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безпілотник (2094) Херсонщина (4252) техніка (1323)

Знищено 16 російських військових, два безпілотники та чотири одиниці бронетехніки ворога - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, складна, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ОК "Південь"

"Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для коригування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких "шпигунів" типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за результатами вогневого впливу, зменшили ряди рашистів на 16, а ворожої автобронетехніки на 4 одиниці", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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На роZZии прошли беспрецедентные акции протеста против моГилизации.
На площади вышли СОТНИ человек, ДЕСЯТКИ задержаны!
Путинский режим трясётся от страха !
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21.09.2022 17:36 Відповісти
это понты для лохов , они ночью все обдумали , на роисси не могут быть митинги организованные народом , потому что там нет народа , там рабы, скот, быдло , заметь , они ,, протестуют,, не против войны , а против мобилизации , что еще нужно понять про этот цирк.
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21.09.2022 18:10 Відповісти
Знищено 16 російських військових, два безпілотники та чотири одиниці бронетехніки ворога - ОК "Південь"
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файна новина!
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21.09.2022 17:44 Відповісти
Под Херсоном в мешке собраны самые опытные рашисты.
Пока они там соберут свое новое очередное войско, этих в мешке необходимо уничтожать!
В плен не брать, по возможности. Пара месяцев есть в запасе.
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21.09.2022 18:30 Відповісти
Нашим бійцям сил і терпіння в нелегких боях з кацапським бидлом
Щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.09.2022 20:03 Відповісти
 
 