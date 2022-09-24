Бутусов про мобілізацію в РФ: "Росія визнає свою нездатність перемогти Україну наявними силами". ВIДЕО
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Оголошення мобілізації в Росії - це визнання того, що армія РФ не здатна перемогти Україну наявними силами.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму каналі в youtube. За його словами, мобілізація - це лише затягування війни, бо на сучасній війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення. Війна 21-го століття це, насамперед, війна високоточної зброї, а російська армія вже нездатна відновити втрачений ресурс і починає воювати автоматами 40-50-х років і танками початку 60-х.
"Зараз вже зрозуміло, що Путіну треба вигадувати новий етап, бо для Росії цей розгром у Харківській області - це як Сталінград для нацистської Німеччини і Гітлера. Мобілізація в Росії мені нагадала промову міністра пропаганди Йозефа Геббельса від 18 лютого 1943 року після поразки німецьких військ під Сталінградом, після поразки в Африці. Геббельс виступив з промовою, де заявив: "Все. Будемо говорити правду народу. Нас чекає жорстока боротьба і ми маємо оголосити тотальну війну".
Вони намагалися прикрити нездатність перемогти словами про тотальну мобілізацію. Як тоді у Гітлера та німецьких нацистів, так і зараз у Путіна і російських нацистів однакова проблема - проти тиранії виступають всі демократичні країни і ленд-ліз. Ленд-ліз у 1943 році грав на боці Радянської Армії, а зараз - на боці України. Російський фюрер знає, що таке ленд-ліз - промислова міць, потужність і технології західного світу. Сьогодні промова Путіна - не якась погроза, нові козирі, що викладає Росія. Насправді, це нова пропагандистська кампанія, щоб затягнути війну, щоб загинуло ще багато людей і щоб у цих ріках крові росіяни якомога менше ставили питання про те, чому всі обіцянки Путіна виявилися брехнею; чому всі цілі "спецоперації" Росія з "другою армією світу" не здатна виконати; під Хаймарси, ракети треба заганяти, мобілізовувати ще більше росіян.
Для нас сьогоднішня промова означає, що Росія визнає свою нездатність перемогти Україну наявними силами. Для цього потрібно більше ресурсів - матеріальних і людських. Це призведе до погіршення стану російської економіки, відтоку населення. Стратегічно це все грає на нашу перемогу. Російська пропаганда тішить себе тим, що мобілізація дасть високу щільність військ на фронті і так далі... Звичайно, війну це затягне, але чим Росія збирається озброювати мобілізованих? Кадрова армія РФ озброєна і оснащена досить примітивно. Зараз в армії РФ не вистачає захисних шоломів. Навіть сталевих. Не вистачає бронежилетів. Вся російська армія користується медичними аптечками зі джгутами Есмарха, як під час Другої світової війни. Російська армія не має озброєння навіть для відновлення втрат на війні - цілі батальйони танкові кинуті в паніці. Тепер їм треба відправити на фронт сотні тисяч росіян, яких примусово мобілізують. Видадуть їм автомати Калашнікова 40-50-х років і танки Т-62 початку 60-х. До чого це призведе? Ми розуміємо, що в сучасній війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення. Сучасна війна - війна високоточної зброї, де перемагає той, хто швидше вирішує питання циклу вогневого ураження... Якісна піхота потрібна, але що таке якісна піхота? Це - вмотивовані люди... Росія має достатньо грошей, щоб найняти людей, здатних вбивати і захоплювати при незначному спротиві. За гроші можна знайти найманців, але не можливо знайти людей, які готові вмирати за свою країну і свій народ. Ми не боїмося російської мобілізації. Російська мобілізація - це затягування війни і пастка для самї Російської Федерації. Для України і країн Заходу - привід ще більш ефективно організовувати бойові дії, впроваджувати реформи нашої армії і створювати на фронті якісну, а не кількісну перевагу", - розповів Бутусов.
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Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.
Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".
Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.
Далі просто зацитую:
"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."
Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш
Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.
Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.
Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
https://www.youtube.com/watch?v=RgHeat4Qu80....Як відносяться їх батьки до своїх дітей
https://youtu.be/Q7uxbS5ECMs
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
Воно вже хворе на голову.
Воно вже неадекватно поводиться. Подивіться це відео, хто більше зганьбив росію - п'яний Єльцин, який обісцяв літакове колесо або цей маразматик з перекошеним обличчям
думаю десь за місяць-півтора можна чекати тисяч 100-150 кацапів із блєтгорода у гості до Харкова, а навесні тисяч 250-300 з боку ******** у Київ.
Йому дали зрозуміти що територія Росії це для штатів щось сакральне і тепер воно вирішило перетворити а "територію Росії" окуповані області.
Вони вже зараз не можуть толком одягти, обути та нагодувати своє дике воїнство, а ти тут паніку розводиш. Пішов НАХ, бидлоїде.