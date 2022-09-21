УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11853 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 968 23
війна (56389) Росія (47203) мобілізація (1456) Брінк (153) псевдореферендум (181)

Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк,бріджит

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
tomahawk(i) daite a potom pra slabkostj i provali razskazivaite 🤬
показати весь коментар
21.09.2022 11:29
+7
Рашка уся фальшива вже останні років 300-400
показати весь коментар
21.09.2022 11:30
+5
тут вже мова повинна йти про "томагавки", а не про якісь жалюгідні ракети з дальністю 300 км.
показати весь коментар
21.09.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tomahawk(i) daite a potom pra slabkostj i provali razskazivaite 🤬
показати весь коментар
21.09.2022 11:29 Відповісти
Кацапы перенесли выступление, чтобы в США ночь как раз была. Типа собрать сливки, пока Сербия и Венгрия сделают первыми свои заявления, что все очень плохо, надо сохранить лицо Кацапии и прочие заявления, подкрепленные хорошими суммами денег.

В ответ на эскалацию конечно же можно и нужно массово эскалировать поставки вооружений. Караваном транспортных кораблей под прикрытием от торпедных атак от подлодок кацапских. И совершенно спокойно, так как Китай недоволен тем, что чмоня первым пошел на эскалацию и плюет на него в единоличном порядке. Скоро воздерживаться не будет и вместе с Африкой голосовать будет по всем резолюциям на ген ассамблее. Чмоню могут убить прямо в бункере, уничтожив узлы связи и заперев там с чемоданом (с говном) подыхать в одиночестве.
показати весь коментар
21.09.2022 11:34 Відповісти
СКАЖУ ТАК решит ПУТИН ХОТЬ 20 МИЛЛИОНОВ РЕЗЕРВИСТОВ ДА *****...
КАКОЕ ОРУЖИЕ ОН ИМ ВЫДАСТ ПАТРОНЫ ФОРМУ ЕДА ТРАНСПОРТ ПЕШКОМ В ЛАПТЯХ ВПЕРЕД НА БЕРЛИН ДЕФЕКТИВНЫЙ ***** ГЛИСТА И КОНЧЕННЫЙ ВООБЩЕ ТО ПОДПИСАЛ СЕБЕ ОТЧЕТ ТАЙМЕРА СВОЕГО КОНЦА А ШОЙГУ И ВОВСЕ ОКАЗАЛСЯ КОНЧЕННЫЙ ПОГИБЛО ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ВСЕГОв России... А АРМИЮ 210 ТЫСЯЧ ПРОТИВ УКРАИНЫ ПУТЯ И ШОЙГУ СОБИРАЛИ 8 (восемь) лет которую ********* в ноль за 8 месяцев а ТРИСТА тысяч надо собрать вооружить 10 лет и тогда не было тех пакетов санкций.... что есть сегодня-- а промышленники Запада США оружия просто уже поставили свечку Пу за прирост их прибылией и увеличения производства техники вооружения не считая запасников на складах думаю вопрос самолеты и танки уже к вечеру будет определен как приоритетный к поставкам в Украину а там уверен и войска НАТО вступят в войну.. потому как Путина надо с его дефективной шоблой убирать физически решая вопрос с Россией США НАТО одновременно решит вопрос частично и с Китаем по причине что Китай стал крутой и борзый потому как имеет дармовое сырье от России благодаря Путину..... а с развалом России-- Китай вылетает с территории.... что есть сегодня Россия как пробка..... все Договоры никчемные и просто бумажка.. воевать Китай с МИРОМ слабо его экономически достаточно на полгода поставит недопуск к рынку Европы и США и Китайцы сами снесут власть в Пекине... так что война в Украине это считайте МИРОВАЯ ВОЙНА хотим или нет мы этого с вами..... это уже факт...
показати весь коментар
21.09.2022 11:56 Відповісти
Рашка уся фальшива вже останні років 300-400
показати весь коментар
21.09.2022 11:30 Відповісти
Це Московія, а не Росія. Ми- Україна-Русь !
показати весь коментар
21.09.2022 11:45 Відповісти
Якщо Путін анексує частину України -- https://glavred.net/ukraine/esli-putin-anneksiruet-chast-ukrainy-zapad-postavit-vsu-oruzhie-dalnostyu-300-km-smi-10410902.html
показати весь коментар
21.09.2022 11:30 Відповісти
тут вже мова повинна йти про "томагавки", а не про якісь жалюгідні ракети з дальністю 300 км.
показати весь коментар
21.09.2022 11:33 Відповісти
Там и написано "300 и более".
показати весь коментар
21.09.2022 11:43 Відповісти
Щоб вони не робили останні років тридцять, це тільки прискорюе кінець рашки...
показати весь коментар
21.09.2022 11:31 Відповісти
Нам від цього не легше!
показати весь коментар
21.09.2022 11:32 Відповісти
Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными...
показати весь коментар
21.09.2022 11:32 Відповісти
Агонія чергового російського режиму, якщо простіше.
Історичний тренд росії - мати все, але в результаті опинитися біля розбитого корита.
А який там лад панує, який там "ізм" стоїть на подвір'ї - фео-капі-кому... значення не має
показати весь коментар
21.09.2022 11:33 Відповісти
Провал, то не вперше... а ось те що Захід буде "доганяти ситуацію" це факт, і це хронічна помилка на цій війні.
показати весь коментар
21.09.2022 11:34 Відповісти
Ще весною писалося - путін буде вибирати, завжди гірший варіант. Тому що, два фактори - один відомий-"відомий", другий амбівалентність (двозначність) дій Заходу. Ну як, не правда?
Серпень, антиутопія "Фауст" Гете - У Мефистофеля всё по плану...це ж було не тільки про "літературу". А "фауста" читають не тільки в Німеччині, ага. А Булгаков-Воланд, не "Фауст" в прозі?) А дії путіна, не антиутопія "фауста"? Який цікавий збіг і це не випадковість, 7 міс війни. Питання чим займається Захід? Скільки Україна за ці помилки знову заплатить?!
показати весь коментар
21.09.2022 11:48 Відповісти
Ось який текст гуляє... може G7 треба перестати бути стурбованим.

Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая странная-серая политика?

Может фон Гёте допустил фатальную ошибку - спасение души Фауста было предоставлено Богу, а не самому герою, как выбор, как личности? В народной легенде то Мефистофель свое забрал...фон Гёте изменил смысл.
А фатальная ошибка, запустила "эффект бабочки" в сознание общества Германии - Gott mit uns?!
С 1847 года был размещён на пряжках солдатских ремней прусской армии, с 1919 года - рейхсвера, с 1935 года - сухопутных войск вермахта. Выбор убивать-не убивать за кем? А если знать кто бог то и следующий лозунг логичен в развитие - У солдат СС на пряжках во время Второй мировой войны был другой девиз «Meine Ehre hei?t Treue!» (с нем.?-?«Моя честь называется верностью») - являвшийся, в свою очередь, несколько перефразированной цитатой Гитлера. Это не "эффект бабочки"с фатализмом?
Не случайно фон Гёте так долго писал "Фауста", не случайно обратился к античным богам - он думал как закончить "Фауста". Что не так? Почему Бога возможно стало подметить богом?

А какая связь между фон Гёте "Фауста" и серой политикой Германии сейчас и чёрной с кровью в раньше? А фон Гёте "Фауста" то читают все немцы правда. А это влияет на мировоззрение не только политиков, военных, а на всех. А мировоззрение не основа выбора целей и методов, случайно?
Что не так с "Фаустом"? Ключ к всему в окончании - На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Слыша звук лопат, он переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесёт большую пользу людям. Ему невдомёк, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с Мефистофелем, Фауст говорит о том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.

Что дальше? Мефистофель, всё по плану -

В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.

