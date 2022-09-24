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У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ван,веньбінь

У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Китай закликає Україну та Росію "почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язати загальні проблеми безпеки".

"Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла", — сказав Ван Веньбінь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+120
Китайці мерзенні лицемірні покидьки...
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21.09.2022 11:18
+95
Китайцы идите *****...
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21.09.2022 11:18
+43
Діалог про що ? Спочатку потрібно повернути те що відібрали а далі перемовини, це все тому що жовтороті на стороні Росії
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21.09.2022 11:19
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Китайці мерзенні лицемірні покидьки...
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21.09.2022 11:18 Відповісти
Объявлять лицемеров и подонков - лицемерами и подонками это не нацизм.
Также как называть дураков дураками - тоже не нацизм.
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21.09.2022 11:34 Відповісти
сними резиновую жопу с головы
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21.09.2022 11:56 Відповісти
Китайці тихенько чекають, коли пропливе труп рашки. От і все. Вони, як раз набагато мудріші. Навіщо розв'язувати війну, коли дурень сам собі лоба розіб'є? А на словах - авжеж, ми вас підтримуємо, так, так. Для них пару десятків років почекати - не питання. Лицемірство? Так. Але з їхньої точки зору це звичайний прагматизм. Ніхто нікому нічого не винен. Нам, слов'янам, з нашим максималізмом цього не збагнути. В нас, або друзі, або вороги. Чорне і біле.
Восток - дєло тонкоє.
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21.09.2022 17:38 Відповісти
Китайцы идите *****...
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21.09.2022 11:18 Відповісти
гыгы давить решили своего дзедуши
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21.09.2022 11:18 Відповісти
Діалог про що ? Спочатку потрібно повернути те що відібрали а далі перемовини, це все тому що жовтороті на стороні Росії
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21.09.2022 11:19 Відповісти
Цзынь Пыни идут нах.
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21.09.2022 11:20 Відповісти
А чего Пыня? У вас в рашке страшно назвать его куйлом?
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21.09.2022 12:14 Відповісти
🤦🤦🤦
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21.09.2022 12:24 Відповісти
Ботоксный хоронит не только Россию но и интересы Китая договоры СИ подписывал с Россией с распадом России на отдельные страны Китай вылетает из России того что было... как пробка от шампусика..Путин навалял кучу дерьма Китаю впервую очередь все бумажки подписанные Китай Путин станут бумажкой не имеющей никакой силы... то ******** узкоглазые и убалтывают типа Минск 666 ага счась разбежались...
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21.09.2022 11:21 Відповісти
Ну хз. Можна припустити варіант, що в разі розпаду росії, для контролю за ядерним арсеналом бувшої імперії, ООН ініціює введення окупаційних контингентів різних країн на її територію. Щоб Китай не заважав цим рухам, США, гіпотетично, погодяться на зайняття китайцями територій, обіцяних ******. Але це чисто моє припущення.
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21.09.2022 11:49 Відповісти
Вчера в китайских СМИ было заявление СИ. Тон изменился кардинально изменился. Теперь Китай будет с ними иметь дела, отвечающие интересам Китая. Раньше постоянно говорилось о двусторонних интересах.
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21.09.2022 12:41 Відповісти
Та не смішіть наші Хаймарси 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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21.09.2022 11:21 Відповісти
Китай согласится на каддафизацию путина и в качестве мягкого ее варианта может предложить убежище пу
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21.09.2022 11:23 Відповісти
Угу....убежище....в Гааге. Жаль немцы снесли тюрьму Шпандау, знаковое место было бы для пуйла
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21.09.2022 13:52 Відповісти
вывоз русней своих 200тых
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21.09.2022 11:23 Відповісти
Там, где удобрения кучей, самосвал?
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21.09.2022 11:26 Відповісти
угу и это летом было из под Бахмута
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21.09.2022 11:27 Відповісти
😁
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21.09.2022 11:34 Відповісти
У нас таке у березні було - коли їм під Черніговом почали конкретно "навалювать"!
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21.09.2022 13:12 Відповісти
Едет эстонец на грузовике, везет трубы. На границе с рашкой:
-- Что везете?
-- Труппы.
-- В ящиках?
-- Нет, нафаллом.
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21.09.2022 12:09 Відповісти
Трупи "навалом" возили тільки у нас на Поліссі Так на поворотах випадали з кузовів Люди вранці виходять - під воротами труп лежить Їдуть кацапи Люди спиняють: "Заберите своего!" У відповідь: "А нах** он нам нужен?!" Накинули люди мотузки на ноги, відтягли у лісосмугу і закопали в ямі!
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21.09.2022 13:06 Відповісти
байден,давай уже че нибудь и ты скажи
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21.09.2022 11:23 Відповісти
він спить. скаже ближче до вечора.
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Байден в афує...
https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Як на рахунок заклику вивести війська з України? Думаю цей меседж Китаю чітко показує на чиїй воні стороні. Або цензор знову щось не так переклав... Пішов дивитися скай ньюз коротше...
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21.09.2022 11:24 Відповісти
Так все гарно у кацапів, що терміново знадобилася армія в 300 тисяч!
Кацапи пишуть про втрати в 5 000 осіб
Наши пишуть, що кацапи втратили 55 000 осіб
Я починаю думати, що кацапи втратили набагато більше 55 000 солдатів…
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21.09.2022 11:24 Відповісти
Цілком можливо, що так і є. На окупованих територіях втрати кацапів наші порахувати не можуть.
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21.09.2022 11:31 Відповісти
Уважно дивіться на щоденні втрати кацапів з появою на фронті в товарних кількостях гаубиць 155мм. Плавно почала зростати кількість знищеної техніки, а ось кількість зажмурених кацапів - ніби залишилась та ж сама. Чому? Все просто: знищену техніку в біноклі, камери дронів та навіть об'єктиви супутника - досить добре видно, задля "об'єктивного контролю" з наступною виплатою героям премії. А зажмурених кацапів:
1. не видно майже.
2. за них не платять.

