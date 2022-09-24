У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів.
Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Китай закликає Україну та Росію "почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язати загальні проблеми безпеки".
"Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла", — сказав Ван Веньбінь.
Топ коментарі
+120 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.09.2022 11:18
+95 VOLVO XC 70
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+43 Яков Онаневич
показати весь коментар21.09.2022 11:19
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Будь ласка, зачекайте...
Также как называть дураков дураками - тоже не нацизм.
Восток - дєло тонкоє.
-- Что везете?
-- Труппы.
-- В ящиках?
-- Нет, нафаллом.
https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
Кацапи пишуть про втрати в 5 000 осіб
Наши пишуть, що кацапи втратили 55 000 осіб
Я починаю думати, що кацапи втратили набагато більше 55 000 солдатів…
1. не видно майже.
2. за них не платять.
Але ж неможливо таке - щоб снарядами та хаймарсами крошили стільки техніки, а самих кацапів більше не стало крошити.
Відповідь проста: а похєру, вірогідно, ГШ на точні дані втрат особового складу засрашки до рівня "+/- батальйон". Бо якщо в ЗСУ стандартною тактичною одиницею для бойових завдань вже стають взводи та відділення, то в засрашки - досі батальйони та роти. І боєздатність підрозділів в них визначається не наявністю якогось відсотка особового складу, а наявністю техніки.
Але Китаю вигідно, щоби її сусід, який свого часу окупував великі північні території Китаю, ставав дедалі слабкішим.
Китай просто сидить на березі річки, і чекає...
Когда все до единого кацапские военнослужащие на территории нашей страны будут лежать в гробу или сидеть в плену без оружия, тогда и мы вступим в переговоры, обсуждая условия капитуляции кацапов под угрозой тотального уничтожения этой поганой страны. И послушаем, что они предложат в обмен на существование в этом мире. И примем только то, что способно быть реализовано мгновенно. Через неделю кацапы плюют на любой договор, который они заключили. А то и спустя часы, как это уже было с мирными коридорами или бомбардировкой Азовстали. Все это уже было десятки раз подлого и уже ожидаемого обмана.
"Я зателефонував президенту Сі і сказав: "Якщо ти вважаєш, що Америка та інші продовжуватимуть інвестувати в економіку Китаю при порушенні санкційного режиму щодо Москви, то ти серйозно помиляєшся", - сказав Байден."
Гугл і Епл - виробництва перенесли у Індію і В*єтнам. На 10 років заборона на високотехнологічні виробництва. Далі буде...
Бо єдиний наш спосіб перекривати ті свіжі 300 тис та якось успішно наступати, це призив ще більшої кількості людей для поповнення втрат та ротації.
Коли в комплексі все це почне давати збої,разом із санкціями,тоді бидломасса почне висловлювати своє невдоволення.
Зажимати їх треба поступово : зовнішній тиск плюс внутрішні протести розкачають цю терористичну потвору.Адже тоді прийдеться задавлювати ще й в середині країни бунт.
Але це теорія,на практиці все може піти набагато швидше...
Там все ценное лежит в недрах и спокойно ждет Китай.
Китай обкатывает на рашистах будущую ситуацию с Тайванем и смотрит на реакцию ЕС и США.
нужно было ликвидировать старого козлину и тогда проблемы уже не было.
Китай нам ані друг, ані ворог. І по правді, не є він другом і рашці.
Вони не продають рашистам ані дронів, ані снарядів, на відміну від північних корейців.
Хтозна, може за якийсь час китайці, бачучи як повертаються справи, ще схочуть підключитися до антирашистської коаліції і запропонують нам "підводні човни для степів України".
і тоді китай нападе на Тайвань
китай нічий не союзник, а загроза цивілізації, бо не визнає ніякої свободи
ось Тайвань - це союзник