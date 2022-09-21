391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 764 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 21 вересня 2022 року понад 1155 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 764 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 397, Харківській - 225, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

20 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Грушівка Куп’янського району Харківської області отримали поранення четверо дітей віком від 10 до 14 років", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія незаконно вивезла з України понад дві тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування, - Верещук

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.