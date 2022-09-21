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Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, - Байден в ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Війна Росії спрямована на знищення права України на існування.

Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця війна спрямована на знищення права України на існування - просто і зрозуміло - і права України існувати як народ. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров застигнути", - сказав Байден.

Він зазначив, що ще жахливішими свідченнями звірств та воєнних злочинів Росії є масові поховання в Ізюмі, де було знайдено тіла з ознаками тортур.

Президент США наголосив, що ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту.

"Путін заявляє, що має діяти, тому що Росії погрожують. Але ніхто не погрожує Росії, і ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту. Насправді ми попереджали, що так буде, і намагалися запобігти йому", - зазначив Байден.

Також читайте: Росія порушила статут ООН - Байден на Генеральній асамблеї організації

"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - додав президент США.

"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", - сказав Байден.

Читайте також: Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Mariam Naiem

@mariamposts

·

2 ч

Дорогие россияне, могу вас уверить что против собра и омона шансы выжить в разы выше чем против ВСУ.
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21.09.2022 19:16
+31
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21.09.2022 19:15
+26
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21.09.2022 19:17
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21.09.2022 19:14 Відповісти
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21.09.2022 19:15 Відповісти
скажешь, что закроете небо и введете на всю территорию Украины НАТОвских миротворцев и точно при жизни канонизируем
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21.09.2022 19:16 Відповісти
папа не того формату..не вийде..
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21.09.2022 20:47 Відповісти
Варфоломєй ще є
вийде, хай тільки скаже і зробе
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21.09.2022 20:50 Відповісти
Mariam Naiem

@mariamposts

·

2 ч

Дорогие россияне, могу вас уверить что против собра и омона шансы выжить в разы выше чем против ВСУ.
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21.09.2022 19:16 Відповісти
Благослови господи Америку і многая літа пану Байдену. Після такого виступу шанси України вижити і продовжити життя гарантовано зростають а шанси вижити у ***** уже пересікли нульову позначку і наразі в мінусі, те ж саме чекає і на Кремль і на всю підарашку якщо підуть за ******.
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21.09.2022 19:28 Відповісти
Список ответных мер Запада уже давно на столе - версия Atlantic Council https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/climbing-the-escalation-ladder-in-ukraine-a-menu-of-options-for-the-west/ :

