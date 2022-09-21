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У горах - до 40 см снігу, прикордонники закликають ухилянтів не наражатися на небезпеку: уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонники

Прикордонники звертають увагу на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону випало до 40 см снігу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку.

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Після введення в Україні воєнного стану на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я.

Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення річки Тиса, впав та отримав два перелами ноги.

Державна прикордонна члужба закликає всіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя.
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Топ коментарі
+18
Я вважав і вважаю.що кордони мають бути відкриті.Силою ніхто не має права змушувати воювати і помирати.Всі свої просери.влада хоче людьми закрити.Що не можна було наробити ракет,за кілька мільярдів доларів? В нас десятки надбагатих людей проживає і величезні військо-промислові підприємства є.
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21.09.2022 17:05
+8
Ухилянтам, тем, кто не хочет воевать, нужно предложить альтернативу. И вообще нужно более грамотно подходить к исользованию человечесеого ресурса. Если молодой перспективный айтишник просто боится громких звуков, но может присадить вражеский дрон, то, наверное, не стоит вешать ему на шею автомат
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21.09.2022 17:03
+6
в нас спільна земля, міркування вуйок, що ***** треба тільки Донбас виявились хибними.
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21.09.2022 17:08
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Не уверен в их умственных способностях, но есть куча способов откосить и остаться живым
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21.09.2022 16:57 Відповісти
"Куча" на поверку оказывается банальной подделкой документов. Ну выкинутой на ветер внушительной суммой долларов.
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21.09.2022 17:06 Відповісти
Есть пример регулярного посещения окулиста в возрасте до 14 лет. Занятия, на которых лечили и пытались зрение поддержать в том состоянии, которое есть на то время. И вот когда пришло время переходить в поликлинику по месту жительства по возрасту, в карточке уже красовалась запись з рение 100%.

Или другой случай. У человека - подагра. Это такая зараза, я Вам скажу. Но в один прекрасній момент резльтаті анализо оказались отличніми, как сообщил доктор)) Подагра на самом деле дрянь редкостная и оста'тся с человеком на всю жизнь, с тех пор, как пришла к нему.

Два разных момента, а как "красиво" обыгрывают медики необходимость быть мобилизированным. А то, что у людей реально проблемы со здоровьем, им пох. А вот за бабло решаются любые вопросы. Нету болячек, будут, пшли)) Например, самая обычная аритмия или гипертония, которые встречаются через одного! Есть болячки, ничего - плати, они исчезнут.
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21.09.2022 17:35 Відповісти
Хто що шукає, це й знайде "кожному своє"
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21.09.2022 16:59 Відповісти
в нас спільна земля, міркування вуйок, що ***** треба тільки Донбас виявились хибними.
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21.09.2022 17:08 Відповісти
Та вон ходят королями по всей стране. Катаются на дорогих авто, жрут в три горла... А нас за дураков держат(
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21.09.2022 17:37 Відповісти
Тобто вуйки повинні воювати а бамбасятіна сидіти в буковелі та на закарпатті.Знайомий працює в буковелі:куча східняків переховуються від мобілізації.Місцеві працівники воєнкоматів не мають права вручити їм повістку бо вони приписані до іншого воєнкомату.
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21.09.2022 20:31 Відповісти
Сто двадцять восьма Мукачівська бригада з 2014 року воює на Донбасі, а її командир отримав Героя за вихід з Дебальцево. Це так, до слова. Так само на Донбасі воює, наприклад, "Азов" і "Донбас". На війні сцикотно всім, але не всі стають дезертирами незалежно від того де народилися і живуть. Якщо у якогось однояйцевого сцикуна стане сил взимку перелізти через Карпатські гори в Румунію з реальним ризиком для життя по дорозі замерзнути, заблукати і десь загреміти на заледенілому схилі щоб все собі переламати, потрапити в лавину, то краще йому себе випробовувати в армії.
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21.09.2022 17:40 Відповісти
Ухилянтам, тем, кто не хочет воевать, нужно предложить альтернативу. И вообще нужно более грамотно подходить к исользованию человечесеого ресурса. Если молодой перспективный айтишник просто боится громких звуков, но может присадить вражеский дрон, то, наверное, не стоит вешать ему на шею автомат
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21.09.2022 17:03 Відповісти
Это если командир воинской части толковый. Но у меня есть масса уже мертвых примеров, когда в прямом смысле слова - с автоматом на рсзо.
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21.09.2022 18:30 Відповісти
ну ты брехло
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22.09.2022 00:13 Відповісти
Ну що за люди... Хіба краще втонути у річці чим загинути як Герой на війні? І ще не факт, що загинути. Більшість повернеться додому живими після нашої Перемоги!
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21.09.2022 17:04 Відповісти
Ви праві. Але хтось із загиблих просто хотів з'єднатись із сім'єю. Скучив за дружиною і дітьми. Це теж я Вам скажу стимул.
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21.09.2022 18:05 Відповісти
краще не бути таким iдiотом як ти
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22.09.2022 00:14 Відповісти
Я вважав і вважаю.що кордони мають бути відкриті.Силою ніхто не має права змушувати воювати і помирати.Всі свої просери.влада хоче людьми закрити.Що не можна було наробити ракет,за кілька мільярдів доларів? В нас десятки надбагатих людей проживає і величезні військо-промислові підприємства є.
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21.09.2022 17:05 Відповісти
Так!До чого тоді зносити всі комуняцькі пам'ятники,та переіменовувати вулиці,якщо держава ставиться до громадян та поводиться з ними як комуняки?! І,чому держава вважає всіх потенційними ухилянтами,які одразу втечуть?Це чисто сталінсько-більшовицьке ставлення.
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21.09.2022 18:31 Відповісти
Тобі аби перднути.
"загалом у ЗСУ - понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО"
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21.09.2022 17:09 Відповісти
Вони добровільно пішли в армію.І з цієї кількості,далеко не всі на рівні з чоловіками служать.
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21.09.2022 17:14 Відповісти
38 тисяч служать.
Лол, яка волога мрія - щоб жінку мобілізували, а ти лишився сидіти з дітьми))
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21.09.2022 17:15 Відповісти
В мене дітей немає.Де служать?Є багато медиків,ще снайпери є,в піхоті навіть є.Але все одно на рівні і близько немає.
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21.09.2022 17:20 Відповісти
у тебя походу и совести нет брешешь как собака
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22.09.2022 00:17 Відповісти
В чому брехня?
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22.09.2022 00:24 Відповісти
поплач, обіженка, стане легше))
яйця це великий тягар для тебе
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21.09.2022 17:31 Відповісти
А на передовій скільки?

