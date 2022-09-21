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Після "референдумів" наступ на "ЛДНР" стане наступом на Росію, - віце-спікер РадФеду Косачов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум

Після проведення окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях так званих "референдумів" атака на ці території вважатиметься атакою на територію РФ.

Про це заявив віце-спікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після проведення референдумів захист людей у цьому регіоні буде не нашим правом, а нашим обов'язком. Напад на людей та території буде нападом на Росію. З усіма наслідками", - написав він.

Косачов також зазначив, що Росія більше не зважатиме на думку Заходу щодо визнання результатів "референдумів".

Він твердить, що "згідно з результатами опитувань", більшість людей на окупованих територіях ніби планують взяти участь в "референдумах" та висловитися за "приєднання до РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+76
Але, это из райвоенкомата! Не вешайте трубку! Если хотите служить-- нажмите звездочку! Если не хотите служить- нажмите решётку! Спасибо..
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21.09.2022 11:55
+58
Только почитал их комментарии. Это быдло не осуждает войну и терроризм, против суверенного государства, а всего лишь требует отправлять на неё "детей чиновников". Эта биомасса не заслуживает лучшей жизни.
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21.09.2022 12:13
+37
ну по крыму бавовна прилетала уже, и шо ? прилетит и по луганде.
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21.09.2022 11:57
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а вот нам нечем ответить.

россия нам говорит: "нанесем по вам ядерный удар"

а мы не можем ответить: "а мы нанесем ответный".

потому что сша забрало у нас ядерное оружие в 1994 году.

пусть теперь берут нас под ядерный зонтик.

потому что нам нечем ответить на ядерные угрозы.
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21.09.2022 14:00 Відповісти
Похоже на осень 1917. Уже в шалаше в Разливе кто-то по клаве стучит, воззвание о спасении россии строчит.
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21.09.2022 14:05 Відповісти
тобто ще референдум не провели а результат вже відомий ? а якщо проголосують проти приєднання до раши ?
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21.09.2022 14:14 Відповісти
Всё просто: содержимое ящика с настоящими голосами уничтожается. Взамен припасен ящик с "нужными результатами".
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21.09.2022 23:27 Відповісти
Если у них такие депутаты....... что можно говорить о простом народе. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.09.2022 14:17 Відповісти
Кацапи можуть не хвилюватись, після "рехверендумів" вАйной на Срасею Україна не піде.
Даліі вАйной на Срасею підуть маладиє Республікі та Запарожзкій край.
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21.09.2022 14:32 Відповісти
ложь кремлевии. Ukraina Едина и Неделима!!
разные лыныры и дыныры шайка рецидивистов,везти в МУС...
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21.09.2022 14:42 Відповісти
И шо теперь, Путин нападет?
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21.09.2022 15:09 Відповісти
"Со всеми вытекающими последствиями"

Из вас уже давно течёт мерзкая зловонная жижа. Но Хаймарсам на запах похер, у них носа нет.
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21.09.2022 15:32 Відповісти
Дмитрию респект за шикарную фразу про жижу и про Хаймерсы, нечувствительные к вони.
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22.09.2022 02:53 Відповісти
Та ти шо?!
І шо?
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21.09.2022 15:40 Відповісти
Вся русня смотрит на мир через жопу путина. Отрезвление будет болезненным!
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21.09.2022 15:40 Відповісти
То може треба смілівіше стріляти по російським територіям?))закривати агітаційні російські будинки,під різними вивіски чи православна рос.церква чи російський театр?))..що сбу говорить?
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21.09.2022 15:40 Відповісти
Як на мене то це він своїм кацапам цю казку каже. Шоб менше слів і сліз було, вбитий за родіну. Бо їм Україну ніхто не віддасть
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21.09.2022 15:54 Відповісти
Ну стане і стане - що з того?
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21.09.2022 16:02 Відповісти
Достаточно одного разгрома базы под Саками что бы понять, что это блеф.
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21.09.2022 16:24 Відповісти
Шо опять?, это же уже было после признания Ордило
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21.09.2022 16:24 Відповісти
Какая разница с этими референдумами? Они вообще могут их не проводить и написать нужный им результат. От этого ни холодно ни жарко.
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21.09.2022 17:26 Відповісти
Напугать решили. Типо тогда они начнут по настоящему. Больше ванек и более яростные атаки с кадырами сзади. Я в шоке. Мне жалко наши пулеметы. Сколько же стволов износятся.
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21.09.2022 17:27 Відповісти
По референдуму. Украина должна была давным давно принять уже Закон, о лишении гражданства всех участников в таких референдумах, или уголовной ответственности до 10 лет.
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21.09.2022 18:17 Відповісти
Та пох, що там якась кацапсина тявкає.
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21.09.2022 18:41 Відповісти
Donc le résultat du "référendum" est déjà connu si je lis le titre
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21.09.2022 19:41 Відповісти
Гори россия в огне !
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21.09.2022 19:53 Відповісти
Та по@уй что вы там вещаете кацапы, это - территория Украины!
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21.09.2022 21:30 Відповісти
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