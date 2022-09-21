Окупанти посилюють процес примусової російської паспортизації на окупованій території Херсонської області

Росіяни створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося.

Про це повідомив проєкту Радіо "Свобода ""Новини Приазовʼя" начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося. Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхали. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації – тримаються та не йдуть на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато", – наголосив Янушевич.

На його думку, окупанти активізувалися через прискорення проведення так званого референдуму.

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