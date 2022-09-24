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На тлі часткової мобілізації в РФ сили швидкого реагування Литви приведено в стан підвищеної готовності, - міністр оборони Анушаускас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести до підвищеної бойової готовності свої війська через часткову мобілізацію в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.
"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.
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Суть в том, что сейчас войну плешивое ведет не за территории, а за свою жизнь. Так принято в орде - проиграшего царя подвешивают орки на главных воротах. Поэтому, оно борется за свою никчемную жизнь.
Поэтому, будут ура-атаки, будет мобилизация но, нужно понимать что - тупая вата заканчивается, а останутся в его царстве только лютые противники кремлевского шизофреника которые все равно его повесят
Його отруять))
шашлики-шашлики-дєнь пабеди