І чому бувші контрактниці не призиваються, а хлопці без армій призиваються?

Посадити в военкомати ганять мобілізованих і в кабінети "дєвачєк" - це не великий подвиг, а на передок жінок не мають права відправити, а лише за власним бажанням, тому їх там ДУЖЕ малий відсоток (і цьому малому відсотку честь і хвала). але не треба ставити знак дорівнює між "військовими" в кабінетах і воїнами на передовій, так що пердну_ла ти сам_а.

І тим паче не треба ігнорувати і тим більше заперечувати гендерну нерівність на користь жінок в Україні - це факт, у чоловіків лише дискримінація і повинності, у жінок ні одної повинності і лише привілеї, хоча якщо взяти ті самі "гендерні ролі", то рівень народжуваності в Уркаїні 1.1, і заборону на аборти під час війни також не прийняли, тому "гендерну функцію" виконують ліше чоловіки в україні, а "рівними правами" у нас також не пахне. так що пердиш тут ТІЛЬКИ ти, досить захищати привілеї привілейованих і дискримінацію дискримінованих, чоловіки заслужили щось на взамін рівним правам, і не треба намагатись відпитляти, чоловіки повинні отримати суттєві привілеї, особливо ветерани, а не дирку від бублика по совковому і рашистському стандарту!
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21.09.2022 17:19 Відповісти
Попередники також винні.Замість повернення нікчемного призову і викидання грошей в чорну діру.А наш призов це чорна корупційна діра для бюджету,мало би в першу чергу,по справжньому озброєння виготовлятися.Який сенс зараз з того призову,якщо забирають в армію,тих,хто не служив?Це все нелогічно,але я пам'ятаю,як форумчани це все підтримували,бо в багатьох,ще є залишки совєтського мислення.
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21.09.2022 17:12 Відповісти
При баризі такої хєрні з кордонами не було. А його імбиціли 73% якраз і проклинали за те що не вводив військовий стан. тепер жріте військовий стан і закриті кордони.
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21.09.2022 18:58 Відповісти
При "баризі" їздили по безвізу на відпочинок!
При зе- мародьорі сидять по підвалах.
Мабуть їм так краще,але чому інші повині з зебілами сидіти у підвалі і слухати іх вихваляня яневтіка - мільярдера?!!!
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21.09.2022 19:37 Відповісти
Я сам голосував за Порошенка.Звісно тоді кордони були відкриті.Але призовної служби повертати не потрібно було.
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21.09.2022 20:35 Відповісти
Ганьба президентеві, ВР та прикардонникам! Відкрийте кордони !
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21.09.2022 17:14 Відповісти
випустіть безграмотного горлопана)) він втомився)
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21.09.2022 17:16 Відповісти
відкрити... в строну рашки і всі хто не задоволений хай пензлюють і не будуть скиглити - кордон закрили
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21.09.2022 17:21 Відповісти
Ты дурак что ли ? Хочешь чтобы у Рашки были не только разведданные со спутников и БПЛА, а еще со слов\фоток тысяч очевидцев-уклонистов ?
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21.09.2022 18:33 Відповісти
а ты реально бот кацапский
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22.09.2022 00:19 Відповісти
только эти падлы потом через Эстонию и Финляндию в Европу попруться
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22.09.2022 00:20 Відповісти
Сухов,а прикордонників то за що?Вони ж життя врятували.Чи нехай замерзають? Кордон відкриєш-білоруси на танках припруться.Та і і мадьяри не проти.Румуни теж Буковину хочуть.Ти чого народні землі розбазарюєш?
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21.09.2022 20:25 Відповісти
От дурні! В мене сусід 50 років,доброволець,5й місяць у ЗСУ. Друга лінія. Жодного разу не вистрелив(не рахуючи підготовки). Працює як вантажник.
Є,звісно,ймовірність прильоту,трохи вища ніж вдома.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Дійсно, треба відкрити кордони, нехай хмиздують від війни диванні воїни
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21.09.2022 19:57 Відповісти
 
 