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Новий суддя КС Петришин як науковець обгрунтовував можливість балотування Кучми втретє, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

петришин

Новий суддя Конституційного суду України Олександр Петришин у 2003 році як науковець підготував науковий висновок, в якому розтлумачив Конституцію України таким чином, що дозволяло тодішньому президенту Леоніду Кучмі обиратися президентом України на третій термін. В ньому він посилався на схожі прецеденти у Російській Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Науковий висновок Олександра Петришина, на той момент доктора юридичних наук, професора Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, був написаний на прохання тодішнього судді Конституційного суду Василя Німченка. Німченко був суддею-доповідачем у справі конституційного подання 53 народних депутатів України, які просили КСУ розтлумачити частину третю статті 103 Конституції України, згідно із якою одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд.

У висновку, який Петришин підготував разом із професором Юрієм Битяком, згадується аналогічна справа Конституційного суду Російської Федерації по перевірці конституційності положень пункту 5 статті 18 і статті 30.1 російського закону "про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів Російської Федерації. У висновку Петришин також посилався на статті 108 Конституції Республіки Татарстан, статті 67 Конституції Республіки Саха (Якутія) і частини третьої статті 3 Закону Республіки Саха (Якутія) "Про вибори Президента Саха" (Якутія).

На цей висновок, в тому числі, спирався КСУ, коли ухвалив рішення, за яким Кучма отримав право обиратися президентом України на третій термін. Кучма, зрештою, так і не балотувався на третій термін.

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21 вересня суддя Конституційного суду України Олександр Петришин склав присягу. На урочистостях були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
Я вже відверто заіпали весь світ ці українські корупціонери!!!!
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21.09.2022 19:40
+34
а Янека не напишеш обоснуй?
ЧИСТО ЯК НАУКОВЕЦЬ, СЦУК!
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21.09.2022 19:40
+25
Черговий науКівець...
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21.09.2022 19:40
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а Янека не напишеш обоснуй?
ЧИСТО ЯК НАУКОВЕЦЬ, СЦУК!
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21.09.2022 19:40 Відповісти
Черговий науКівець...
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21.09.2022 19:40 Відповісти
Я вже відверто заіпали весь світ ці українські корупціонери!!!!
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21.09.2022 19:40 Відповісти
Криша у них, ось і безчинствують, доходить до побутових замовлень громадян суддям
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21.09.2022 20:20 Відповісти
а від паралелів з рашею взагалі в мені здіймається гордість за наш КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД вцілому
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21.09.2022 19:42 Відповісти
Щось він не з того почав. Тут у нього під пикою Зеля, який за 3 рока 10 разів Констітуцію порушив.
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21.09.2022 19:42 Відповісти
10?
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21.09.2022 19:52 Відповісти
Наверно, имелось ввиду 10 в день?

Хороший когда-то был сайт ze.live с фиксацией всех нарушений, жаль закрылся.... https://web.archive.org/web/20210106161425/https://ze.live/
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21.09.2022 20:04 Відповісти
Тю, а хтось вірить, що Зеленському вистачить двох термінів? Буде сидіть дряхлий обісцаний дєд, а його паства буде блєять "дайтє єму єщо сто днєй". Ну або не буде. Якщо порозумнішає нарешті.
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21.09.2022 19:43 Відповісти
та Ви якось закони читайте..тут до кінця його першої каденції не всі доживуть..його за законом не можна переобирати!! воєний стан!
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21.09.2022 20:07 Відповісти
Треба запам'ятати це рило
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21.09.2022 19:43 Відповісти
Збільшив і заначив
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21.09.2022 19:54 Відповісти
Даёшь,Кравчука!!!
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21.09.2022 19:43 Відповісти
Якщо ви з України, то знали б, що Кравчука немає серед живих...
За російським кораблем прослідкувати не хочете?
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21.09.2022 19:46 Відповісти
Нові обличчя с..ка. Але до зелених він підходить, одного поля ягода.
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21.09.2022 19:44 Відповісти
А коли вже суддів вішати можна буде
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21.09.2022 19:44 Відповісти
Суддів судити може тільки СУД ЛІНЧА
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21.09.2022 19:57 Відповісти
Так це ж вже було!
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21.09.2022 19:44 Відповісти
І скільки йому заплатили за ці обоснування?
А взагалі , за те, що ставить у приклад регіони країни-окупанта ,- треба взагалі позбавляти суддівського статусу!!!
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21.09.2022 19:45 Відповісти
Так бубочка не зря направил в КС такого крупного специалиста. Может и ему, найвелычнишому, пригодится.
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21.09.2022 19:46 Відповісти
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22.09.2022 06:08 Відповісти
Зеленский, даже не думай об этом.
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21.09.2022 19:47 Відповісти
Кучма еще за просранное оружие не получил по заслугам. Сейчас ето оружие мы ловим на свои головы
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21.09.2022 19:47 Відповісти
та *****...Откель они выползают? оСь ці гниди...
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21.09.2022 19:48 Відповісти
З ВАЗеленсько- дерьмаково-татарівської недоторканної ОПи.
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21.09.2022 19:54 Відповісти
Вони всі в Києві як були так і є. Сталіца у нас афігєнна, патріотична.
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21.09.2022 20:29 Відповісти
До яких пір ми будемо терпіти це гівно?
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21.09.2022 19:48 Відповісти
Шоу негідників продовжується!
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21.09.2022 19:49 Відповісти
а не пішов би цей н0уковєц ***** разом з чучмою
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21.09.2022 19:49 Відповісти
суддя новий
а пісрі старі
Не встиг должность зайняти а вже хабар кучмівский відпрацьовує..
науковець фуєв..
Не здивуюсь якщо в нього є ще й паспотр рф та білорусі..
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21.09.2022 19:51 Відповісти
Нічого в цій державі не міняється і війна не допоможе

