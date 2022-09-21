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Окупанти посилюють процес примусової російської паспортизації на окупованій території Херсонської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Росіяни створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося.

Про це повідомив проєкту Радіо "Свобода ""Новини Приазовʼя" начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ. 

"На окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося. Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхали. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації – тримаються та не йдуть на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато", – наголосив Янушевич.

На його думку, окупанти активізувалися через прискорення проведення так званого референдуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні маркують будівлі, які росіяни планують використовувати для псевдореферендуму. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
А зараз на фарш, мобілізація.
Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
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21.09.2022 14:48
+3
Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
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21.09.2022 14:58
+3
Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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21.09.2022 15:00
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2014 год продолжается, снова отмазывают
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21.09.2022 14:34 Відповісти
До сраки всё кацапские потуги. ЗСУ ставят другие условия ху.лостанцы в землю или нах.
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21.09.2022 14:41 Відповісти
треба бути повним дегенератом, щоб зараз взяти паспорт рф)
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21.09.2022 14:45 Відповісти
Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
А зараз на фарш, мобілізація.
Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
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21.09.2022 14:48 Відповісти
Вчіться. Беріть приклад. Міняйте законодавство.
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21.09.2022 14:54 Відповісти
Російські паспорти краще не брати,ті,хто взяв паспорта зразу можуть стати мобілізованими на війну з Україною.Для референдуму росіянам паспорта не дуже потрібні,вони можуть зробити референдум на бумазі без всяких паспортів.Взяв російський паспорт-став смертником на війні.
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21.09.2022 14:54 Відповісти
Нам потрібно проводити референдум про вступ в НАТО вже зарез.
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21.09.2022 14:54 Відповісти
Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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21.09.2022 15:00 Відповісти
Далеко не всі країни проводили референдум щодо вступу в НАТО. В основному проводили нові кандидати, що приймались після 1991 року.
Проблема більше в СН і Зелі, ніж в українському суспільстві: чи хоче єрмак вступити в НАТО?
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21.09.2022 15:28 Відповісти
Тому що Зеля зрадник. А взагалі такої потреби немає.
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21.09.2022 15:41 Відповісти
Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
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21.09.2022 14:58 Відповісти
Між "мобілізацією" і "фільтрацією" - що б не обрав все одно піпєц - "руzкій" ето судьба"...
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21.09.2022 15:19 Відповісти
ДО УВАГИ АДМІНІВ!

ТУТ ГІМНОРЕКЛАМА!

СПАМ!
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21.09.2022 16:40 Відповісти
 
 