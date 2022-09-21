РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни, - посол ЄС Маасікас
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що рішення президента РФ про часткову мобілізацію було оголошене у Міжнародний день миру, та зазначив, що й після цього ЄС продовжить підтримувати Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму Twitter.
"Нічого дивного, РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах - з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. ЄС продовжить підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки вона воює і за мир для нас", - написав Маасікас.
Топ коментарі
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Я БАХНУ ЯДЕРНУЮ БОМБУ.
И шо?
Вон в одном Изюме 450 крестов - и это только на одном клабдище
До Мариуполя с его более чем тридцатью братскими могилами, которые видны со спутника мы еще не дошли с освобождением, чтоб убитых посчитать.
Так давайте подпишем капитуляцию, чтоб вся Украина стала одним большим кладбищем?
Дебилы, право слово, конченые дебилы