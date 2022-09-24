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Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що він зацікавлений в ескалації війни, - Стано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стано

Президент РФ Володимир Путін оголошенням часткової мобілізації довів, що не зацікавлений у завершенні війни та хоче поглиблення кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Заяви президента Путіна про референдуми та часткову мобілізацію – лише ще один доказ, що Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений в ескалації своєї війни", - сказав Стано.

За його словами, ці заяви також ще одна ознака розпачу російської влади через те, як розвивається агресія проти України.

"Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Генасамблеї ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні", - додав речник.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що Україні потрібно посилити постачання зброї!
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21.09.2022 14:04
+7
Ну це будуть тепер сотні заяв від "капітанів очевидність". Далі що? ***** взагалі-то пробекало що воює з вами усіма. Тільки чомусь в Україні.
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21.09.2022 14:05
+7
Прошу слово "частичная", не употреблять. Так как ни кто, кроме верхов рашки, не знает частичная мобилизация или нет.
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21.09.2022 14:12
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Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що Україні потрібно посилити постачання зброї!
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21.09.2022 14:04 Відповісти
Бажано і ядерної також. Бо обіравшася європа ніколи не нпважитьсч, а буде годувати плешивого українськими життями
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21.09.2022 14:23 Відповісти
Я не впевнений, що тактичного у нас досі немає. Воно мабуть є, але досі не на часі. Так що всі залякування Путлера до сраки.
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21.09.2022 15:50 Відповісти
Обмін стратегічними ударами - взагалі не наша вахта.
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21.09.2022 15:52 Відповісти
Не дай Боже, щоб в мізках швабів, жабоїдів і всяких орбанів вкорінилося бачення території України як жертовника для людожерів засраші
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21.09.2022 16:47 Відповісти
Ну це будуть тепер сотні заяв від "капітанів очевидність". Далі що? ***** взагалі-то пробекало що воює з вами усіма. Тільки чомусь в Україні.
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21.09.2022 14:05 Відповісти
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21.09.2022 14:06 Відповісти
Ненависть к врагу делает нас сильнее - убивать, убивать и еще раз убивать как говорил неленин
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21.09.2022 14:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.09.2022 14:30 Відповісти
Очень хорошо, что такие слова звучат именно с этой трибуны.
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21.09.2022 14:10 Відповісти
Прошу слово "частичная", не употреблять. Так как ни кто, кроме верхов рашки, не знает частичная мобилизация или нет.
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21.09.2022 14:12 Відповісти
та звичайно ,що ніяка вона не часткова але потрібно було якось так м'яко це подати івану-дурнику бо ж виходить що путін та його хенерали обі7ралися з "спецоперацією"..
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21.09.2022 14:34 Відповісти
Когда уже до всего мира дойдет что пока не будет уничтожен путинский режим и рашка не распадется то никакого мира не будет.
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21.09.2022 14:16 Відповісти
НА ЕСКАЛАЦІЮ ЗАХІД МАЄ ВІДПОВІСТИ ЕСКАЛАЦІЄЮ!

потрібно передати Україні ракети великої дальності, 1000 абрамсів, і 100 чеських літаків су і міг.
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21.09.2022 14:17 Відповісти
Что-то не сильно они торопятся давать МИГи или СУ.
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21.09.2022 14:24 Відповісти
а що...ще хтось хоче "заглянуть психопату в глаза...і увідєть там мір.....?!!!"....
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21.09.2022 14:26 Відповісти
Рабсеяне, ********** в бункере, а вы будете в окопе.
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21.09.2022 14:31 Відповісти
Так в чому проблема? Зробіть вже нарешті справжню кризу для росії, введіть санкції наповну, а то ви тільки стурбовані і затягуєте війну своїми сумнівами... Смерть росії та російським виродкам!
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21.09.2022 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 15:57 Відповісти
 
 