.Скільки наших героїв загине,щоб таке болото далі керувало
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21.09.2022 19:51 Відповісти
Цю гніду Кучму вбити треба як творця олігархії України. Здохни курва.
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21.09.2022 19:53 Відповісти
Самий час кропати вже будапештський муморандум 2 про гарантії незастосування сили і недоторканість кордонів від расії решкам України. Тут Кучма точно фахівець. І орбан буде щасливим.
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21.09.2022 19:54 Відповісти
Так д'єрмак там "втіхаря" вже щось строчить. Десь раніше про таке писали.
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21.09.2022 20:20 Відповісти
Суддя і науковець в одному реченні - це щось. Ці альтернативно обдаровані продукти гуманітарної освіти не можуть не те що вичистити всі взаємні логічні протиріччя з тої макулатури що вони продукуют, ба вони не можуть навіть зрозуміти чому це важливо.
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21.09.2022 19:55 Відповісти
Давно так не сміявся 😂😂😂
Кучмо іде в президенти 👎👎👎
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21.09.2022 19:56 Відповісти
Ворог
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21.09.2022 19:58 Відповісти
Він не науковець - він П І Д А Р А С бо готовий за свою посаду отсосати кому завгодно. Саме для цього зелені й назначили його на цю посаду. Тепер буде сосати не перестаючи.
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21.09.2022 19:58 Відповісти
КС - непотріб, як і інститут преза.
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21.09.2022 19:58 Відповісти
Ой, і хто ж це зробив разом???
Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук. Відповідні укази президента підписані 26 листопада 2021 року.
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21.09.2022 20:00 Відповісти
того науковця з якої дурки випустили??

і взагалі, Кучма 1938 р.н...навіть, якщо б і не попередні подвиги, то все одно - дєдушка за віком в маразмі..