Але ж неможливо таке - щоб снарядами та хаймарсами крошили стільки техніки, а самих кацапів більше не стало крошити.

Відповідь проста: а похєру, вірогідно, ГШ на точні дані втрат особового складу засрашки до рівня "+/- батальйон". Бо якщо в ЗСУ стандартною тактичною одиницею для бойових завдань вже стають взводи та відділення, то в засрашки - досі батальйони та роти. І боєздатність підрозділів в них визначається не наявністю якогось відсотка особового складу, а наявністю техніки.
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21.09.2022 12:11 Відповісти
Больше. Не все же раненые у них выжили. Этой цифры никто не знает.
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21.09.2022 13:55 Відповісти
Китай дав добро, а тепер робить заяви... лицемірна худоба.
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21.09.2022 11:26 Відповісти
Китай! На старт!
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21.09.2022 11:27 Відповісти
китайцы офигивают от касапии, им война ни к чему.
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21.09.2022 11:27 Відповісти
На словах - так, Байден трохи їм вправив мізки.

Але Китаю вигідно, щоби її сусід, який свого часу окупував великі північні території Китаю, ставав дедалі слабкішим.

Китай просто сидить на березі річки, і чекає...
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21.09.2022 12:41 Відповісти
ПНХ. На переговоры о чем? Стдать Украину без боя? Х**** вам.
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Вас там півтори мільярди, переговорюйтесь!
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Китай с Эрдоганом мочат рабZeю по полному тарифу..в Самарканде была всего лишь тренировка...
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21.09.2022 11:29 Відповісти
Си прекрасно знает чьих грязных рук дело заварушка в Таджикистане. А вся Средняя Азия - это сфера интересов Китая, пуйло в очередной раз себе в ногу выстрелил.
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21.09.2022 13:59 Відповісти
Які переговори!!! Мало Будапештського меморандуму? Були вже і Мінські домовленості, і перемир'я з відводом наших військ, і "платформи примирення" Хіба ще не зрозуміло що йде геноцид української нації? Нам не залишили іншого виходу як битися до перемоги.
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21.09.2022 11:29 Відповісти
У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів... просто лохотрон для Заходу, а патрушев де був перед мобілізацією, не в Китаї?)) Типа не при чому.
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21.09.2022 11:29 Відповісти
Синь полная. Рисовая водка - такая дрянь...
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21.09.2022 11:30 Відповісти
я би не сказав. роблю дистилят "самогон" з рису, дуже навіть смачна штукенція, віддає виноградом+зерно. правда зараз рис занадто дорогий , та і до випивки тепер не так тягне ...
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21.09.2022 19:09 Відповісти
ц. навіть талановита багатосюжетна політика США не може збалансувати виклики...без втрат для США. Цікаво, коли це було написано?
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21.09.2022 11:31 Відповісти
Хтось володіє **********? Перекладіть йому: Нах, нах і ще раз туди
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21.09.2022 11:33 Відповісти
Эрдоган и Китай предупреждены Минфином США...попадете под вторичные санкции США и ЕС...ради плешивого урода ни Эрдоган ни товаристч Си не пойдут .отсюда вывод... будут мочить Сортирного барана очень нехило...Товарооборот США и Китая вырос до 900 миллиардов в год...
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21.09.2022 11:37 Відповісти
kitaezam veritj - ce to zhe samo sho kacapam veritj.....takie zhe lzhivije 🤬
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21.09.2022 11:38 Відповісти
Мы и есть за переговоры. Их прервал лично чмоня, когда выдал награды и повышение до гвардейской той самой бригады из Бучи (на самом деле там всем руководят урусы, а не буряты, а последние просто недалекие селюки, подчиняющиеся приказам, все преступления делались именно по приказу руснях командиров). Если бы чмоня хотел мира, то арестовал бы всех этих под камеру наблюдения пересылающих почтовой компанией стиралки и ворованные чайники и сковородки. Да там прямо на эшелон в Беларуси грузились ворованные автомобили. Прямо на камеру это делали. Кого-то арестовал чмоня? Это все о чмоне говорит.

