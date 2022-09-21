Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Facebook Офісу Омбудсмана України.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 21 вересня 2022 року: 233 дитини – зниклі, 7754 – депортовані, 5874 – знайдені", - йдеться в повідомленні.
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