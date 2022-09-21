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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Міністр оборони Великої Британії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"

воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес виступив із заявою у відповідь на сьогоднішнє ранкове звернення Володимира Путіна.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Воллес підкреслуює, що порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України" є визнанням того, що його вторгнення провалюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих.Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство є єдиним, а Росія стає глобальним ізгоєм", – йдеться у повідомленні.

армія рф (17207) мобілізація (3023) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+20
-Вот вам повестка в военкомат!
-А с кем воевать будем?
-С фашистами!
-А против кого?
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21.09.2022 12:04
+7
Україні потрібне все те що зветься зброєю стримування, щоб рашистська потвора керувалась інстинктами, страхом, а не війна на довгі роки
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21.09.2022 12:05
+6
Бен, ви там з Лізою пошукайте в своїх загашниках зайвих літачків, танчиків, передайте нам... А, якщо ви вмовите Ердогана пропустити кілька корабликів вашого флоту з повним БК для стабілізації обстановки навколо Криму - взагалі було би чудово...
Нагадайте Ердогану, що Британія та Туреччина - споконвічні союзники!
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21.09.2022 12:00
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Залужний з "учасниками референдуму" біжать до урн
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21.09.2022 11:58 Відповісти
Бен, ви там з Лізою пошукайте в своїх загашниках зайвих літачків, танчиків, передайте нам... А, якщо ви вмовите Ердогана пропустити кілька корабликів вашого флоту з повним БК для стабілізації обстановки навколо Криму - взагалі було би чудово...
Нагадайте Ердогану, що Британія та Туреччина - споконвічні союзники!
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21.09.2022 12:00 Відповісти
-Вот вам повестка в военкомат!
-А с кем воевать будем?
-С фашистами!
-А против кого?
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21.09.2022 12:04 Відповісти
Україні потрібне все те що зветься зброєю стримування, щоб рашистська потвора керувалась інстинктами, страхом, а не війна на довгі роки
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21.09.2022 12:05 Відповісти
сначало ***** в Украине воевало с нацистами бандоровцами теперь с НАТО и коллективным западом такая сказка устраивает быдло популяцию насиляющую рф и место ему в мавзолее обеспечено...
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21.09.2022 12:09 Відповісти
Коротко и толково.
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21.09.2022 12:16 Відповісти
Ну что рабсеяне, подвел вас маньяк ********** под войну и уничтожение, но вы конечно не умнее немцев из третьего рейха и тоже не скинете до последнего своего кровавого афериста.
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21.09.2022 12:10 Відповісти
https://cs14.pikabu.ru/post_img/2022/09/21/6/1663747742172849888.jpg
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21.09.2022 12:12 Відповісти
як перемогти «референдум»: проведіть швидке онлайн-голосування серед евакуйованих мешканців окупованих міст. результат має бути більшістю на користь України. Якщо Росія скаржиться, що це не враховує всіх жителів, тоді нагадайте їм, що їхній референдум такий самий, ігноруючи жителів, які евакуювалися в Україну.
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21.09.2022 12:18 Відповісти
Мобилизация в паРаше - ZOV Ктулху.
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21.09.2022 12:21 Відповісти
В мене стійке враження, що ху"ло зробив останній важливий крок до свого нікчемного кінця.
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21.09.2022 12:30 Відповісти
 
 