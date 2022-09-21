УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14385 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 335 67
Зеленський (17439) Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1750) Лерос Гео (381) Татаров Олег (358)

Сьогодні продовжився судовий розгляд справи щодо "середнього пальця" та "плівок Єрмака": війна війною, а розправа з опонентами за розкладом, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лерос

Сьогодні продовжився судовий розгляд справи щодо нардепа Гео Лероса стосовно "середнього пальця" у бік Зеленського та щодо "плівок Єрмака".

Про це розповів сам нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовження судилища, в якому Зеленський руками Татарова та Єрмака намагається посадити мене на 3 роки за "середній палець" та за "плівки єрмака", на яких керівник Офісу Президента з братом барижили державними посадами. Війна війною, а розправа з опонентами за розкладом. Це знов про пріоритети. Війну вони вже виграли та займаються виборами. Фальстарт, деб/ли!" - заявив Лерос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса: Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення

Сьогодні продовжився судовий розгляд справи щодо середнього пальця та плівок Єрмака: війна війною, а розправа з опонентами за розкладом, - Лерос 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
21.09.2022 20:33
+46
.
показати весь коментар
21.09.2022 20:37
+41
.
показати весь коментар
21.09.2022 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фортеп'янний палець проти середнього пальця Лероса!
показати весь коментар
21.09.2022 20:25 Відповісти
Таких моментів море, але зебидлу що в лоб, що по лбу ...
показати весь коментар
21.09.2022 20:25 Відповісти
Усим командуе ермак… йому уже I Залужний заважае..
показати весь коментар
21.09.2022 21:41 Відповісти
То що, вже розхитування "на часі"?
показати весь коментар
21.09.2022 20:25 Відповісти
Ядерная война на носу, можно и про "бросаться асфальтом" погыгыкать.
показати весь коментар
21.09.2022 20:27 Відповісти
На носу в 2019 году был выбор,между сильной армией, которая бы предотвратила войну и клоунадой. Так что от асфальта можно прийти к ядерной войне.
показати весь коментар
21.09.2022 20:37 Відповісти
Це тобі ***** розказало?
показати весь коментар
21.09.2022 20:44 Відповісти
Что зеленая сопля, слилась!
показати весь коментар
21.09.2022 20:50 Відповісти
То есть сейчас у Украины слабая армия?
показати весь коментар
21.09.2022 21:07 Відповісти
Она на 22.02 очевидно была слабее, чем армия в 2019 году, которую оставил Порошенко. Не просто так же уволили 40 тысяч лучших военных за 2,5 года.
И конечно намного сильнее той, которую в 2014 он получил.
показати весь коментар
21.09.2022 21:17 Відповісти
Не увиливайте от ответа. Сейчас у Украины слабая армия? Если нет, то почему на парашке объявлена мобилизация и почему ***** грозится ядерным оружием? По вашему поняв силу Украинской армии ***** должно было свернуть конфликт, но этого не происходит. Значит причина нападения 24.02 не в слабости ЗСУ.
