УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11853 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 245 26
Слуга народу (2544) Шуляк Олена (104) псевдореферендум (181)

У "Слузі народу" закликали світову спільноту дати належну оцінку діям російської влади у зв’язку з проведенням "референдумів", - заява

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,референдум

У "Слузі народу" зробили заяву з приводу "референдумів" у "ДНР" і "ЛНР" та на підконтрольних армії РФ територіях Запорізької та Херсонської областей про приєднання до Росії.

Заяву опублікувала голова партії Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" закликали світову спільноту дати належну оцінку діям російської влади у зв’язку з проведенням "референдумів". Заявили, що жодна цивілізована країна їх не визнає.

Закликали мешканців згаданих територій не брати участі у "референдумах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пообіцяв "референдуми" на "історичних землях Новоросії": Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

Подаємо текст заяви повністю:

Заява політичної партії "Слуга народу"

Путінський режим знову витяг із шафи тему так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Поплічники кремля з числа колаборантів та очільників окупаційних адміністрацій в черговий раз просять Путіна взяти їх до складу РФ за підсумками "референдумів", в результатах яких вони "не сумніваються". У відповідь російський диктатор обіцяє підтримати "рішення, яке ухвалять мешканці Донбасу, Запорізької і Херсонської областей", використовує це як привід оголосити часткову мобілізацію та в черговий раз погратися "ядерною кнопкою".

Цинічна провокація з елементами поганого спектаклю - це все, на що спромоглася військово-політична машина РФ у відповідь на контрнаступ Збройних Сил України. Але фіговий листочок псевдореферендумів не може прикрити реального стану справ: міф про "другу армію світу" остаточно розвіяний, Росія - держава-терорист, яка загрожує всьому світові, а перемога буде за Україною.

Так звані "референдуми" жодним чином не змінять ситуацію на фронті і на самих тимчасово окупованих територіях.

Жодна цивілізована країна світу не визнає їх результатів. США, Франція, Німеччина та інші країни вже недвозначно заявили про нелегітимність "референдумів" ще на стадії їх метушливої підготовки.

Жодної підтримки на українських територіях ці референдуми не мають - спроби окупаційних адміністрацій організувати хоча б імітацію "вільного волевиявлення" громадян з тріском провалилися: окупанти навіть відкликали кишенькових політтехнологів, які мали б організовувати це опереткове "свято демократії".

На окупованих територіях діють сили спротиву, українські партизани, які знищують колаборантів і показують справжнє відношення українців до самої ідеї референдумів. Навіть залякати беззбройних громадян і запхати їх до печери "руського міра" окупантам не вдалося. Вони змушені вдаватися до підготовки "онлайн-голосування" або "подомових обходів", щоб мати можливість просто намалювати потрібний результат.

Таким чином, "референдуми" не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності. А головне - вони жодним чином не зупинять контрнаступ ЗСУ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. А якщо російська влада визнає намальовані поспіхом папірці та включить окуповані території до складу РФ, вона назавжди закриє можливості для спілкування Росії із цивілізованим світом.

Ми звертаємося до світового співтовариства дати належну та дієву оцінку діям російської влади. Оцінку, яка передбачає чітки наслідки: держава-терорист повинна бути позбавлена місця у Раді безпеки ООН. По відношенню до неї повинні бути запроваджені справжні, нищівні санкції.

Ми попереджаємо колаборантів і зрадників, гауляйтерів окупованих територій: проведення "референдумів" вас не врятує від долі, на яку ви заслуговуєте. Найкращий сценарій для вас - негайно та добровільно здатися українському правосуддю. Це підвищить ваші шанси зберегти хоча б життя.

Ми звертаємося до кожного громадянина України на тимчасово окупованих територіях - на Херсонщині і на Запоріжжі, на Луганщині і Донеччині. Не беріть участі в дешевих виставах окупантів, не йдіть на "референдуми", не отримуйте бюлетені і російські паспорти. Не втрачайте надії, віри та впевненості. ЗСУ вже на шляху до вас.

Ми закликаємо наших партійців, які сьогодні живуть на тимчасово окупованих територіях і працюють фактично у підпіллі: тримайтеся! Вся країна з вами, вся країна за вас. Кожного дня українці роблять все, щоб наблизити день звільнення окупованих Росією територій.

Кожне місто, кожне село, кожен клаптик української землі буде звільнений від окупантів. Ворог буде бігти не озираючись - бо це єдине, що він вміє робити добре.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Шо там з концфіскацією кацапських активів в Україні? Нічого?

