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391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 764 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 21 вересня 2022 року понад 1155 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 764 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 397, Харківській - 225, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

20 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Грушівка Куп’янського району Харківської області отримали поранення четверо дітей віком від 10 до 14 років", - йдеться у повідомленні.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
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21.09.2022 11:19 Відповісти
немыслимый мрак...
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21.09.2022 11:21 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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21.09.2022 14:00 Відповісти
 
 