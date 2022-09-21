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Маріуполь (2820) окупація (5834) референдум (590)

Маріупольців, що залишилися у місті, закликають не брати участі у псевдореферендумі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Адже особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради

"Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати в Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, попри бойові дії, порушуючи всі чинні норми демократичного та міжнародного права. Як того разу, так і зараз результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь – це Україна, був, є і буде", - йдеться в повідомленні. 

Згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України за колабораціонізм передбачено кримінальну відповідальність.

"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", - наголосили у міській раді.

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Автор: Марина Макєєва
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всіх чоловіків 18-65 там мобілізують
І не тільки там
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21.09.2022 15:20 Відповісти
Зелене чмо! Де Херсон?????????
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21.09.2022 15:27 Відповісти
Будуть бабусь зі зв'язаними за спиною руками під автоматом до виборчих ділянок приводити.
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21.09.2022 15:28 Відповісти
Там одна вата ватна залишилася! Всі за рассею!
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21.09.2022 15:53 Відповісти
У Марiуполi вони за булку хлiба пiдуть i автоматiв не потрiбно.
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21.09.2022 16:12 Відповісти
нах_й ці заклики, кому воно взагалі потрібно. Наче там хтось буде когось рахувати. Для чого вестись на ці маразматичні вкиди свинособак і підігрівати до них їнтерес. Всім нормальним людям і так зрозуміло, які референдуми під час бойових дій, які бридичні підстави?
Україні потрібно в ці ж самі дати провести референдумиу Воронежзькій. Бєлгородській, Росстовській, Курській областях.
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21.09.2022 16:13 Відповісти
а толку казати щоб не йшли. Під автоматами і погрозами підуть. Кацапам потрібна картинка для телевізора. Бюлетні вже давно заготовлені з правильними галочками і лежать в надійному місці у москві.
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21.09.2022 17:01 Відповісти
 
 