И с какого то "чуда" от Гёте - Небесное воинство Ангельской ратью Двинемся, братья? Их не должно быть ни по легенде народной, ни по Догме. Что за Догма? Догма - спасение приходит через покаяния. Как правило, покаяние сопровождается радикальным пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Этого нет в конце истории Фауста. Случайно?)

Сад Марты
Написано до 1775 года. Беседа Фауста с Маргаритой о религии носит явно автобиографические черты. Отношением Гете к христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: "Он никогда не ходит в церковь и на исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании". Вопросы есть? Фауст писался с Гёте...исповедь это покаяние.

А что предложил Гёте вместо покаяния? Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Это случайно не цель оправдывает средства?! Ничего не знакомо в истории Германии и авторитарных режимов.
Ну как "карта ложится в масть" в объяснение всего что происходит с Германией больше 200 лет в эффект бабочки от литературного творчества фон Гёте.

Но это еще цветочки. Ягодка. Но что поразительно, Мефистофель у фон Гёте слушает исповеди.

Она сейчас лишь вышла из собора,
Где отпустил грехи ей духовник.
Я исповедь подслушал, в ту же пору.

Чёрное становится белым, а белое чёрным. Одна строка и Бог подменяться богом, ведь исповедь Мефистофилю никогда не должна быть доступна, это еще одна Догма.

Как то не кажется, что критикам немецкой литературы и историкам нужно по новому посмотреть на "Фауста" от фон Гёте.

Тут есть ещё одна тонкость - отношение Гёте и Шиллера, типа дружба? В "Фаусте" Гёте слишком не случайно всё поставил с "ног на голову", а сам Фауст имеет черты Гёте. Фон Гёте же дурак, он понимал что уничтожает Догмы. Для чего или кого? А если "Фауст" Гёте есть антиутопия, чтоб пошутить над Шиллером, который настаивал на его окончании...не слабая шутка вышла. Это кто-то проверял с критиков и историков?
показати весь коментар
21.09.2022 12:05 Відповісти
Якби Захід заявляв, що БУДЕ постачати чітко і танки Нато і літаки, ситуація була би інша? путін би розумів, що не має змісту продовжувати війну? Якби реально слухали промови Трасс( які die Zeit вважає зарозумілими) чи Бербок ситуація було би інша? Питання вже риторичне. Питання не тільки до США, але США дирижер Заходу. А апогеєм какафонії є 77 генасамблея оон...
показати весь коментар
21.09.2022 12:20 Відповісти
Ці питання не послу Бріджит Брінк, а вище... провокаційне, в 16.06.21 путін пробував шантажувати Байдена в Женеві?
показати весь коментар
21.09.2022 12:30 Відповісти
Але саме цікаве, що дії пу, що дії та "дії" Заходу передбачувані. Навіть час - визначення сценарію закінчення війни буде після "Королівських клопотів" у Британії, в кінці вересня...

Такий хід подій мав би місце, якби ці три дні була "вистава", щоб спонукати путіна на мобілізацію, щоб дестабілювати росію. Але він втримає ситуацію "в руках" і мясо зомбованих(не всіх) орків відправить на війну. Цього не має...

А те що треба робити не робиться або із запізненням, правда?) Ну, і путін типа завдав зі страху перший удар. Це нічого не змінює, питання в іншому - чи Захід буде робити те що треба вчасно?
показати весь коментар
21.09.2022 14:28 Відповісти
А де помилка із Китаєм показати? Він і Байдену каже - yes, і путін каже - ДА. В результаті Пелосі в рожему на Тайвані, а путін проводить мобілізацію. Китай не "сидить на березі річки" - він розхитує ситуацію.
показати весь коментар
21.09.2022 14:41 Відповісти
А то что США не хотят добить кремлевский режим чтобы перестал кошмарить мир ето не знак слабости Америки?
показати весь коментар
21.09.2022 11:37 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 11:38 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 11:45 Відповісти
 
 