Вартість російських активів, заморожених у Німеччині через санкції ЄС, становить 4,88 млрд
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Станом на середину вересня загальна вартість активів, які заморозили у Німеччині у зв’язку із санкціями Євросоюзу проти Росії, сягала 4,88 млрд євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, такі дані станом на 16 вересня наводить федеральне міністерство юстиції.
Цифра 4,88 млрд фігурує у брифінгу міністерства для парламенту.
У цій же доповіді зазначили, що відстеження активів підсанкційних росіян є складним процесом, а дотримання рішення про замороження активів значною мірою залежить від приватних організацій, таких як банки, страхові компанії та інші економічні агенти.
У випадку таких активів, як об’єкти нерухомості або яхти, органи влади зазвичай втручаються тоді, коли мають конкретні докази зв’язку із санкційною особою. Дуже часто реальний власник "ховається" за реєстрацією майна на офшорну компанію чи сторонню особу, і тоді через німецькі реєстри запідозрити зв’язок з ним неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/U2VjflxU-2k
Але що найвиразніше те що голос і інтонація однакова..Хіба ви бачите цю людину? Вона хіба спілкується ?
а вот когда вы увидите рожу диктора, вы сразу пропитаетесь к нему доверием,... логика железная!
ну ладно...., тогда простой вопрос - чем танк опаснее и разрушительнее Наймарса, к примеру?
почему вы переводите его в разряд какого-то запредельного чудо-оружия?
проблема вовсе не в этом...., а в том, что их просто НЕТ! вернее, они есть, и много, но большая их часть находится на консервации.... и нужно время, чтобы их снять и ввести в эксплуатацию, а на это требуется время, чем американцы сейчас активно занимаются..... и с чего вы взяли, что в их планах нет Украины? но пока Абрамсов нет, нам пихают все, что могут наскрести, в том числе и M-55S.....
по-моему тут вообще все очевидно..... и не надо лезть в конспирологию......