Когда все до единого кацапские военнослужащие на территории нашей страны будут лежать в гробу или сидеть в плену без оружия, тогда и мы вступим в переговоры, обсуждая условия капитуляции кацапов под угрозой тотального уничтожения этой поганой страны. И послушаем, что они предложат в обмен на существование в этом мире. И примем только то, что способно быть реализовано мгновенно. Через неделю кацапы плюют на любой договор, который они заключили. А то и спустя часы, как это уже было с мирными коридорами или бомбардировкой Азовстали. Все это уже было десятки раз подлого и уже ожидаемого обмана.
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21.09.2022 11:42 Відповісти
Особенно последняя фраза этих узкоглазых "голубей мира" умиляет: "Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла". Знаем мы вашу антиукраинскую позицию
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21.09.2022 11:42 Відповісти
Жовтороті на стороні Росії, тут сумніву немає
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21.09.2022 11:45 Відповісти
бойкот всім -маде ін чайна
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21.09.2022 11:45 Відповісти
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21.09.2022 11:46 Відповісти
Китай та Індія лукавлять. Жодної мобілізації і подальшої ескалації пуйло би не зробило не отримавши благословення Китаю та Індії.
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21.09.2022 11:49 Відповісти
Не думаю. Им нужно чтобы это все поскорее закончилось. Скорее всего ему сказали что-то типа - поскорее решай всю ту херь которую ты заварил, а то уже и нам начинает прилетать. Имея ввиду дипломатию или вывод войск. Л Никакие скидки на газ и нефть не перекроют потери в финансовой сфере и технологиях. Но пуйло оно дебилкуватое, оно поняло это по своему и решило объявить мобилизацию.
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21.09.2022 14:08 Відповісти
Не перебільшуйте.
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21.09.2022 18:30 Відповісти
Переговори зараз - це путінський бажаний сценарій, саме для цього він підвищує ставки. Нам своє робити.
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21.09.2022 11:57 Відповісти
З української сторони переговори веде Залужний з "експертами по переговорах"
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21.09.2022 11:59 Відповісти
Маленький привіт косооким гегемонам))
"Я зателефонував президенту Сі і сказав: "Якщо ти вважаєш, що Америка та інші продовжуватимуть інвестувати в економіку Китаю при порушенні санкційного режиму щодо Москви, то ти серйозно помиляєшся", - сказав Байден."
Гугл і Епл - виробництва перенесли у Індію і В*єтнам. На 10 років заборона на високотехнологічні виробництва. Далі буде...
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21.09.2022 12:10 Відповісти
Я вчера прогнозировала Индию и Бразилию. 😭 Помилочка вышла чутка.
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21.09.2022 14:04 Відповісти
Нам потрібен кінець війни, поки Зеленський не поїде в Москву на переговори, кінця війни не буде. пукін старий шизофренік і дегенерат, всі вони в кремлі такі були є і будуть.
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22.09.2022 08:01 Відповісти
Сподіваюсь, усі "посилателі" китайців з їх переговорами, вже завтра вирушують у армію, а не будуть сподіватися що все продовжиться у режимі "вболівальника на футбольного матчу".