🔸 Ввод флота США и НАТО в Черное море.
🔸 20-мильная буферная зона безопасности вдоль польско-украинской границы.
🔸 После создания буферной зоны, в случае эскалации российских бомбардировок в любой части страны, НАТО следует расширить военную буферную зону до зоны гуманитарной защиты, охватывающей три самые западные области: Волынскую, Львовскую, и Закарпатье.
🔸 Ограниченная военная операция США и НАТО на территории Украины, включая нанесение ударов крылатыми ракетами по важнейшим российским целям на территории Украины.
🔸 Бесполётная зона на Донбассе
🔸"Карательная операция" США и НАТО по восстановлению границ на 24.02.2022
🔸 Не просто арест, но реальное использование всех российских активов за рубежом «на помощь Украине».
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21.09.2022 20:21 Відповісти
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21.09.2022 19:17 Відповісти
О, це визнання
Навіть "часткова" мобілізація в СРСР та РФ не оголошувалась ЖОДНОГО разу після Другої Світової.
І визнати, що виграти війну проти України без мобілізації рашка нездатна - це найбільший респект, який нам колись виголошували https://censor.net/ua/b3368659
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21.09.2022 20:20 Відповісти
Якось промови вже не вставляють
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21.09.2022 19:22 Відповісти
Так. чекали чогось більш емоційного. Якихось заяв. чи більшого засудження. Яке право має росія там знаходитись взагалі. Чи весь світ зійшов з ума? Вбивці . гвалтівники. мародери. Це просто жах! Вони засідають в оон. мають право накладати вето.
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21.09.2022 19:35 Відповісти
Чекайте! Знищити право на існування України як держави і як народу? А хіба це не визначення геноциду? То чому так і не сказати? Чи "не на часі"?
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21.09.2022 19:23 Відповісти
ну і шо робити будемо, Джо?
таки надамо українцям танки і ракети?
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21.09.2022 19:23 Відповісти
3 зміни робити буду.
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21.09.2022 19:24 Відповісти
Из-за твоего мямлянья эта война. Нахрен ты, вообще, в президенты полез, если выдавить из себя не можешь, что ипанёшь по *****?
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21.09.2022 19:26 Відповісти
заткнися - за штольцем он наґлядай....
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21.09.2022 19:27 Відповісти
Штольць мумурандум не підписував...
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21.09.2022 19:35 Відповісти
зате кацапьский гас засасуе - назуя ті турбіни?
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21.09.2022 19:40 Відповісти
з вас кулемета *** видавиш, баварці срані...
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21.09.2022 19:29 Відповісти
Байден воюет не словами, а предоставленным оружием.
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21.09.2022 20:21 Відповісти
Дякуємо США, яка до і після вторгнення нам допомагає всим, чим може. А ще недавно виживші з розуму і кричали "що НАТО ні"! Серед цих був і Боневтік, який кричав, що ми внесенням в Конститукцію рух в НАТО і ЄС спровокували засрашку.Попробували, що таке дика і відстала росія?
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21.09.2022 19:26 Відповісти
-- А кто подскажет, что такое "мобилизация" ? --- Да это мобильники на халяву будут раздавать . Если повестка придет, поспеши, ато всем не хватит ! --- А-а-а... Панятна ! Спасиба за инфу. --- Да незачто ...
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21.09.2022 19:26 Відповісти
Мямля старая. Грозит пуйлу изоляцией...
Где Рейган?
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21.09.2022 19:27 Відповісти
В рузском драматічєстском тєатрє ім. пушкіна.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Там Трамп. Це його театр.
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21.09.2022 19:35 Відповісти
сскунье несамостійне - кроку без США зробити не можуть.
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21.09.2022 19:43 Відповісти
Ми ядерну зброю в США не вiдбирали, а вони вiдiбрали та стали гарантами. Схоже на шахрайство.
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21.09.2022 20:01 Відповісти
Нашу зброю відібрала Росія.
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21.09.2022 20:20 Відповісти
в вас і відбирати нічого не потрібно - Хальт!
громким голосом - і самі все складете вже обісцяні...
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21.09.2022 20:57 Відповісти
ви без США - нуль, зеро.
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21.09.2022 20:59 Відповісти
і це вдобно - завжди є кого звинуватить...
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21.09.2022 19:44 Відповісти
А не можна було коротко сказати - пуйло тобі п..зда
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21.09.2022 19:28 Відповісти
А ця марка вже е ?

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21.09.2022 19:28 Відповісти
Де ваш той розхвалений "ленд-ліз"?!!! У нас щодня люди гинуть, бійці гинуть! Можу сказати цвіт нації зникає!
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21.09.2022 19:29 Відповісти
как на счет.....???
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21.09.2022 19:31 Відповісти
Як виявилось, намагання "уникнути ескалації" у випадку з ****** приводять до прямо протилежних наслідків.
Але схоже Джо Байден знову нічого не зрозумів...
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21.09.2022 19:34 Відповісти
Зараз вам дiдодрочери розповiдатиме, що це real politics.
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21.09.2022 19:37 Відповісти
Впевнений що постачання зброї Україні збільшиться в рази!
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21.09.2022 19:39 Відповісти
неет, резиновая жопа насрала на мировой порядок
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21.09.2022 19:40 Відповісти
Ужо как то пихуй!!!,надо мочить руzню везде, что она была в пижде!!!
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21.09.2022 19:47 Відповісти
Настрій непокори чудовий, але потрібні дії.
Кожен знає, чим може допомогти і бути корисним. Зараз час зробити те, що ви можете...
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21.09.2022 19:48 Відповісти
пора войскам НАТО зайти в Украину
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21.09.2022 19:50 Відповісти
Надо смотреть на всю политику США за этот год:
что и как говорилось, и чего сколько сделано.
И где сегодня "вторая армия мира".
А потом вякать на Байдена.
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21.09.2022 20:01 Відповісти
Гарант просрав напад на ********. А ще Польшi заборонив надати радянськi лiтаки.
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21.09.2022 20:04 Відповісти
Один ракетний удар - і немає тих літаків - це так важко збагнути ?.
Зате надано HIMARS ще дещо - і вже є результат.
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21.09.2022 20:18 Відповісти
може то наші політики забили х...р на підготовку? чи амери мали готуватись тут до війни поки наші уроди розтаскували бюджет?
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21.09.2022 21:05 Відповісти
"... але ракет всерівно не дамо..."
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21.09.2022 21:14 Відповісти
(сарказм)
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21.09.2022 21:19 Відповісти
Да этого никто никогда и не скрывал... Слава богу начинает доходить...
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21.09.2022 22:30 Відповісти
 
 