Міністр оборони Великої Британії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес виступив із заявою у відповідь на сьогоднішнє ранкове звернення Володимира Путіна.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Воллес підкреслуює, що порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України" є визнанням того, що його вторгнення провалюється".

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"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих.Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство є єдиним, а Росія стає глобальним ізгоєм", – йдеться у повідомленні.