Бо єдиний наш спосіб перекривати ті свіжі 300 тис та якось успішно наступати, це призив ще більшої кількості людей для поповнення втрат та ротації.
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21.09.2022 12:19 Відповісти
Бойкот китайским товарам!
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21.09.2022 12:58 Відповісти
Поки у кацапів не почне сипатись скрізь - в економіці,банківській сфері,вони не зупиняться.Навіть тисячі двухсотих їх не зупинить...
Коли в комплексі все це почне давати збої,разом із санкціями,тоді бидломасса почне висловлювати своє невдоволення.
Зажимати їх треба поступово : зовнішній тиск плюс внутрішні протести розкачають цю терористичну потвору.Адже тоді прийдеться задавлювати ще й в середині країни бунт.
Але це теорія,на практиці все може піти набагато швидше...
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21.09.2022 13:01 Відповісти
Комунистические твари , нужно на законодательном уровне объявить бойкот всему что сделано в Китае, даже если это айфоны и прочие гаджеты. С нами будут многие солидарны.
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21.09.2022 13:39 Відповісти
Хай ідуть на@@@ косоокі тридвараси
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21.09.2022 14:17 Відповісти
Пуйло изгадил им всю «спецоперацию» с Тайванем )) я представляю что они ему лично в морду наговорили, если он так жидко обосрался))
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21.09.2022 14:02 Відповісти
У Китая долгосрочные договора и далеко идущие планы касательно рф. Ну а как договора выполнять некому будет? Или отменят? Им смена власти в рф нежелательна вот и задёргался Си.
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21.09.2022 14:06 Відповісти
Какие договора? Время такое - что все плюют на договора.
Там все ценное лежит в недрах и спокойно ждет Китай.
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21.09.2022 14:28 Відповісти
Ні, ***** для Китаю - найкращий холуй. Інші можуть бути не такими слухняними.
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21.09.2022 18:28 Відповісти
Без Китая тут не обошлось. Видимо получил разрешение Уйло от них на применение ЯО.
Китай обкатывает на рашистах будущую ситуацию с Тайванем и смотрит на реакцию ЕС и США.
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21.09.2022 14:26 Відповісти
Чи виживе тоді *****?
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21.09.2022 18:27 Відповісти
Вузькоглазі як завжди, аби щось перднути невнятне.
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21.09.2022 14:30 Відповісти
нет смысла призывать кацапин к чему либо. на них нужно только давить, тогда они делают шаги доброй воли.
нужно было ликвидировать старого козлину и тогда проблемы уже не было.
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21.09.2022 14:44 Відповісти
Т. е. один угрожает, а второй подталкивает к выполнению условий угрожающего.
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21.09.2022 14:48 Відповісти
значит не зря патрушев накануне летал в китай -после этого и вышло ********** заявление
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21.09.2022 14:55 Відповісти
як ніби просто промовчав
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Не розумію, чому американці не можуть натякнути Китаю, що після того, як закриють китайські заводи Тесли, Форда, Дженерал Моторз, Найка, НР, Інтела і інших компаній із США, то китайська економіка накриється жіночим статевим органом?
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21.09.2022 16:26 Відповісти
В конце 50х композитор Мурадели написал песню со словами-китаец и русский братья навек,а в 69 китайцы показали руzским на острове Дамаском чего стоит это братство.
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21.09.2022 16:35 Відповісти
Повне виведення російських військ з усієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів - тобто із Кримом включно - а потім тільки перемовини про суму репарацій та покарання воєнних злочинців, котрі організували цей напад на Україну!
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21.09.2022 18:26 Відповісти
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21.09.2022 18:32 Відповісти
Не поспішайте гудити китайців.

Китай нам ані друг, ані ворог. І по правді, не є він другом і рашці.
Вони не продають рашистам ані дронів, ані снарядів, на відміну від північних корейців.

Хтозна, може за якийсь час китайці, бачучи як повертаються справи, ще схочуть підключитися до антирашистської коаліції і запропонують нам "підводні човни для степів України".
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21.09.2022 18:50 Відповісти
китай тупит и не понимает что поставив на хромую сумасшедшую обезьяну он топит и себя? скорость с которой тупин себя хоронит - завистная и китайцы, да, он утащит вас за собой.
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21.09.2022 19:37 Відповісти
китай чекає коли Захід займеться росією впритул

і тоді китай нападе на Тайвань

китай нічий не союзник, а загроза цивілізації, бо не визнає ніякої свободи

ось Тайвань - це союзник
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21.09.2022 20:00 Відповісти
Украина ни на какие переговоры не пойдет, только военная победа!
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21.09.2022 20:01 Відповісти
Аграхимия, тебя, мудака, на 15 лет посадим, - готовься!
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21.09.2022 20:01 Відповісти
Путин попросил Китай это заявить. Они играют в плохого и хорошего полицейского??? Украина не пойдет ни на какие переговоры, Украина вычеркнула эту функцию! Украина победит военным путем, и уничтожит все войска врага на Украинской территории!!!
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21.09.2022 20:04 Відповісти
 
 