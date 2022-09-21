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Міністр оборони Великої Британії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес виступив із заявою у відповідь на сьогоднішнє ранкове звернення Володимира Путіна.
Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Воллес підкреслуює, що порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України" є визнанням того, що його вторгнення провалюється".
"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих.Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство є єдиним, а Росія стає глобальним ізгоєм", – йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 govtva
показати весь коментар21.09.2022 12:04
+7 Papa Carlo #524127
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+6 Ан Мур
показати весь коментар21.09.2022 12:00
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-А против кого?