Промова Путіна свідчить, що війна проти України не йде за планом, - Столтенберг
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Промова президента РФ Володимира Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що його війна проти України йде не за планом.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".
"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Столтенберг.
За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.
"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає генсек НАТО.
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https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
ВСЕ ТВОИ ЛИЧИНКИ ,как у Геббельса !
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https://focus.ua/uk/*******-novosti/530122-rossiya-ne-*********-na-polnuyu-mobilizaciyu-ne-smogut-komandovat-takoy-tolpoy-naroda-ekspert
Хрещатику на білому коні , але не сталося ( кривавому упирю)
як гадалося !!
Тому нехай воно там погрожує нам і всьому світу ядерною зброєю ,
а нам своє робить , - їб@ шити орків на нашій землі !!‼️
Вот после такой процедуры кацапы и стали прозревать....
і прям з плакатиком туди заходять
Нинішнє покоління скуповує авіаквитки в країни Азії за 100 000 - 500 000 рублєй, аби тільки втекти.
Навіть не знаю, скільки зараз це в доларах
По его словам, ранее служившие люди в возрасте до 30 лет будут отправлены сразу в воинские части, без подготовки, поскольку они "еще не забыли навыки".
https://donpress.com/news/21-09-2022-rossiyanam-obeschayut-ochen-zhestkiy-podkhod-k-mobilizacii-rodinu-nuzhno
Русаки масово тікають з росії через могилізацію. Сьогодні квитки з Москви в Бішкек виросли в 4 рази! З 11 до 44 тисяч рублів. #могилізація
"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".
Оце так пердімонокль! 🧐😱
його обібали всі
від медведчука до шойгу
і тепер ***** хоче хоч щось продемонструвати ваті а нікуя не виходить
воно,паскуда розуміє що скоро кінець
кінець фізичний і йому втрачати нема що
сотню мільярдів з собою не забере
життя не продовжить а в світі він "ізгой" а був самим впливовим політиком свого часу
так що чекати можна все що завгодно
нас спасуть тільки бунти в раші
віримо в ЗСУ та в те що ***** не кине ядерну бомбу