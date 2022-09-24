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Зрадник Царьов нагадав росіянам, що тепер вони не можуть виїхати з місця проживання без дозволу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олег Царьов звертає увагу росіян, що з моменту оголошення мобілізації вони не можуть виїхати з країни без дозволу військових комісарів.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Царьов цитує закон РФ про мобілізацію.
"Громадянам з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас", - написав він.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.
Топ коментарі
+39 DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар21.09.2022 10:53
+35 Зэлэный_Змий
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+32 Bobcat 614fad29
показати весь коментар21.09.2022 10:55
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Дяды ваявали!
Ура! В атаку!!!
⚡️⚡️Теперь всех кто в своё время честно отслужил срочку в россии и имеет военную специальность загребут в армию на удобрение в Украину)))
⚡️⚡️А те кто в своё время срочку откосил - тот и дальше будет шариться!))
Саме про це мова .. .
РЖД и Аэрофлот прекратили продажу билетов мужчинам с 18 до 65 лет
Билет можно приобрести только в случае наличия разрешения военкомата на перемещение по стране или на выезд за границу
Всегда приятно было смотреть нарезки, как зиганутым, кто в интервью нес полную чушь, вручали такие имитации повесток, а они их от страха бросали на асфальт.
Это самая что ни на есть полная мобилизация по всей стране, в указе все под них подстроено.
Ванька-встанька, пора в свой пакет. Впрочем, очень быстро мусульмане и остальные просто начнут открытый бандитизм и затем с поддержкой пары генералов пойдут против чмони.
Зато теперь заказное убийство (ракетного ученого, инженера-конструктора и других важных военных целей) станет раз в 5 дешевле, так как ваньки-встаньки заинтересованы в том, чтобы уничтожить ВПК Кацапии. А также любые диверсии на военных заводах. Ваньки-встаньки уже поняли, что единственный шанс выжить и закончить войну - это убить Путина и всех членов его клана. Других вариантов нету.
то маєте заборону від свого бункерного царька
Теперь чмоня-******* царёв, которого в Украине все ******* ("иду я по набережной со своим лицом, а тут нацисты..."), будет вами командовать!!!
Мои поздравления!
ну кому цікавий цей кусок смердючого гівна?