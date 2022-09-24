Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що він зацікавлений в ескалації війни, - Стано
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін оголошенням часткової мобілізації довів, що не зацікавлений у завершенні війни та хоче поглиблення кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.
"Заяви президента Путіна про референдуми та часткову мобілізацію – лише ще один доказ, що Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений в ескалації своєї війни", - сказав Стано.
За його словами, ці заяви також ще одна ознака розпачу російської влади через те, як розвивається агресія проти України.
"Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Генасамблеї ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні", - додав речник.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
потрібно передати Україні ракети великої дальності, 1000 абрамсів, і 100 чеських літаків су і міг.