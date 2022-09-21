Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, - Байден в ООН

Війна Росії спрямована на знищення права України на існування.

Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця війна спрямована на знищення права України на існування - просто і зрозуміло - і права України існувати як народ. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров застигнути", - сказав Байден.

Він зазначив, що ще жахливішими свідченнями звірств та воєнних злочинів Росії є масові поховання в Ізюмі, де було знайдено тіла з ознаками тортур.

Президент США наголосив, що ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту.

"Путін заявляє, що має діяти, тому що Росії погрожують. Але ніхто не погрожує Росії, і ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту. Насправді ми попереджали, що так буде, і намагалися запобігти йому", - зазначив Байден.

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"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - додав президент США.

"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", - сказав Байден.

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