Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, - Байден в ООН
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Війна Росії спрямована на знищення права України на існування.
Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця війна спрямована на знищення права України на існування - просто і зрозуміло - і права України існувати як народ. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров застигнути", - сказав Байден.
Він зазначив, що ще жахливішими свідченнями звірств та воєнних злочинів Росії є масові поховання в Ізюмі, де було знайдено тіла з ознаками тортур.
Президент США наголосив, що ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту.
"Путін заявляє, що має діяти, тому що Росії погрожують. Але ніхто не погрожує Росії, і ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту. Насправді ми попереджали, що так буде, і намагалися запобігти йому", - зазначив Байден.
"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - додав президент США.
"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", - сказав Байден.
Будь ласка, зачекайте...
вийде, хай тільки скаже і зробе
@mariamposts
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2 ч
Дорогие россияне, могу вас уверить что против собра и омона шансы выжить в разы выше чем против ВСУ.
🔸 Ввод флота США и НАТО в Черное море.
🔸 20-мильная буферная зона безопасности вдоль польско-украинской границы.
🔸 После создания буферной зоны, в случае эскалации российских бомбардировок в любой части страны, НАТО следует расширить военную буферную зону до зоны гуманитарной защиты, охватывающей три самые западные области: Волынскую, Львовскую, и Закарпатье.
🔸 Ограниченная военная операция США и НАТО на территории Украины, включая нанесение ударов крылатыми ракетами по важнейшим российским целям на территории Украины.
🔸 Бесполётная зона на Донбассе
🔸"Карательная операция" США и НАТО по восстановлению границ на 24.02.2022
🔸 Не просто арест, но реальное использование всех российских активов за рубежом «на помощь Украине».
Навіть "часткова" мобілізація в СРСР та РФ не оголошувалась ЖОДНОГО разу після Другої Світової.
І визнати, що виграти війну проти України без мобілізації рашка нездатна - це найбільший респект, який нам колись виголошували https://censor.net/ua/b3368659
таки надамо українцям танки і ракети?
Где Рейган?
громким голосом - і самі все складете вже обісцяні...
Але схоже Джо Байден знову нічого не зрозумів...
Кожен знає, чим може допомогти і бути корисним. Зараз час зробити те, що ви можете...
что и как говорилось, и чего сколько сделано.
И где сегодня "вторая армия мира".
А потом вякать на Байдена.
Зате надано HIMARS ще дещо - і вже є результат.