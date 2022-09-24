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Бутусов про мобілізацію в РФ: "Росія визнає свою нездатність перемогти Україну наявними силами". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Оголошення мобілізації в Росії - це визнання того, що армія РФ не здатна перемогти Україну наявними силами.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму каналі в youtube. За його словами, мобілізація - це лише затягування війни, бо на сучасній війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення. Війна 21-го століття це, насамперед, війна високоточної зброї, а російська армія вже нездатна відновити втрачений ресурс і починає воювати автоматами 40-50-х років і танками початку 60-х. 

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"Зараз вже зрозуміло, що Путіну треба вигадувати новий етап, бо для Росії цей розгром у Харківській області - це як Сталінград для нацистської Німеччини і Гітлера. Мобілізація в Росії мені нагадала промову міністра пропаганди Йозефа Геббельса від 18 лютого 1943 року після поразки німецьких військ під Сталінградом, після поразки в Африці. Геббельс виступив з промовою, де заявив: "Все. Будемо говорити правду народу. Нас чекає жорстока боротьба і ми маємо оголосити тотальну війну".

Вони намагалися прикрити нездатність перемогти словами про тотальну мобілізацію. Як тоді у Гітлера та німецьких нацистів, так і зараз у Путіна і російських нацистів однакова проблема - проти тиранії виступають всі демократичні країни і ленд-ліз. Ленд-ліз у 1943 році грав на боці Радянської Армії, а зараз  - на боці України. Російський фюрер знає, що таке ленд-ліз - промислова міць, потужність і технології західного світу. Сьогодні промова Путіна - не якась погроза, нові козирі, що викладає Росія. Насправді, це нова пропагандистська кампанія, щоб затягнути війну, щоб загинуло ще багато людей і щоб у цих ріках крові росіяни якомога менше ставили питання про те, чому всі обіцянки Путіна виявилися брехнею; чому всі цілі "спецоперації" Росія з "другою армією світу" не здатна виконати; під Хаймарси, ракети треба заганяти, мобілізовувати ще більше росіян. 

Для нас сьогоднішня промова означає, що Росія визнає свою нездатність перемогти Україну наявними силами. Для цього потрібно більше ресурсів - матеріальних і людських. Це призведе до погіршення стану російської економіки, відтоку населення. Стратегічно це все грає на нашу перемогу. Російська пропаганда тішить себе тим, що мобілізація дасть високу щільність військ на фронті і так далі... Звичайно, війну це затягне, але чим Росія збирається озброювати мобілізованих? Кадрова армія РФ озброєна і оснащена досить примітивно. Зараз в армії РФ не вистачає захисних шоломів. Навіть сталевих. Не вистачає бронежилетів. Вся російська армія користується медичними аптечками зі джгутами Есмарха, як під час Другої світової війни. Російська армія не має озброєння навіть для відновлення втрат на війні - цілі батальйони танкові кинуті в паніці. Тепер їм треба відправити на фронт сотні тисяч росіян, яких примусово мобілізують. Видадуть їм автомати Калашнікова 40-50-х років і танки Т-62 початку 60-х. До чого це призведе? Ми розуміємо, що в сучасній війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення. Сучасна війна - війна високоточної зброї, де перемагає той, хто швидше вирішує питання циклу вогневого ураження... Якісна піхота потрібна, але що таке якісна піхота? Це - вмотивовані люди... Росія має достатньо грошей, щоб найняти людей, здатних вбивати і захоплювати при незначному спротиві. За гроші можна знайти найманців, але не можливо знайти людей, які готові вмирати за свою країну і свій народ. Ми не боїмося російської мобілізації. Російська мобілізація - це затягування війни і пастка для самї Російської Федерації. Для України і країн Заходу - привід ще більш ефективно організовувати бойові дії, впроваджувати реформи нашої армії і створювати на фронті якісну, а не кількісну перевагу", - розповів Бутусов.