навіть совок науковуць обскакав..
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21.09.2022 20:03 Відповісти
Харківсько-якутська школа права далі рулить.
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21.09.2022 20:08 Відповісти
Кучма у порівнянні з кремлівським фюрером просто дитина.
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21.09.2022 20:10 Відповісти
кучма тянул вместо себя януковича.
отдал все тактические ракеты рф, хотя вывозить должны были только ракеты с ядерными боеголовками.
его сажать нужно.
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21.09.2022 20:11 Відповісти
Термін вживання необмежений.
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21.09.2022 20:18 Відповісти
Їм там що більше нічим зайнятися? То може частину треба розігнати! Заодно грошенят в казні зекономим.
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21.09.2022 20:22 Відповісти
Пілять. невже у цій країні зовсім не залишилось навіть кандидатів на посади без рила у кацапському лайні!
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21.09.2022 20:29 Відповісти
Кучма ворог України і досі живий! Недоторканий, як і його тисячи вилупків кучмістів.
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21.09.2022 20:32 Відповісти
А до чого тут закони РФ??? Коли вже підкацапні холуї на посадах перестануть Україну з підорашкою рівняти? 30 років незалежності.
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21.09.2022 20:33 Відповісти
Так Данилыч и сейчас управляет Украиной...с чего вы решили что Зеля...я об этом на цензоре говорил ещё 10 Марта 2019 года...мой пост тогдашний могу повторить : Леонид Данилыч идёт на третий срок...только под другой хвамилией....
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21.09.2022 20:37 Відповісти
Чуєш, новий суддя петришин, іди накуй!
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21.09.2022 20:55 Відповісти
А інший науковець би написав по іншому. Навряд чи.Он китайська контституція даброняє післяМао третій раз балотуватись, і нічого . товариш сі хоче в третій раз. сумніваюсь що там було поле для окремих думок суддів.
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21.09.2022 20:55 Відповісти
петришин, видно, що долбо...*** ще тієї закалки.... авторитарно-комунячої. може бути сволотою дуже небезпечною...
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21.09.2022 20:57 Відповісти
Так там більшість таких, цей рахував, що 1+1 буде 1, а інші писали, що війна на Сході є звичайним для України станом і не є перешкодою для внесення змін в Конституцію.
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21.09.2022 20:58 Відповісти
таки да, був би зараз Порох як Президент і Верховний, без виборів в 2019-му році - цього поточного повномасштабного вторгнення від 24/02 не було би. Але без регулярних виборів Україна не мала би тої підтримки цивілізованого світу, який нині ми спостерігаємо...
Дилема...
Хоча ця проблема просто вирішувалась: обирати потрібно адекватних проукраїнських продержавницьких депутатів та президентів. А не популістів, за яких агітує Г+Г.
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21.09.2022 21:28 Відповісти
Ага, при ньому вже б якийсь Мінськ-10 уклали, а Пушилін з Пасічником по Закону про особливий статус у Раді б верховодили...
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22.09.2022 11:12 Відповісти
ти не порівнюй мінські домовленості з-за Пороха з тими, які укладав ЄрЗе і навіть Зе особисто в Парижі 09/12.2019р. та в Омані в січнеі наступного року. Саме тому, що Рух Опору Капітуляції не дав їх впровадити в реальність ***** 24/02.2022р. посунув новим нападом. А укладені з-за Пороха договори де-факто дали можливість відбудувати ЗСУ (хоч таке-сяке, хоч без належного озброєння) і де-юре не були виконані ОБОМА сторонами, оскільки ***** відмовився виконувати покладену на нього частину, починаючи з їх першого пункту.
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22.09.2022 14:21 Відповісти
З такими суддями можна бути упевненим , що кацапська ракета в КС ніколи не полетить. Там ніхто і ніколи на Україну не працював.
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21.09.2022 21:14 Відповісти
Народна мудрiсть - закон як дишло, куди повернеш ,туди i вийшло ... всi суддi хабарники та злочiнцi
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21.09.2022 21:21 Відповісти
Як повідомлялося, Олександр Петришин був призначений суддею КСУ указом президента України Володимиром Зеленським 26 листопада 2021 року за квотою Президента. До призначення Петришин очолював Національну академію правових наук України. 21 вересня суддя Конституційного суду України Олександр Петришин склав присягу. На урочистостях були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Джерело: https://t.me/Constitutional_Court_of_Ukraine/506
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21.09.2022 21:21 Відповісти
з якого хер@ опирався на рф??

чому не на гондурас якийсь
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21.09.2022 21:23 Відповісти
хай ще «обгрунтує» балотування януковича
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21.09.2022 21:25 Відповісти
"Хороший" суддя...цілковито вписується в команду зеленського... Навіть і не дивно...
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21.09.2022 21:41 Відповісти
Шо несе це чмо?
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21.09.2022 21:56 Відповісти
Новиє ліца Zeкоманди - це зашкварені персонажі часів чучми-януковича. Бугага.
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21.09.2022 22:40 Відповісти
Именно при ублюдке кучме Украина потеряла большую часть своего наследия от СССР - начиная с исчезновением Черноморского флота.
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21.09.2022 23:02 Відповісти
треба таких жмурити по законам війни
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21.09.2022 23:46 Відповісти
професор юридичних наук
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22.09.2022 03:18 Відповісти
Ученый работает за что? Нашел с кем сравниватся, недоученый. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.09.2022 03:57 Відповісти
 
 