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Промова Путіна свідчить, що війна проти України не йде за планом, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Промова президента РФ Володимира Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що його війна проти України йде не за планом.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Столтенберг.

За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.

"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає генсек НАТО.

Також читайте: Росія не зможе виграти ядерну війну, – Столтенберг

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
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21.09.2022 18:16
+20
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21.09.2022 17:59
+13
Его речь, с упоминанием, неонацистов, террористов, фашистов, бандеровцев, расстрелов нами своих сограждан, обстрелов своей территории и АЭС...., говорит лишь о том, что на экране ипанутое на всю голову существо с маниакальными замашками гитлера, чикатило, пол пота....
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21.09.2022 18:05
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Путін може брехнуть все що завгодно. А де він вільме стільки портянок, кожухів, валянків і трьохлінійок? На носі зима
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21.09.2022 17:55 Відповісти
"Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая ряднина размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945 году. Это все, что им дается. Больше ничего не надо. Бутылка, лопатка - это вся амуниция, потому что долго жить им на поле боя не надо, соответственно и готовить их там никто не будет".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
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21.09.2022 17:56 Відповісти
А рогатки, які кривизну поверхні та рельєф місцевості враховують?
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21.09.2022 17:57 Відповісти
курвиметры?)
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21.09.2022 18:01 Відповісти
)(уйло-ще той пі3D0бол.
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21.09.2022 18:08 Відповісти
***** ******* - маньяк , ЗДОХНИ И ПУСТЬ ЗДОХНУТ

ВСЕ ТВОИ ЛИЧИНКИ ,как у Геббельса !
,
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21.09.2022 19:39 Відповісти
Трьохлінійки Мосіна-Нагана - то не дуже надовго. На черзі після них будуть ружжа, з якими прапрапра... - ...праді(л)ди воювали проти ударних груп Наполеона Бонапарта під час спецоперації 1812. А далі вже сокири, вила і стоєросові дубіни.
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21.09.2022 18:14 Відповісти
Запасів кирзачів, портянок і тєлогрєєк нємєряно. АКАшки йдуть в комплекті з штик-ножамі. Прімкнутий штик-нож замєняєт подствольний гранатомьйот
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21.09.2022 18:34 Відповісти
китай, північна корея,іран
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21.09.2022 18:37 Відповісти
...вірно!
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21.09.2022 18:21 Відповісти
Мля, а без промови ***** це було не зрозуміло?
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21.09.2022 17:57 Відповісти
ну народ і всесвітня спільнота і досі не в курсі, який план смалить путятішна, що у цілої країни від неї такі глюки забористі
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21.09.2022 18:48 Відповісти
можливості Росії щодо набирання гарматного м'яса будуть обмежені кількістю зброї.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530122-rossiya-ne-*********-na-polnuyu-mobilizaciyu-ne-smogut-komandovat-takoy-tolpoy-naroda-ekspert
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21.09.2022 17:58 Відповісти
Тю , не забываем про пять ааленей на одну мосинку, для гарматного м`яса.
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21.09.2022 18:02 Відповісти
І про зкріпне "оружие добывать в бою, выгрызать его у врага зубами!!!111!1"
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21.09.2022 18:17 Відповісти
гаубицю 777 наприклад за щоку взяти)))
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21.09.2022 18:23 Відповісти
Ху@ло готувався за три дні , анексувати всю Украіну і пройтись по
Хрещатику на білому коні , але не сталося ( кривавому упирю)
як гадалося !!

