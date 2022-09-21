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Німеччина (4529) Росія (47208) санкції (6842) актив (117)

Вартість російських активів, заморожених у Німеччині через санкції ЄС, становить 4,88 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Станом на середину вересня загальна вартість активів, які заморозили у Німеччині у зв’язку із санкціями Євросоюзу проти Росії, сягала 4,88 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, такі дані станом на 16 вересня наводить федеральне міністерство юстиції.

Цифра 4,88 млрд фігурує у брифінгу міністерства для парламенту.

У цій же доповіді зазначили, що відстеження активів підсанкційних росіян є складним процесом, а дотримання рішення про замороження активів значною мірою залежить від приватних організацій, таких як банки, страхові компанії та інші економічні агенти.

У випадку таких активів, як об’єкти нерухомості або яхти, органи влади зазвичай втручаються тоді, коли мають конкретні докази зв’язку із санкційною особою. Дуже часто реальний власник "ховається" за реєстрацією майна на офшорну компанію чи сторонню особу, і тоді через німецькі реєстри запідозрити зв’язок з ним неможливо.

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Автор: Наталя Джума
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21.09.2022 13:49 Відповісти
танки Абрамс для ВСУ - вопрос времени.....
https://youtu.be/U2VjflxU-2k
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21.09.2022 13:51 Відповісти
ви фантазер? на Леопьорди он бояться надати ...надали Т-55 жобре шо хоть модернізовані
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21.09.2022 14:04 Відповісти
і ще..не дивіться і не слухайте фантазерські канали,де голос за кадром і невідомо хто це...таких на отюбі з одинаково обробленим голосом купа...під час війни можливо це одна і та сама людина створила собі декілька каналів під різними назвами...
Але що найвиразніше те що голос і інтонація однакова..Хіба ви бачите цю людину? Вона хіба спілкується ?
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21.09.2022 14:09 Відповісти
ну блт, с таким подходом и по телефону говорить опасно! )))
а вот когда вы увидите рожу диктора, вы сразу пропитаетесь к нему доверием,... логика железная!
ну ладно...., тогда простой вопрос - чем танк опаснее и разрушительнее Наймарса, к примеру?
почему вы переводите его в разряд какого-то запредельного чудо-оружия?
проблема вовсе не в этом...., а в том, что их просто НЕТ! вернее, они есть, и много, но большая их часть находится на консервации.... и нужно время, чтобы их снять и ввести в эксплуатацию, а на это требуется время, чем американцы сейчас активно занимаются..... и с чего вы взяли, что в их планах нет Украины? но пока Абрамсов нет, нам пихают все, что могут наскрести, в том числе и M-55S.....
по-моему тут вообще все очевидно..... и не надо лезть в конспирологию......
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21.09.2022 14:43 Відповісти
шольц не дасть ані евро.. от такий він шольц
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21.09.2022 13:54 Відповісти
Стоимость Северного замороженного дерьма 2, аж 12 ярдов долярів Анналена Бербок вино вата...🤣
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21.09.2022 14:05 Відповісти
Гитлер попал в АД..сидит у казана ждет очереди...уже сварили черти и Бормана и Гиммлера и Геринга...тут заходить путлер и кричить : Здарова братаны..я к вам с подарком..доставил оленевода Шойгу живым...скидка будет?..тут Гитлер говорит...впереди меня в казан лезь...,бо Черти обидяцца...
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21.09.2022 14:13 Відповісти
 
 