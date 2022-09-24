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В указі про мобілізацію в РФ засекретили один пункт. Пєсков каже, що про кількість призовників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Засекреченим є сьомий пункт указу.

Журналісти спитали, про що в ньому йдеться, у прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Дійсно, він для службового користування, тому я не можу його розкрити", - відповів той.

На прохання розкрити хоча б тему або причину "закриття" цього пункту, він додав: "Я не можу пояснити". "Єдине, що можу сказати: Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: 300 тис. осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тис. осіб", - сказав Пєсков.

Також читайте: Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Российская армия численностью 1 млн. человек за 7 месяцев войны потеряла менее 6 тысяч погибшими и для восполнения указанных потерь призывают еще 300 тысяч.
Да, логика в их словах цветет и пахнет
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21.09.2022 13:34
+33
теперь все ясно!
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21.09.2022 13:36
+27
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21.09.2022 13:39
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Сторінка 2 з 2
Лена Меньшова, надеюсь е@ать тебя будут и буряты и лаги и тувинцы и все те ваши москальские отбросы, которые успеют сдрыснуть в вашу гребаную убогую тупую московию, где вся ваша мерзкая, перемешанная полу-азиатская йо@ань, включая тебя, Лена Меньшова, называется "россиянами"...
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21.09.2022 19:23 Відповісти
Всі звернули увагу яка страшна жирна морда у цієї свинособаки? справжня росіянка
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21.09.2022 23:52 Відповісти
Тю, ну звісно засекретіли. Не можуть же ж вони відкрито оголосити, що мобілізують 100500 тріліардів, а потім по факту спіймати 100 калік, які не встигли втекти. Тому, скільки вдасться впіймати - стільки й скажуть, що було "по плану"
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21.09.2022 18:34 Відповісти
Засекретили потому, что не 300к хотят мобилизировать....
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21.09.2022 19:07 Відповісти
***, где их всех хоронить?
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21.09.2022 19:07 Відповісти
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21.09.2022 19:22 Відповісти
- Слушайте "хахлы"! А почему у вас такая земля плодородная?
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!

- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...

В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Сезон "жора"
https://www.youtube.com/watch?v=YA7_3gmur-Y
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21.09.2022 19:19 Відповісти
Чем больше Джавелинов Стингеров и HIMARSoв в Украине,тем сильнее путлерское 🐓быдло...🦍🦍...а тому..♥️🖤💪Слава ЗСУ
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21.09.2022 20:11 Відповісти
ЇБАШ ЇХ ВОВА... Смерть кацам
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21.09.2022 20:18 Відповісти
Українці воюють на два фронти - з внутрішнім ворогом у вигляді агентів кремля і зовнішнім ворогом, кацапами. Світ у кінці тунеля таки зявився, бо Пороху почали давати слово в "Телемарафоні".
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21.09.2022 20:21 Відповісти
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