Тому нехай воно там погрожує нам і всьому світу ядерною зброєю ,
а нам своє робить , - їб@ шити орків на нашій землі !!‼️
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21.09.2022 17:59 Відповісти
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21.09.2022 17:59 Відповісти
а говорят вата головного мозга не лечится! ))
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21.09.2022 18:03 Відповісти
Не лечится. Те, кто громче всех кричал "за хутина", будут громче всех кричать "хутин капут".
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21.09.2022 18:08 Відповісти
У меня тоже есть примеры подобных высказываний различных упырей из стада оркостана. Но у меня не получается вставить красиво скрин, как это делаете Вы)
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21.09.2022 18:03 Відповісти
то мне скинули мое- колекций ру шевронов от братьев из пехоты С места где контроль нашей работы проходит
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21.09.2022 18:07 Відповісти
Погуглите сайты, куда можно выкладывать картинки. Полно условно-бесплатных. Потом по ссылке на те сайты сюда.
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21.09.2022 19:48 Відповісти
Не зря в народе говорят, что для того чтобы человек повернулся к тебе лицом, надо у его задницы покрутить членом!
Вот после такой процедуры кацапы и стали прозревать....
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21.09.2022 18:08 Відповісти
Просто великолепная иллюстрация происходящего
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21.09.2022 18:11 Відповісти
еще бы! ******** расею за пол года еще никому не удавалось!
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21.09.2022 18:05 Відповісти
Хлопчики бавляться у війну замість того щоб вирішити проблему. Вбийте путлєра і чекайте що буде. Буде поганим наступник, вбийте і наступника. Але хлопчикам це не вигідно, войнушку прикольніше спостерігати і заробляти на ній.
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21.09.2022 18:02 Відповісти
Не розкривайте тайни Більдерберзького клубу...шаааааа...
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21.09.2022 18:18 Відповісти
Какой там план. ********* гопник который нарвался на драку и которому надавали по е- балу, схватил нож и бегает визжит что всех зарежет
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21.09.2022 18:03 Відповісти
Его речь, с упоминанием, неонацистов, террористов, фашистов, бандеровцев, расстрелов нами своих сограждан, обстрелов своей территории и АЭС...., говорит лишь о том, что на экране ипанутое на всю голову существо с маниакальными замашками гитлера, чикатило, пол пота....
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21.09.2022 18:05 Відповісти
Скажете мне, мол, Гитлера муйло напломинает. Да Гитлер, пол Европы, Киев взял... Соглашусь тока , шо Гитлер погорел на своем чудо оружии... Все-таки в этом шо-та есть.
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21.09.2022 18:12 Відповісти
Не кажучи вже про те, що Гітлер у молодості чесно воював, ковтнув зеленого туману смерті й отримав нагороду за мужність (у Першу Світову це означало наявність неабияких яєць). А гебешний щур агент "моль-моль-семь" відомо яку біографію має...
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21.09.2022 19:21 Відповісти
Гитлера приставил к железному кресту офицер-еврей, в частности за то, что он под обстрелом своим телом закрывал своего старшего офицера. А фельдшер его полка, потом сбежавший в Америку и бывший ярым антифашистом, писал, что гитлер был кто угодно, но только не трус.
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21.09.2022 19:51 Відповісти
То был не железный крест, а крест Доминика Торетто
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21.09.2022 20:26 Відповісти
***** *****м, годі вже чекати
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21.09.2022 18:07 Відповісти
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21.09.2022 18:07 Відповісти
А де у рашистів радість щодо оголошення
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21.09.2022 18:09 Відповісти
А меня родственники всё спрашивали "Зачем ты столько сил и денег тратишь, чтобы отказаться от российского гражданства?! Какая разница?!"
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21.09.2022 18:10 Відповісти
бабські хустки та спідниці на раші скоро ДУЖЕ СИЛЬНО подорожчають, бо мужиків стануть відловлювати на виході з під'їздів
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21.09.2022 18:22 Відповісти
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21.09.2022 18:10 Відповісти
И шо, главзебу - медалька за это.
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21.09.2022 18:14 Відповісти
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21.09.2022 18:13 Відповісти
воєнкомат ближній хай шукають
і прям з плакатиком туди заходять
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21.09.2022 18:59 Відповісти
Выходить на протесты нужно было раньше! 24 февраля!
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21.09.2022 18:15 Відповісти
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21.09.2022 18:16 Відповісти
На жаль, не зараз
Нинішнє покоління скуповує авіаквитки в країни Азії за 100 000 - 500 000 рублєй, аби тільки втекти.
Навіть не знаю, скільки зараз це в доларах
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21.09.2022 19:39 Відповісти
давайте уже в раше гкчп
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21.09.2022 18:18 Відповісти
"Военкомат никого жалеть не будет. Подход очень жесткий, Родину нужно защищать. Мы отравляем с лозунгом "Победить, а не умереть". В первую очередь, сейчас 600 человек отправим на обучение на двухнедельные сборы".

По его словам, ранее служившие люди в возрасте до 30 лет будут отправлены сразу в воинские части, без подготовки, поскольку они "еще не забыли навыки".

https://donpress.com/news/21-09-2022-rossiyanam-obeschayut-ochen-zhestkiy-podkhod-k-mobilizacii-rodinu-nuzhno
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21.09.2022 18:19 Відповісти
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21.09.2022 18:23 Відповісти
***** не прорахувалосч. ***** просто й@бнуте. І в цьому контексті НАТО треба змінити стратегію.
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21.09.2022 18:24 Відповісти
Капітан Прайс @Price_Cap_UA
Русаки масово тікають з росії через могилізацію. Сьогодні квитки з Москви в Бішкек виросли в 4 рази! З 11 до 44 тисяч рублів. #могилізація
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21.09.2022 18:24 Відповісти
Российский депутат отметил:

"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".
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21.09.2022 18:24 Відповісти
Ха-ха-ха. Втекли від біндер до росії-матушкі. А тепер - хтонічний монстр РОДИНА-МАТЬ кличе "иттить и стоять насмерть!!! грудью остановить фашысскую гадину!!! умереть, но не сдаваться!!!"
Оце так пердімонокль! 🧐😱
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21.09.2022 19:11 Відповісти
путин ведет захватническую войну против Украины убивает грабит насилует получает от этого удовольствие что еще должно произойти чтоб это было по его плану - взорвать планету Земля?...потери ***** в этой войне колоссальные, ВСУ выполняет свою работу блестяще здесь нужно сказать спасибо союзникам за оказанную помощь.Слава Украине!
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21.09.2022 18:46 Відповісти
який нах... план?
його обібали всі
від медведчука до шойгу
і тепер ***** хоче хоч щось продемонструвати ваті а нікуя не виходить
воно,паскуда розуміє що скоро кінець
кінець фізичний і йому втрачати нема що
сотню мільярдів з собою не забере
життя не продовжить а в світі він "ізгой" а був самим впливовим політиком свого часу
так що чекати можна все що завгодно
нас спасуть тільки бунти в раші
віримо в ЗСУ та в те що ***** не кине ядерну бомбу
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21.09.2022 19:18 Відповісти
 
 