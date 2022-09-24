Зрадник Царьов нагадав росіянам, що тепер вони не можуть виїхати з місця проживання без дозволу

Олег Царьов звертає увагу росіян, що з моменту оголошення мобілізації вони не можуть виїхати з країни без дозволу військових комісарів.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Царьов цитує закон РФ про мобілізацію.

"Громадянам з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас", - написав він.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.