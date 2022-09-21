В рамках програми "Армія дронів" українським воїнам передали дрони DJI Matrice 300 з тепловізором

Три комплекти DJI Matrice 300 були закуплені в рамках програми "Армія дронів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки вашим донатам Армія дронів закупила і передала три важливих комплекти БПЛА для нашої розвідки. Це дрони, які мають вмонтований тепловізор, що дозволяє працювати ЗСУ в будь-яку пору доби", - йдеться в повідомленні.

DJI Matrice 300 – мультикоптер, який оснащений технологією штучного інтелекту та камерами з тепловізорами, що здатні фокусуватись на цілях і виявляти потенційну небезпеку. Час у польоті дрона складає 55 хвилин, а максимальна висота – 7000 метрів.

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