Також дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Ну як сказати. В Конотопі було 2000 людей з автоматами, то кацапи в Конотоп не зайшли. А в Бердянську не було...
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21.09.2022 15:36
+8
Anton Pavlushko

6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.

Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".

Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.

Далі просто зацитую:

"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."

Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш

Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
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21.09.2022 15:37
+7
"Ми розуміємо, що в ******** війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення." -

це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.

Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.

Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
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21.09.2022 15:37
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так тож 2 АРМИЯ МИРА А ТУТ УКРАИНА ВСЕГО ТО вы что смеетесь... масштабы не те (сарказм) ***** бы с армадой пришельцев воевать бы со Вселенными вот тогда таки да.... а это просто унижение Рашки...
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21.09.2022 15:34 Відповісти
це не прості українські чоловіки... це кремній і сталь.... кацабам такі не по зубах... https://www.youtube.com/watch?v=PGlew9XUpCk
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21.09.2022 17:19 Відповісти
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
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21.09.2022 15:35 Відповісти
меморандум 1994 - это как обещать, но не значит жениться..
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21.09.2022 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 15:35 Відповісти
Ну як сказати. В Конотопі було 2000 людей з автоматами, то кацапи в Конотоп не зайшли. А в Бердянську не було...
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21.09.2022 15:36 Відповісти
конотопські відьми ,заговорили місто
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21.09.2022 15:59 Відповісти
Судя по всему "емели и флегонты" будут недовольны. Это не пердеть с дивана, махнув стакан про "нацистав и бендеравцев, дамбящих бамбас".
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21.09.2022 15:36 Відповісти
Anton Pavlushko

6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.

Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".

Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.

Далі просто зацитую:

"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."

Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш

Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
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21.09.2022 15:37 Відповісти
"Ми розуміємо, що в ******** війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення." -

це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.

Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.

Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
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21.09.2022 15:37 Відповісти
неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат---НЕ ЗУПИНИТЬ..достатьньо послухати ,як відносяться їх матері ,жінки..родини до тих хто попав у полон ...перехоплення СБУ аудіо..та стріми з рашистми
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21.09.2022 16:12 Відповісти
немає значення що відригують їх жінки та матері, має значення те що орки бачать на власні очі і відчувають на собі припхавшись в Україну, а відчувати вони мають жах.
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21.09.2022 16:23 Відповісти
Ось, думаю знаєте хто такий Сергій Стерненко .../Вдома у Шойгу масово ховають солдатів, а родичам не дають компенсації/

https://www.youtube.com/watch?v=RgHeat4Qu80....Як відносяться їх батьки до своїх дітей
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21.09.2022 16:15 Відповісти
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21.09.2022 15:39 Відповісти
обзор прессы: чувак комментирует новости из зазеркалья....
https://youtu.be/Q7uxbS5ECMs
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21.09.2022 15:44 Відповісти
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21.09.2022 15:48 Відповісти
Путлер объявил о Могилизацияи рабZeи 21 сентября... кстати Гитлер..объявил о создании отрядов SS тоже 21 сентября...но в 1920 году...совпадение? Не думаю..
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21.09.2022 15:49 Відповісти
Чтоб вы не плавали в иллюзиях.
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
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21.09.2022 15:50 Відповісти
оце правда...там без обмежень..теж подумав про це ..шо будуть набирати скільки потрібно
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21.09.2022 15:52 Відповісти
Ну написать на бумажке можно и 100 млн. Вопрос в том сколько реально они смогут одеть, обуть, обеспечить всем необходимым и обучить, подготовить. На все это нужно время. ЗСУ нужно успеть как следует подготовиться к встрече орков пока будет пауза.
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21.09.2022 17:01 Відповісти
Все верно, они будут поддерживать столько кадров сколько смогут предоставить им техники, поэтому они в спешке строят 2 новых ремонтных завода для восстановления техники которая храниться на консервации, хотя помимо заводов, нужно же запчасти где-то брать.
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21.09.2022 20:15 Відповісти
ну добре...300 тис призовуть...100 втікне ..не буде воювати але 200 то наберуть...хай не вояків а мясо...все одно з тих 200 таки буде воювати хоть 50 тис...
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21.09.2022 15:51 Відповісти
300.000 це звіздьож, в указі нема ніяких цифр. Там просто всі підряд від 18 до 50 років.
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21.09.2022 16:00 Відповісти
без обмежень...і по віку і по кількості
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21.09.2022 16:03 Відповісти
https://t.me/glavredinfo/47749


