РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни, - посол ЄС Маасікас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що рішення президента РФ про часткову мобілізацію було оголошене у Міжнародний день миру, та зазначив, що й після цього ЄС продовжить підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму Twitter.

"Нічого дивного, РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах - з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. ЄС продовжить підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки вона воює і за мир для нас", - написав Маасікас.

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