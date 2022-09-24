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Зрадник Царьов нагадав росіянам, що тепер вони не можуть виїхати з місця проживання без дозволу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

царев,олег,царьов

Олег Царьов звертає увагу росіян, що з моменту оголошення мобілізації вони не можуть виїхати з країни без дозволу військових комісарів.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Царьов цитує закон РФ про мобілізацію.

"Громадянам з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас", - написав він.

Дивіться: Акцію протесту проти мобілізації анонсували в Росії. ФОТО

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.

Зрадник Царьов нагадав росіянам, що тепер вони не можуть виїхати з місця проживання без дозволу 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
а царев еще тот троляка, он та с украинским гражданством может выехать , а вы говорите алкаш, алкаш
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21.09.2022 10:53
+35
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21.09.2022 10:53
+32
Ну от, і шенген вже не треба відміняти, питання само вирішилось.
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21.09.2022 10:55
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21.09.2022 10:53 Відповісти
Што?
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21.09.2022 11:45 Відповісти
Валинская рєзня! (С)
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21.09.2022 12:04 Відповісти
А сама ета гнида когда пойдет на фронт?
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21.09.2022 10:53 Відповісти
Он баіцца агалтєліх украінофілов.
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21.09.2022 11:17 Відповісти
а царев еще тот троляка, он та с украинским гражданством может выехать , а вы говорите алкаш, алкаш
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21.09.2022 10:53 Відповісти
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21.09.2022 10:55 Відповісти
А разве этого полудурка Украина не обьявила в международный розыск?Куда ему ехать?
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21.09.2022 11:02 Відповісти
В демократичну Північну Корею. В Еритрею. Та багато куди ще можна. До речі, система "міжнародного розшуку" - це фактично система Інтерполу. Тож Царьов може хоч куди їхати з тих країн, які не співпрацюють з Інтерполом. Та хоч навіть в Ватикан!
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21.09.2022 12:01 Відповісти
Я об этом сразу подумала, как только прочла название статьи...😂
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21.09.2022 12:03 Відповісти
Ну от, і шенген вже не треба відміняти, питання само вирішилось.
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21.09.2022 10:55 Відповісти
24 февраля 1920 года Гитлер впервые огласил программу нацистской партии НСДАП. 21 сентября 1925 года был отдан приказ формировать подразделениия СС во всех городах и районах Германии. Да нет, это просто даты совпали. Случайность, ящетаю, ДА СОВПАДЕНИЕ)
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21.09.2022 10:56 Відповісти
вообще, с 19 на 21, в разные годы чем то выделялись. даже гитлер и ленин под эти цифры подгадали себе дни рождения )
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Ну чё, всё кацапы, за путлера пришла пора вам умирать, ахахаха
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21.09.2022 10:56 Відповісти
За ботокс для морды путлєра и силикон для сисек кабаєвой!!!
Дяды ваявали!
Ура! В атаку!!!
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21.09.2022 11:06 Відповісти
⚡️⚡️Ха..ха..ха😂😂😂
⚡️⚡️Теперь всех кто в своё время честно отслужил срочку в россии и имеет военную специальность загребут в армию на удобрение в Украину)))
⚡️⚡️А те кто в своё время срочку откосил - тот и дальше будет шариться!))
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Разве в Кацапии при достижении предельного возраста призыва на срочку (27 лет) не выдают военный билет, где воинское звание будет "рядовой запаса"? То есть автоматически всем, кто не служил и дожил до 27, дают звание рядового запаса без прохождения срочной службы и без специальности. Они все в запасе то есть, первая категория если до 35 лет по званию "рядовой" сразу же подлежат мобилизации.
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21.09.2022 11:02 Відповісти
У тих хто не служив , є військовий квиток , але немає військової спеціальності . В першу чергу мобілізують тих в кого вона є , танкісти , артилеристи , ппо і т.д. Інші і далі будуть - шариться
Саме про це мова .. .
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21.09.2022 11:14 Відповісти
А хто воно там таке зараз? Якійсь "совєтнік"? Просто цікаво
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Посуду моет
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21.09.2022 11:00 Відповісти
стакани протирає))
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Вилизує
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21.09.2022 11:03 Відповісти
А якби ми їх всіх умертвили раніше то зараз в рф не було б кого мобілізувати... Так думки в слух.
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21.09.2022 10:59 Відповісти
Пишут еще:
РЖД и Аэрофлот прекратили продажу билетов мужчинам с 18 до 65 лет

Билет можно приобрести только в случае наличия разрешения военкомата на перемещение по стране или на выезд за границу

Всегда приятно было смотреть нарезки, как зиганутым, кто в интервью нес полную чушь, вручали такие имитации повесток, а они их от страха бросали на асфальт.

