муйло). Але!!! Коли буде гризня між цією мразотою за престол - все можливо...
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21.09.2022 15:23 Відповісти
 
 