Воно вже хворе на голову.
Воно вже неадекватно поводиться. Подивіться це відео, хто більше зганьбив росію - п'яний Єльцин, який обісцяв літакове колесо або цей маразматик з перекошеним обличчям
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21.09.2022 15:51 Відповісти
Никто не сомневался что параша будет пытаться застолбить оккупированную территорию, проведя референдум. Просто пыталась захватить побольше. Проведение референдума- признак того, что больше захватить они не рассчитывают. П.С. Могилизация- для усиления охраны своих областей вдоль границы.
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21.09.2022 15:54 Відповісти
росія та її очільники зайнялися улюбленою справою закидування ворогів трупами своїх рабів,ну що ж світ ще раз має це побачити..
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21.09.2022 16:04 Відповісти
ну так це очевидно, раз вони об'явили мобілізацію, то їм явно не вистачає наявних сил.
думаю десь за місяць-півтора можна чекати тисяч 100-150 кацапів із блєтгорода у гості до Харкова, а навесні тисяч 250-300 з боку ******** у Київ.
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21.09.2022 16:04 Відповісти
300 000 дополнительно мобилизованных рабов ***** это для статистики - гнать на убой будут максимально и их считать не будут...
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21.09.2022 16:05 Відповісти
Більш цікаво, чи дійшло до пана Байдена що його намагання "уникнути ескалації" не надаючи 300- км ракет і призвело до того що ***** знову підніма ставки.
Йому дали зрозуміти що територія Росії це для штатів щось сакральне і тепер воно вирішило перетворити а "територію Росії" окуповані області.
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21.09.2022 16:06 Відповісти
Ти дурень тому, що кацап. Можна сказати, що і в 10 разів збільшиться. Та що завгодно можна сказати. Наприклад, що проведуть через тиждень парад на Хрещатику, а за 2 тижні заберуть всю Україну.
Вони вже зараз не можуть толком одягти, обути та нагодувати своє дике воїнство, а ти тут паніку розводиш. Пішов НАХ, бидлоїде.
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21.09.2022 17:50 Відповісти
Перша реакція - гумор. Я пам'ятаю, що тиждень перед війною у кожному третьому коменті тут сміялися з російської алкоармії, що їхня техніка вся розкрадена, не їде і не стріляє. Як заповідала Леся Українка, "щоб не плакать, я сміялась". А поплакати ще встигнемо, ще буде багато приводів.
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21.09.2022 18:14 Відповісти
Армия гоффна мавзолейного увеличится втрое...бабы гоффна нарожают ещё...маршал жюков знал что гоффна тупого сдохло 60 млн..с 1941 по 45гг,,знал и Сралин...потому и никогда не отмечал так называемый день паБеды...
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21.09.2022 16:12 Відповісти
Гітлер колись сказав «Якщо мені судилося загинути, то нехай загине й німецький народ, бо він виявився недостойним мене.» Судячи по всьому, ***** хоче за собою до пекла потягнути і усіх москалів.
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21.09.2022 16:20 Відповісти
Скоро ленд - ліз.
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21.09.2022 16:31 Відповісти
Вони самі кажуть, що "для росії немає неприйнятних втрат". Ім пофіг скільки загине, таке
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21.09.2022 16:42 Відповісти
 
 