показати весь коментар
21.09.2022 21:26 Відповісти
Дурашка, хватит в дурочку играть. Сейчас в Украине сильная армия благодаря Порошенко и его команде, как бы зебилью не хотелось другого. А они 2,5 года эту армию разваливали, увольняли лучших людей. Сейчас эту армию с первого дня войны строит например Муженко.
Причина нападения 24 февраля в том, что кто-то с кем-то в Омане договорился, и в самолете Патрушева скрепил это. И потому что назначенные зебилом губернаторы слили Юг и Восток. И потому что шло разминирование наших позиций, вплоть до войны. И об этом отчеты срусским давали. Это ж все открыто говорили Ермак, Верещук. Все же есть.
Так что не дуркуй.
показати весь коментар
21.09.2022 21:32 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 21:34 Відповісти
Потому ,что США вопреки всему подлому САБОТАЖУ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ ПОМОГАЕТ ВСЕМ И ОРУЖИЕМ И ДЕНЬГАМИ‼️А Порошенко сам справлялся и создал ЗСУ с нуля после гуаляйтера Вити бандюковича
показати весь коментар
21.09.2022 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
показати весь коментар
21.09.2022 20:26 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 20:27 Відповісти
это тот братишка который на корупционных фронтах погибал
показати весь коментар
21.09.2022 20:28 Відповісти
.
показати весь коментар
21.09.2022 20:34 Відповісти
Всі американці щодня висвітлюють 1 хвилину мовчання пам'яті загиблого на російсько-українському фронті брата Єрмака. Акція проводиться за ініціативою компанії CNN.
показати весь коментар
21.09.2022 21:23 Відповісти
😁
показати весь коментар
21.09.2022 21:30 Відповісти
Зелене лайно мстиве...
показати весь коментар
21.09.2022 20:27 Відповісти
Тайные договоренности Путина и Зеленского.https://youtu.be/072djbvRBK4
показати весь коментар
21.09.2022 20:29 Відповісти
Цікава інформація від Лероса..
показати весь коментар
21.09.2022 22:12 Відповісти
Середній палець - це зараз начасі, звісно. Десь між третьою світовою і ядерним апокаліпсісом.
показати весь коментар
21.09.2022 20:31 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 20:32 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 20:33 Відповісти
.
показати весь коментар
21.09.2022 20:37 Відповісти
Мосійчучка дуже схожа на ********** , можливо вони сіамські близнючки ?
показати весь коментар
21.09.2022 20:52 Відповісти
Скабейчук
показати весь коментар
21.09.2022 21:09 Відповісти
эти твари думают, что будут рулить вечно......
показати весь коментар
21.09.2022 20:33 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 20:51 Відповісти
Что только не сделает зебил со страху, что его ждет пожизненное)))
показати весь коментар
21.09.2022 20:35 Відповісти
А Лерос умеет средним пальцем играть на фортепиано? И на какие бабки его кинули братья Дерьмаки?
показати весь коментар
21.09.2022 20:38 Відповісти
А ви не знаєте більш гідних способів отримати владу?
показати весь коментар
21.09.2022 20:51 Відповісти
Порнографія продовжується
показати весь коментар
21.09.2022 20:42 Відповісти
За кілька днів до вторгнення русні , ця босота сидить в Буковелі
в ( готелі Бені ) і глушат водяру в якомусь барі !

