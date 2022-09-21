У горах - до 40 см снігу, прикордонники закликають ухилянтів не наражатися на небезпеку: уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники звертають увагу на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону випало до 40 см снігу.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку.
Після введення в Україні воєнного стану на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.
Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я.
Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення річки Тиса, впав та отримав два перелами ноги.
Державна прикордонна члужба закликає всіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя.
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Или другой случай. У человека - подагра. Это такая зараза, я Вам скажу. Но в один прекрасній момент резльтаті анализо оказались отличніми, как сообщил доктор)) Подагра на самом деле дрянь редкостная и оста'тся с человеком на всю жизнь, с тех пор, как пришла к нему.
Два разных момента, а как "красиво" обыгрывают медики необходимость быть мобилизированным. А то, что у людей реально проблемы со здоровьем, им пох. А вот за бабло решаются любые вопросы. Нету болячек, будут, пшли)) Например, самая обычная аритмия или гипертония, которые встречаются через одного! Есть болячки, ничего - плати, они исчезнут.
"загалом у ЗСУ - понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО"
Лол, яка волога мрія - щоб жінку мобілізували, а ти лишився сидіти з дітьми))
яйця це великий тягар для тебе
І чому бувші контрактниці не призиваються, а хлопці без армій призиваються?
Посадити в военкомати ганять мобілізованих і в кабінети "дєвачєк" - це не великий подвиг, а на передок жінок не мають права відправити, а лише за власним бажанням, тому їх там ДУЖЕ малий відсоток (і цьому малому відсотку честь і хвала). але не треба ставити знак дорівнює між "військовими" в кабінетах і воїнами на передовій, так що пердну_ла ти сам_а.
І тим паче не треба ігнорувати і тим більше заперечувати гендерну нерівність на користь жінок в Україні - це факт, у чоловіків лише дискримінація і повинності, у жінок ні одної повинності і лише привілеї, хоча якщо взяти ті самі "гендерні ролі", то рівень народжуваності в Уркаїні 1.1, і заборону на аборти під час війни також не прийняли, тому "гендерну функцію" виконують ліше чоловіки в україні, а "рівними правами" у нас також не пахне. так що пердиш тут ТІЛЬКИ ти, досить захищати привілеї привілейованих і дискримінацію дискримінованих, чоловіки заслужили щось на взамін рівним правам, і не треба намагатись відпитляти, чоловіки повинні отримати суттєві привілеї, особливо ветерани, а не дирку від бублика по совковому і рашистському стандарту!
При зе- мародьорі сидять по підвалах.
Мабуть їм так краще,але чому інші повині з зебілами сидіти у підвалі і слухати іх вихваляня яневтіка - мільярдера?!!!
Є,звісно,ймовірність прильоту,трохи вища ніж вдома.