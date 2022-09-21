В АРМА передано майно підприємств на Черкащині, які переказували кошти виробникам зброї для оборонпрому РФ

На Черкащині передано в АРМА майно підприємств на суму понад 17 млн грн, які переказували кошти виробникам зброї для оборонпрому РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.

"За клопотанням Черкаської обласної прокуратури, суд передав до АРМА корпоративні права підприємств громадянина РФ на суму понад 17 млн грн. Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).



За даними слідства, три українські підприємства, власником яких є громадянин РФ, впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї", - йдеться в повідомленні.

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