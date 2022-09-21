Знищено 16 російських військових, два безпілотники та чотири одиниці бронетехніки ворога - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, складна, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ОК "Південь".

"Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для коригування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких "шпигунів" типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за результатами вогневого впливу, зменшили ряди рашистів на 16, а ворожої автобронетехніки на 4 одиниці", – йдеться в повідомленні.

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