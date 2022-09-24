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На тлі часткової мобілізації в РФ сили швидкого реагування Литви приведено в стан підвищеної готовності, - міністр оборони Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести до підвищеної бойової готовності свої війська через часткову мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас

Автор: Наталя Джума
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Мобилизация в рашке предполагалась задолго до того когда плешивое вылезло из конуры чтобы пропиликать свой бред несусветный.

Суть в том, что сейчас войну плешивое ведет не за территории, а за свою жизнь. Так принято в орде - проиграшего царя подвешивают орки на главных воротах. Поэтому, оно борется за свою никчемную жизнь.

Поэтому, будут ура-атаки, будет мобилизация но, нужно понимать что - тупая вата заканчивается, а останутся в его царстве только лютые противники кремлевского шизофреника которые все равно его повесят
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21.09.2022 13:15 Відповісти
не згоден з вами.

Його отруять))
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21.09.2022 13:22 Відповісти
Очень может быть, что чмоня перед капитуляцией разыграет карту, что он проиграл НАТО, а не Украине с цистерной топлива из этого самого НАТО. НАТО же заветные 4 буквы тотального страха. И так как сам напасть он зассыт, то прикажет картофельному напасть на Литву, а затем сразу отступить. Потом сольется в капитуляции, сказав кацапам, что вам нужно на меня пахать как рабы еще 10 лет, чтобы мы смогли защититься от НАТО. Кацапы, конечно, во все поверят и станут послушно все исполнять. Если надо будет дочь 12 лет отдать под чеченца ради пополнения человеческой биомассы с крепкими и сильными генами, то надо значит надо, выполняем.
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21.09.2022 13:21 Відповісти
хто б нашій бубочці це вбив би в голову ще в січні
шашлики-шашлики-дєнь пабеди
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21.09.2022 13:50 Відповісти
 
 