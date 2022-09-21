Перелік громад, які розташовані в зоні бойових дій та в окупації, скорочено, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік скорочено до 327 громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Водночас з переліку вилучено такі громади Запорізької області:

Матвіївська сільська територіальна громада;

Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;

Степненська сільська територіальна громада;

Тернуватська сільська територіальна громада.

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Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії: