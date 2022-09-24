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Росіяни розкупили усі квитки до Туреччини, Вірменії та Грузії одразу після виступу Путіна, - російські ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни розкупили усі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану.
Про це повідомляє Цензор.НЕт із посиланням на російські ЗМІ.
"За кілька хвилин після виступу російського диктатора Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію, росіяни розкупили усі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни масово купують квитки до Тбілісі.
Топ коментарі
+35 piligrim
показати весь коментар21.09.2022 11:04
+29 Kiev_Kiev_777
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+28 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.09.2022 11:08
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Будь ласка, зачекайте...
Геев в армию не берут...
Возможен также вариант с убежищем в посольствах демократических стран 🤔
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3368603"
А ничего особенного в россии не случилось.
Просто очередной 3,14здец пришел.
Пора бы и привыкнуть.
Текст песни Геннадий Смирнов
"Что происходит на свете"
Что происходит на свете
А просто *****
Простой ***** полагаете вы?
Полагаю...
Я ведь и сам как умею ****** страдаю
Эта ***** просто поработила меня
Что за всем этим будет
А будет ******
Будет ****** вы считаете
Да я считаю
Я ведь давно эту жизнь ******ом называю
Брошу карьеру и ***** уеду в Елец
Что же с нами теперь будет
Опять *******
Вновь ******* полагаете
Да полагаю
Сквозь ******* я свой жизненый путь пролагаю
Трудно бывает но я в этом смысле кремень
Что со всем этим делать
А ***** послать
***** послать вы уверены
Да ***** уверен...
https://www.avito.ru/kirillov/kollektsionirovanie/stupa_baby_yagi_original_2435869208
https://irr.ru/home/garden/elements/decorations/stupa-baby-yagi-advert523166906.html
Кацапи, расслабляйте фільтри. Пізно всралися. Втічуть не тілько лиш всі
Лети в Стамбул и Ереван.... 😂
знову касаби будуть любити расею здалека.. із турціі..
піду напьюся валеріанки
- Куда?
Расслабіть сфінктер.
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
- всє бегут .!!
. .
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
дергай п*зда
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й."
Маяковский