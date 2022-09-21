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В рамках програми "Армія дронів" українським воїнам передали дрони DJI Matrice 300 з тепловізором

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Три комплекти DJI Matrice 300 були закуплені в рамках програми "Армія дронів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки вашим донатам Армія дронів закупила і передала три важливих комплекти БПЛА для нашої розвідки. Це дрони, які мають вмонтований тепловізор, що дозволяє працювати ЗСУ в будь-яку пору доби", - йдеться в повідомленні.

DJI Matrice 300 – мультикоптер, який оснащений технологією штучного інтелекту та камерами з тепловізорами, що здатні фокусуватись на цілях і виявляти потенційну небезпеку. Час у польоті дрона складає 55 хвилин, а максимальна висота – 7000 метрів.

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Автор: Марина Макєєва
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21.09.2022 17:50 Відповісти
"ми придбали завдяки вашій допомозі...." фьодоров
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21.09.2022 17:54 Відповісти
Дивлячись як зелені все загрібають наврядчи вони закупили ці дрони для ЗСУ, фоточок наробили і прибрали.
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21.09.2022 19:15 Відповісти
А чому буквочка х в ніку?Писав би вже в наглу О,і ніхто не суинівався що ти кацап кончений.
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21.09.2022 20:08 Відповісти
Армія дронів - 3 (три) комплекти.
стою на асфальті я в лижі обутий - це лижі не їдуть, чи я ... щось не доганяю?
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21.09.2022 19:31 Відповісти
 
 