У "Слузі народу" закликали світову спільноту дати належну оцінку діям російської влади у зв’язку з проведенням "референдумів", - заява

У "Слузі народу" зробили заяву з приводу "референдумів" у "ДНР" і "ЛНР" та на підконтрольних армії РФ територіях Запорізької та Херсонської областей про приєднання до Росії.

Заяву опублікувала голова партії Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" закликали світову спільноту дати належну оцінку діям російської влади у зв’язку з проведенням "референдумів". Заявили, що жодна цивілізована країна їх не визнає.

Закликали мешканців згаданих територій не брати участі у "референдумах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пообіцяв "референдуми" на "історичних землях Новоросії": Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

Подаємо текст заяви повністю:

Заява політичної партії "Слуга народу"



Путінський режим знову витяг із шафи тему так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Поплічники кремля з числа колаборантів та очільників окупаційних адміністрацій в черговий раз просять Путіна взяти їх до складу РФ за підсумками "референдумів", в результатах яких вони "не сумніваються". У відповідь російський диктатор обіцяє підтримати "рішення, яке ухвалять мешканці Донбасу, Запорізької і Херсонської областей", використовує це як привід оголосити часткову мобілізацію та в черговий раз погратися "ядерною кнопкою".

Цинічна провокація з елементами поганого спектаклю - це все, на що спромоглася військово-політична машина РФ у відповідь на контрнаступ Збройних Сил України. Але фіговий листочок псевдореферендумів не може прикрити реального стану справ: міф про "другу армію світу" остаточно розвіяний, Росія - держава-терорист, яка загрожує всьому світові, а перемога буде за Україною.

Так звані "референдуми" жодним чином не змінять ситуацію на фронті і на самих тимчасово окупованих територіях.

Жодна цивілізована країна світу не визнає їх результатів. США, Франція, Німеччина та інші країни вже недвозначно заявили про нелегітимність "референдумів" ще на стадії їх метушливої підготовки.

Жодної підтримки на українських територіях ці референдуми не мають - спроби окупаційних адміністрацій організувати хоча б імітацію "вільного волевиявлення" громадян з тріском провалилися: окупанти навіть відкликали кишенькових політтехнологів, які мали б організовувати це опереткове "свято демократії".

На окупованих територіях діють сили спротиву, українські партизани, які знищують колаборантів і показують справжнє відношення українців до самої ідеї референдумів. Навіть залякати беззбройних громадян і запхати їх до печери "руського міра" окупантам не вдалося. Вони змушені вдаватися до підготовки "онлайн-голосування" або "подомових обходів", щоб мати можливість просто намалювати потрібний результат.

Таким чином, "референдуми" не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності. А головне - вони жодним чином не зупинять контрнаступ ЗСУ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. А якщо російська влада визнає намальовані поспіхом папірці та включить окуповані території до складу РФ, вона назавжди закриє можливості для спілкування Росії із цивілізованим світом.

Ми звертаємося до світового співтовариства дати належну та дієву оцінку діям російської влади. Оцінку, яка передбачає чітки наслідки: держава-терорист повинна бути позбавлена місця у Раді безпеки ООН. По відношенню до неї повинні бути запроваджені справжні, нищівні санкції.

Ми попереджаємо колаборантів і зрадників, гауляйтерів окупованих територій: проведення "референдумів" вас не врятує від долі, на яку ви заслуговуєте. Найкращий сценарій для вас - негайно та добровільно здатися українському правосуддю. Це підвищить ваші шанси зберегти хоча б життя.

Ми звертаємося до кожного громадянина України на тимчасово окупованих територіях - на Херсонщині і на Запоріжжі, на Луганщині і Донеччині. Не беріть участі в дешевих виставах окупантів, не йдіть на "референдуми", не отримуйте бюлетені і російські паспорти. Не втрачайте надії, віри та впевненості. ЗСУ вже на шляху до вас.

Ми закликаємо наших партійців, які сьогодні живуть на тимчасово окупованих територіях і працюють фактично у підпіллі: тримайтеся! Вся країна з вами, вся країна за вас. Кожного дня українці роблять все, щоб наблизити день звільнення окупованих Росією територій.

Кожне місто, кожне село, кожен клаптик української землі буде звільнений від окупантів. Ворог буде бігти не озираючись - бо це єдине, що він вміє робити добре.