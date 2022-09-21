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РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни, - посол ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маасікас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що рішення президента РФ про часткову мобілізацію було оголошене у Міжнародний день миру, та зазначив, що й після цього ЄС продовжить підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму Twitter.

"Нічого дивного, РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах - з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. ЄС продовжить підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки вона воює і за мир для нас", - написав Маасікас.

Також читайте: Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Так уже наверное все заметили что кремлевских нацистов аж коробит от одного слова мир. А на церковные праздники у них вообще обострение
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21.09.2022 11:50
+4
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21.09.2022 11:50
+4
Хана Московії ! Більше ςρατι не буде !
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21.09.2022 11:51
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Так уже наверное все заметили что кремлевских нацистов аж коробит от одного слова мир. А на церковные праздники у них вообще обострение
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21.09.2022 11:50 Відповісти
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21.09.2022 11:50 Відповісти
Хана Московії ! Більше ςρατι не буде !
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21.09.2022 11:51 Відповісти
С каждым выступлением ху.ла перед стадом касапских баранов удавка на ботоксное шее затягивается всё туже и туже.
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21.09.2022 11:51 Відповісти
Раньше я думал что мир настанет когда рашка уберет из Украины все свои войска. Теперь я понял что не будет никакого мира пока рашка будет существовать. Все существование рашки построено на войнах и крови.
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21.09.2022 11:52 Відповісти
Введіть ембарго на всі вуглеводи та уран з параші!
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21.09.2022 11:54 Відповісти
А хіба можна було сумніватись, що "борец за мир во всьом мире" вибере іншу дату мобілізації "бойцов за мир"
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21.09.2022 11:55 Відповісти
забавно то, что раша считает, что подобный ультиматум может сработать

Я БАХНУ ЯДЕРНУЮ БОМБУ.

И шо?
Вон в одном Изюме 450 крестов - и это только на одном клабдище
До Мариуполя с его более чем тридцатью братскими могилами, которые видны со спутника мы еще не дошли с освобождением, чтоб убитых посчитать.
Так давайте подпишем капитуляцию, чтоб вся Украина стала одним большим кладбищем?

Дебилы, право слово, конченые дебилы
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21.09.2022 11:56 Відповісти
Сегодня ********** объявил о начале *********** войны против Мира.
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21.09.2022 12:01 Відповісти
згадаємо 2014...
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21.09.2022 12:14 Відповісти
 
 