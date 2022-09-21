Псевдореферендуми на окупованих територіях є порушенням міжнародного права, - Драгі

Прем’єр Італії Маріо Драгі у виступі в ООН назвав псевдореферендуми, що готуються на окупованих Росією територіях, порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa

"Війна Росії з Україною підриває цінності та ідеали міжнародної спільноти, яке має залишатися єдиною у своїй відповіді на дії Москви, навіть у разі референдуму щодо Донбасу, який у черговий раз порушує міжнародне право", - сказав Драгі.

Прем'єр-міністр Італії закликав світ залишатися об'єднаним перед "імперськими провокаціями, тому що на карту поставлено майбутнє кожного".

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Драгі наголосив, що підтримка Києва зараз єдино можливий вибір. "І тепер, коли українська армія отримала важливу стратегічну перевагу на землі, навіть якщо результат залишається непередбачуваним, ми не повинні відмовлятися від пошуку умов для миру", - сказав він.

Прем'єр додав, що контрнаступ українських сил став можливим "у тому числі завдяки нашій військовій допомозі".

"З іншого боку, вторгнення, яке планувалося місяцями та на кількох фронтах, не можна зупинити лише на словах. Цьому треба протиставити економічну, гуманітарну та військову підтримку України, а також санкції", - сказав Драгі.

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