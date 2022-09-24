Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що він зацікавлений в ескалації війни, - Стано

Президент РФ Володимир Путін оголошенням часткової мобілізації довів, що не зацікавлений у завершенні війни та хоче поглиблення кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Заяви президента Путіна про референдуми та часткову мобілізацію – лише ще один доказ, що Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений в ескалації своєї війни", - сказав Стано.

За його словами, ці заяви також ще одна ознака розпачу російської влади через те, як розвивається агресія проти України.

"Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Генасамблеї ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні", - додав речник.