Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"
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Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.
Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 nav svargi
показати весь коментар21.09.2022 11:29
+7 Віталій Турченюк
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+5 cimbitep
показати весь коментар21.09.2022 11:33
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Будь ласка, зачекайте...
В ответ на эскалацию конечно же можно и нужно массово эскалировать поставки вооружений. Караваном транспортных кораблей под прикрытием от торпедных атак от подлодок кацапских. И совершенно спокойно, так как Китай недоволен тем, что чмоня первым пошел на эскалацию и плюет на него в единоличном порядке. Скоро воздерживаться не будет и вместе с Африкой голосовать будет по всем резолюциям на ген ассамблее. Чмоню могут убить прямо в бункере, уничтожив узлы связи и заперев там с чемоданом (с говном) подыхать в одиночестве.
КАКОЕ ОРУЖИЕ ОН ИМ ВЫДАСТ ПАТРОНЫ ФОРМУ ЕДА ТРАНСПОРТ ПЕШКОМ В ЛАПТЯХ ВПЕРЕД НА БЕРЛИН ДЕФЕКТИВНЫЙ ***** ГЛИСТА И КОНЧЕННЫЙ ВООБЩЕ ТО ПОДПИСАЛ СЕБЕ ОТЧЕТ ТАЙМЕРА СВОЕГО КОНЦА А ШОЙГУ И ВОВСЕ ОКАЗАЛСЯ КОНЧЕННЫЙ ПОГИБЛО ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ВСЕГОв России... А АРМИЮ 210 ТЫСЯЧ ПРОТИВ УКРАИНЫ ПУТЯ И ШОЙГУ СОБИРАЛИ 8 (восемь) лет которую ********* в ноль за 8 месяцев а ТРИСТА тысяч надо собрать вооружить 10 лет и тогда не было тех пакетов санкций.... что есть сегодня-- а промышленники Запада США оружия просто уже поставили свечку Пу за прирост их прибылией и увеличения производства техники вооружения не считая запасников на складах думаю вопрос самолеты и танки уже к вечеру будет определен как приоритетный к поставкам в Украину а там уверен и войска НАТО вступят в войну.. потому как Путина надо с его дефективной шоблой убирать физически решая вопрос с Россией США НАТО одновременно решит вопрос частично и с Китаем по причине что Китай стал крутой и борзый потому как имеет дармовое сырье от России благодаря Путину..... а с развалом России-- Китай вылетает с территории.... что есть сегодня Россия как пробка..... все Договоры никчемные и просто бумажка.. воевать Китай с МИРОМ слабо его экономически достаточно на полгода поставит недопуск к рынку Европы и США и Китайцы сами снесут власть в Пекине... так что война в Украине это считайте МИРОВАЯ ВОЙНА хотим или нет мы этого с вами..... это уже факт...
Історичний тренд росії - мати все, але в результаті опинитися біля розбитого корита.
А який там лад панує, який там "ізм" стоїть на подвір'ї - фео-капі-кому... значення не має
Серпень, антиутопія "Фауст" Гете - У Мефистофеля всё по плану...це ж було не тільки про "літературу". А "фауста" читають не тільки в Німеччині, ага. А Булгаков-Воланд, не "Фауст" в прозі?) А дії путіна, не антиутопія "фауста"? Який цікавий збіг і це не випадковість, 7 міс війни. Питання чим займається Захід? Скільки Україна за ці помилки знову заплатить?!
Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая странная-серая политика?
Может фон Гёте допустил фатальную ошибку - спасение души Фауста было предоставлено Богу, а не самому герою, как выбор, как личности? В народной легенде то Мефистофель свое забрал...фон Гёте изменил смысл.
А фатальная ошибка, запустила "эффект бабочки" в сознание общества Германии - Gott mit uns?!
С 1847 года был размещён на пряжках солдатских ремней прусской армии, с 1919 года - рейхсвера, с 1935 года - сухопутных войск вермахта. Выбор убивать-не убивать за кем? А если знать кто бог то и следующий лозунг логичен в развитие - У солдат СС на пряжках во время Второй мировой войны был другой девиз «Meine Ehre hei?t Treue!» (с нем.?-?«Моя честь называется верностью») - являвшийся, в свою очередь, несколько перефразированной цитатой Гитлера. Это не "эффект бабочки"с фатализмом?
Не случайно фон Гёте так долго писал "Фауста", не случайно обратился к античным богам - он думал как закончить "Фауста". Что не так? Почему Бога возможно стало подметить богом?
А какая связь между фон Гёте "Фауста" и серой политикой Германии сейчас и чёрной с кровью в раньше? А фон Гёте "Фауста" то читают все немцы правда. А это влияет на мировоззрение не только политиков, военных, а на всех. А мировоззрение не основа выбора целей и методов, случайно?
Что не так с "Фаустом"? Ключ к всему в окончании - На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Слыша звук лопат, он переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его работа принесёт большую пользу людям. Ему невдомёк, что это по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его могилу. Вспомнив про контракт с Мефистофелем, Фауст говорит о том, что лишь осушив болота и создав плодородный край, он попросит остановить мгновенье его жизни. Но умирает по предсказанию духа Заботы, отомстившего за смерть невинных стариков.
Что дальше? Мефистофель, всё по плану -
В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.
И с какого то "чуда" от Гёте - Небесное воинство Ангельской ратью Двинемся, братья? Их не должно быть ни по легенде народной, ни по Догме. Что за Догма? Догма - спасение приходит через покаяния. Как правило, покаяние сопровождается радикальным пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Этого нет в конце истории Фауста. Случайно?)
Сад Марты
Написано до 1775 года. Беседа Фауста с Маргаритой о религии носит явно автобиографические черты. Отношением Гете к христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: "Он никогда не ходит в церковь и на исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании". Вопросы есть? Фауст писался с Гёте...исповедь это покаяние.
А что предложил Гёте вместо покаяния? Фауст предпринимает постройку плотины для блага человечества. Это случайно не цель оправдывает средства?! Ничего не знакомо в истории Германии и авторитарных режимов.
Ну как "карта ложится в масть" в объяснение всего что происходит с Германией больше 200 лет в эффект бабочки от литературного творчества фон Гёте.
Но это еще цветочки. Ягодка. Но что поразительно, Мефистофель у фон Гёте слушает исповеди.
Она сейчас лишь вышла из собора,
Где отпустил грехи ей духовник.
Я исповедь подслушал, в ту же пору.
Чёрное становится белым, а белое чёрным. Одна строка и Бог подменяться богом, ведь исповедь Мефистофилю никогда не должна быть доступна, это еще одна Догма.
Как то не кажется, что критикам немецкой литературы и историкам нужно по новому посмотреть на "Фауста" от фон Гёте.
Тут есть ещё одна тонкость - отношение Гёте и Шиллера, типа дружба? В "Фаусте" Гёте слишком не случайно всё поставил с "ног на голову", а сам Фауст имеет черты Гёте. Фон Гёте же дурак, он понимал что уничтожает Догмы. Для чего или кого? А если "Фауст" Гёте есть антиутопия, чтоб пошутить над Шиллером, который настаивал на его окончании...не слабая шутка вышла. Это кто-то проверял с критиков и историков?
Такий хід подій мав би місце, якби ці три дні була "вистава", щоб спонукати путіна на мобілізацію, щоб дестабілювати росію. Але він втримає ситуацію "в руках" і мясо зомбованих(не всіх) орків відправить на війну. Цього не має...
А те що треба робити не робиться або із запізненням, правда?) Ну, і путін типа завдав зі страху перший удар. Це нічого не змінює, питання в іншому - чи Захід буде робити те що треба вчасно?