Это самая что ни на есть полная мобилизация по всей стране, в указе все под них подстроено.

Ванька-встанька, пора в свой пакет. Впрочем, очень быстро мусульмане и остальные просто начнут открытый бандитизм и затем с поддержкой пары генералов пойдут против чмони.

Зато теперь заказное убийство (ракетного ученого, инженера-конструктора и других важных военных целей) станет раз в 5 дешевле, так как ваньки-встаньки заинтересованы в том, чтобы уничтожить ВПК Кацапии. А также любые диверсии на военных заводах. Ваньки-встаньки уже поняли, что единственный шанс выжить и закончить войну - это убить Путина и всех членов его клана. Других вариантов нету.
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21.09.2022 10:59 Відповісти
Ну что ж, постепенно срасияне начнут переживать то, что переживали Украинцы. С почином.
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21.09.2022 10:59 Відповісти
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21.09.2022 11:00 Відповісти
кацапи плакали про заборону віз

то маєте заборону від свого бункерного царька
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Дозвіл на подорож в Космосі видає ВСУ
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Ну что, кацапы, *************?
Теперь чмоня-******* царёв, которого в Украине все ******* ("иду я по набережной со своим лицом, а тут нацисты..."), будет вами командовать!!!
Мои поздравления!
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21.09.2022 11:03 Відповісти
У кацапів є шанс не піти на війну - спалити всі воєнкомати.
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21.09.2022 11:04 Відповісти
Хе-хе-хе.
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21.09.2022 11:05 Відповісти
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21.09.2022 11:08 Відповісти
Видимо при могилизации, первый и единственный вопрос вонекома будет - "ваш любимый цвет".
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21.09.2022 12:07 Відповісти
Шта???
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21.09.2022 11:09 Відповісти
Все таки Царев настоящий профильный дебил, решил москалей подрачить как большая шишка...они же его сами на кукан и посадят, и не будет пуйло бесполезных оберегать - какой бы пуйло небыл *****, а предателей он не уважает, и не важно кого они предали. Пушилин единственная тварь с интеллектом среди всей коблы новососийцев с 2014-ого- этот и выживет.
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21.09.2022 11:11 Відповісти
#блан напонил что бараны занчивают свою жизнь на скотобойне...
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21.09.2022 11:19 Відповісти
Якщо не можна виiжджати-значить буде повна мобiлiзацiя. На жаль ,Путiн буде йти до кiнця. Йому е що втрачати- Владу ,грошi, життя....Цiкаво, а готовi росiяни до цього?
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21.09.2022 11:38 Відповісти
Дайте царьову гвинтівку та відправьте на фронт. Зформуйте бригаду з усіх прогандистів війни в рашці, а заградотряди зформуйте з бурятів.
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21.09.2022 12:09 Відповісти
покажіть-но черги у воєнкомати... окремо на запис на м'ясо, окремо на виїзд
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21.09.2022 12:13 Відповісти
звертаюсь до адміна - невже мало подій і новин вартих уваги?
ну кому цікавий цей кусок смердючого гівна?
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21.09.2022 12:14 Відповісти
Сейчас меня забанит Цензор, но такое впечатление ,что их и наши переписывают нормы законов друг у друга! Кто этим вопросом интересовался увидит поразительное сходство в нормах законов! А кому, лишь бы покричать, начнут слюной брызгать!
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21.09.2022 12:18 Відповісти
Треба щоб цього олігофрена кацапи на війну відправили - воно давно проситься .
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21.09.2022 12:19 Відповісти
Надо бы этого питекантропа гражданства лишить украинского. Тут таких валом и без него. Тогда кацапы его хрен выпустят тоже. Или чуть порадуются тоже. Пусть чуть и они поржут с алкана с лицом музея шимпанзе образных!
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21.09.2022 12:58 Відповісти
Царев истинный русский. Накрутил донецких придурков, и свалил в теплый Крым отдыхать.
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21.09.2022 13:00 Відповісти
Интересно, а дети олигархов и они сами от 18 до 65 лет, тоже пойдут на удобрение в Украину
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21.09.2022 13:14 Відповісти
В першу чергу як лорди Великой Британії в WWI !
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21.09.2022 13:30 Відповісти
ахахахахаааааааа!!!!!! упал со стула, кацапы , которые лепили зетки на машины , любители георгиевских ленточек , дети в пилотках , ...........ВАС ЖДУТ НА ФРОНТЕ !!!! особенно в местах скопления войск рф , базы , склады и тд .....................
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21.09.2022 13:23 Відповісти
росіяни докотились до того, що їм вказує цей лузер царьов
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21.09.2022 15:13 Відповісти
 
 