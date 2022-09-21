Сьогодні продовжився судовий розгляд справи щодо "середнього пальця" та "плівок Єрмака": війна війною, а розправа з опонентами за розкладом, - Лерос

Сьогодні продовжився судовий розгляд справи щодо нардепа Гео Лероса стосовно "середнього пальця" у бік Зеленського та щодо "плівок Єрмака".

Про це розповів сам нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовження судилища, в якому Зеленський руками Татарова та Єрмака намагається посадити мене на 3 роки за "середній палець" та за "плівки єрмака", на яких керівник Офісу Президента з братом барижили державними посадами. Війна війною, а розправа з опонентами за розкладом. Це знов про пріоритети. Війну вони вже виграли та займаються виборами. Фальстарт, деб/ли!" - заявив Лерос.

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