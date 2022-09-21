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Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,жінки,депортація

Точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Facebook  Офісу Омбудсмана України.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 21 вересня 2022 року: 233 дитини – зниклі, 7754 – депортовані, 5874 – знайдені", - йдеться в повідомленні.

Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни 01

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Автор: Марина Макєєва
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с детских домов, у которых нет родителей
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21.09.2022 14:43 Відповісти
за цих дітей відповідає влада, а конкретно гарант конституції чому не провели їх евакуацію це ж головне питання?
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21.09.2022 14:50 Відповісти
для них мали провести примусову евакуацію і нікого не питати
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21.09.2022 14:55 Відповісти
угу.. вивезти за кордон з персоналом..чи хоча б на Західну у санаторії..а вони своїх щурят рятували й свої шкури
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21.09.2022 15:06 Відповісти
саме так
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21.09.2022 15:56 Відповісти
За рахунок насильно вивезених українців мокша хоче поправити свою азійську генетику. Бо ще років зо 30 і московія перетвориться в джамахірію.
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21.09.2022 16:11 Відповісти
Це якраз ті діти сироти яких ЗЕублюдок відмовився евакуювати і за розголошення цієї проблеми і було знято Омбудсмена Денисову.
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21.09.2022 14:58 Відповісти
Кожен день нові цифри. То 200 000 то 2000 то 7000. З якою метою це робиться? Щоб розгубити залишки довіри?
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21.09.2022 15:10 Відповісти
Агентство Ройтерс опубликовало тайные договоренности дЕрмака и Козака накануне войны 24 февраля...это капец...,каже Гео Лерос...
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21.09.2022 15:13 Відповісти
 
 