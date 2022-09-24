В указі про мобілізацію в РФ засекретили один пункт. Пєсков каже, що про кількість призовників
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Засекреченим є сьомий пункт указу.
Журналісти спитали, про що в ньому йдеться, у прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Дійсно, він для службового користування, тому я не можу його розкрити", - відповів той.
На прохання розкрити хоча б тему або причину "закриття" цього пункту, він додав: "Я не можу пояснити". "Єдине, що можу сказати: Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: 300 тис. осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тис. осіб", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.
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