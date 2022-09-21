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За жорстоке поводження з військовополоненими полковнику Росгвардії повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росгвардія

Окупант здійснює керівництво військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ з березня на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ 

"За даними слідства, у квітні 2022 року за його вказівкою окупанти застосували фізичні та психологічні тортури до двох затриманих місцевих мешканців, щоб отримати від них інформацію щодо причетності до ЗСУ, місць знаходження українських захисників та сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Кілька днів чоловіків утримували у захопленій адмінбудівлі поліції на Херсонщині, а також у місцевому слідчому ізоляторі, де систематично били дубинками, погрожували розправою й застосовували електричний струм. Водночас російські військові намагалися схилити полонених до співпраці, пропонуючи їм посади у псевдоправоохоронних органах.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури полковнику Росгвардії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Марина Макєєва
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не чаво не понял какая росгвардия
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21.09.2022 15:04 Відповісти
заочно им как то фиолетово
все равно шо небо красить ..
как ворона попписяла на ветке в лужу....
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21.09.2022 15:05 Відповісти
. Цікаво, хто ще в Україні і світі не посилав українську проКУРВАтуру нах..? Шобла дармоїдів і бездарів. Хай краще чешуть нах. зі своїми "підозрами" і ідуть на фронт і убивають полковників росгвардії.
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21.09.2022 15:09 Відповісти
Есть вопрос. Партизаны - это комбатанты? И обязаны ли они придерживаться конвенций?
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21.09.2022 15:17 Відповісти
Оо, яка бурна діяльність. А може спробуєте його дістати?
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21.09.2022 15:39 Відповісти
Що ще ця зелена фірма може зробити, тільки висунути підозру недосяжному рашисту, а тих, що ловлять реально, відпускають під заставу і не без участі цих роботяг.
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21.09.2022 15:41 Відповісти
 
 