Ну от і вся оцінка.
показати весь коментар
21.09.2022 11:15
+9
Львівський самий патріотичний суд вернув арештовані готелі кацапським власникам. От і вся правда про зрадників ОП, слуг народу та "патріотів"
показати весь коментар
21.09.2022 11:18
+8
слуга урода закликає... більшого сюра не бачив..
показати весь коментар
21.09.2022 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
слуга урода закликає... більшого сюра не бачив..
показати весь коментар
21.09.2022 11:14 Відповісти
Для тих "слуг зечмонь" має бути на їхнє бовкання одне побажання - "за кацапським корабльом..."
показати весь коментар
21.09.2022 12:24 Відповісти
Шо там з концфіскацією кацапських активів в Україні? Нічого?

Ну от і вся оцінка.
показати весь коментар
21.09.2022 11:15 Відповісти
Львівський самий патріотичний суд вернув арештовані готелі кацапським власникам. От і вся правда про зрадників ОП, слуг народу та "патріотів"
показати весь коментар
21.09.2022 11:18 Відповісти
Слуги вже обісрались.
показати весь коментар
21.09.2022 11:18 Відповісти
А чому Зеленський не подякував Залужному за харківський наступ, чи я щось пропустила,,,,
показати весь коментар
21.09.2022 12:28 Відповісти
Ні не подякував, подякував усім, не називавши імен, такі операції планує генштаб, а там Муженко зеленого від нього аж перекошує, а зробити нічого не може.
показати весь коментар
21.09.2022 19:14 Відповісти
Хаймарс дасть оцінку і завірить протоколи... і все мокрою печаттю та по мокрому місцю від комісії Ржунімагуз лаптєголовогобидла 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
21.09.2022 11:19 Відповісти
Вони все не визначаться вони за Сталіна чи за Мао Дзе Дуна. Мабуть Арахамія за Мао Дзе Дуна.
показати весь коментар
21.09.2022 11:20 Відповісти
какое право... ***** в Украине устроил беспредел и пришли орки убивать грабить насиловать
показати весь коментар
21.09.2022 11:22 Відповісти
Належна оцінка це тотальні обстріли рф крилатими і балістичними ракетами. А також дронами камікадзе із бойовою частиною від тони.

Але звичайно це ж ніхто не зробить.
показати весь коментар
21.09.2022 11:23 Відповісти
лакеї народу, оцінку дає ЗСУ, а ви тут з якого х..
показати весь коментар
21.09.2022 11:26 Відповісти
Таке рішення російського диктатора Володимира Путіна - це трагедія для самого російського народу, повідомив LIGA.net прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.

для російського?Боже,яке воно чмо!
показати весь коментар
21.09.2022 11:27 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 11:31 Відповісти
В "слугах урода" інших не тримають.
показати весь коментар
21.09.2022 11:41 Відповісти
Та я чхать хотіла на московитів, трагедія? Та вони в ейфорії від війни, тварі
показати весь коментар
21.09.2022 12:31 Відповісти
" Ми закликаємо наших партійців, які сьогодні живуть на тимчасово окупованих територіях і працюють фактично у підпіллі: тримайтеся! "
показати весь коментар
21.09.2022 11:30 Відповісти
Саме час заграти хаву нагілу х*#м на роялі
і розповісти про бариг, "каториє загабативают на вайнє".

Пга шашликі і ми адін нарот.
показати весь коментар
21.09.2022 11:33 Відповісти
Хай слуга народу розкаже, хто здав Південь,,,,,і скільки наших воїнів там гинуть
показати весь коментар
21.09.2022 11:47 Відповісти
Зелю-геть !
показати весь коментар
21.09.2022 12:16 Відповісти
пане Сухов.. якось Бабель.. Ісаак , словами свого героя з Одеських оповідань сказав : Люба .. будьте холоднокровней.. ві же не на работє !

То ж і Вас.. шановний... прошу дуже , не поспішайте з Вашим "ГЕТЬ "

Усьому свій час : є час на "осанна" і є час на " распни его "

Але варто згадати і слова Пілата...як судді , до котрого звертались першосвятенники і служителі...Пілат віддав Його на суд людей зі словами :

" Візьміть ви Його і судіть Ви Його "

По закінченню Війни підсумується вклад КОЖНОГО в Перемогу, а вона , Перемога, не за горами ... от тоді і виходьте на Майдан і проголошуйте подібним чином Ваші пропозиції,

Зараз же Ваш заклик , на мою " кріпацку думку " ( Д Яневський ) - блуд , на грані з провокацією

Україна переможе.

Слава воїнам !
показати весь коментар
21.09.2022 13:00 Відповісти
переживають, зелені гниди. Таки переживають. Видається,що Х.... таки розпатякає про поведінку зелених на передодні війни. Їх потужне клаборантство
показати весь коментар
21.09.2022 13:41 Відповісти
 
 