показати весь коментар
21.09.2022 20:56 Відповісти
А на против за этим столом сидит Демченко ‼️ВСЕ ЗЕОБОРОТНИ НА СХОДКЕ ‼️Там ещё и каламойша был‼️РЕШАЛИ как -бы не продешевить с продажей Украины вместе с народом
показати весь коментар
21.09.2022 22:04 Відповісти
Дебилы б..... (с)
показати весь коментар
21.09.2022 20:42 Відповісти
Агентство Рейтер опубликовало все секретные переговоры дЕрмака и путлерского опарыша Козака до войны...там все четко ясно и понятно...,Гео Лерос всего лишь их озвучил сегодня на своей странице Ютьюба...откуда у Рейтер эта инфа догадайтесь с одного раза...но это не ЦРУ и не АНБ ..😛
показати весь коментар
21.09.2022 20:48 Відповісти
Стрим Лероса и Кривоноса. Неизвестные факты о штурме Змеиного

https://www.youtube.com/watch?v=xql-zHmo4uk
показати весь коментар
21.09.2022 20:50 Відповісти
Обожаю Гео‼️Всегда смотрю ,а сегодня у Остапа Дроздова был с ним стрим ‼️
показати весь коментар
21.09.2022 22:06 Відповісти
It's good to see that all Ukrainians are as close together as they should be.
показати весь коментар
21.09.2022 20:51 Відповісти
один, млять, один палець, принизив честь президента
десятки тисяч тон гуманітарки, ****, пох....й
це як????????
не папереднікі, млять, а ним призначені люди,обікрали ЗСУ, біженців, обісрали цим його ж, по самі вуха,
і пох...й,
от як таке може бути???
показати весь коментар
21.09.2022 20:55 Відповісти
Все це після нагадування Леросом загальновідомих фактів.
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
показати весь коментар
21.09.2022 20:58 Відповісти
Зелене мстиве лайно .
показати весь коментар
21.09.2022 21:00 Відповісти
Якщо судді вже повернулись до Києва з європ та мукачівського котла, то може провести серед них "часткову мобілізацію"?
Якось треба їх корисною справою зайняти...
показати весь коментар
21.09.2022 21:02 Відповісти
В буцигарню хіба що)
показати весь коментар
21.09.2022 21:44 Відповісти
зЕЛЕНСЬКИЙ створив діктатуру. Народ це не може проковтнути.
показати весь коментар
21.09.2022 21:09 Відповісти
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
показати весь коментар
21.09.2022 21:13 Відповісти
Не чекає час, летить,
Рік попереду-це мить.
І як носом не крути
Всі в кабінку мають йти,
Візьмуть бюлетень до рук,
Скільки пережито мук?
Символи свої просрали,
"Мрію" просто "про..бали"
"Сагійдачний" вже на дні,
Долар у двійній ціні...
То це бідності кінець?
А фактично скрізь пізdець,
Лісапед не допоможе,
Розібратись нарід зможе.
21.09.22
Анатолій Березенський
показати весь коментар
21.09.2022 21:13 Відповісти
Путин тут непричем. Правильно, ли я понял смысл этого вирша?
показати весь коментар
21.09.2022 21:30 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 21:58 Відповісти
путін пишеться з малої
Він з московії гнилої,
І звичайно гнида рідка,
Що замітили Ви мітко.
Але мова в цій статті
Як з ОП хлопці "круті"
Роти іншим закривають,
Що про них багато знають
"Ригів" і своїх не судять,
Які ворогу вже служать,
А"квартальці" так заsцяли
Що у Польщі хазу зняли...
"Слуги" відіком воюють,
Та у бункері ночують !
Де ракети наші Вова?
У асфальті їх основа...
А пуйло наш вічний ворог,
Ми зітремо його в порох.
показати весь коментар
21.09.2022 22:18 Відповісти
Какой ты оппонент, клоун дешевый? Так, прокладка разовая.
показати весь коментар
21.09.2022 21:18 Відповісти
Зеломойский и команда стали сильнее игораздо хуже. От них ещё похаркаем кровью и получим сюрпризы. А деньги конечно все с#издят.
показати весь коментар
21.09.2022 21:27 Відповісти
Це вам не куєм по піаніні...Це набагато незаконніше...
показати весь коментар
21.09.2022 21:45 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 21:59 Відповісти
РАШИСТСЬКА ПРОПАГАНДА ЗА ЦІ ТРИ РОКИ НІ РАЗУ НЕ ЧІПАЛА дЄРМАКА І НЕ
КРИТИКУВАЛА ЙОГО, БО ЦЕ ЇХ АГЕНТ ВПЛИВУ. НАТОМНІСТЬ ВИЗВОЛЕННЯ
ХАРКІВЩИНИ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ПРИПИСУЄ дЄРМАКУ
показати весь коментар
21.09.2022 22:03 Відповісти
Недавно Лерос рассказал как Зеленский и его окружение крадут деньги которые Запад присылает для закупки оружия. На Цензоре об этом не написали. Одно из двух. Или он лжец, или власть крадет и надо открывать расследование. Нельзя манипулировать населением.
показати весь коментар
21.09.2022 22:27 Відповісти
Зелерос во времена выборов - это очень хорошо, ежели конечно. Ну, а если ничего, то и на том спасибо. ЗЫ... Неужели оманского кремлядь списала,типо, мавр сделал свое дело , а дальше его и свои уйдут, да консервой хотят его сменить??? ХМЫ...
показати весь коментар
21.09.2022 22:29 Відповісти
Поки питання здачі півдня України агресору внутрішніми ворогами у владі "не на часі" - перемога достигнеться тяжко.
Зовсім незрозуміло - хто реально "Президент України": В.Зеленський чи завхоз офісу президента?
Чому цей завхоз всюди попереду на дипломатичних зустрічах?
А Зеленський - речник Єрмака?
Поки Воїни захищають країну - "слуги" правлять бал?
показати весь коментар
21.09.2022 22:33 Відповісти
Критикувати зеленого мародара - неначасі, суд на Леросом через надумані звинувачення - начасі!
показати весь коментар
22.09.2022 00:28 Відповісти
этот гео нарцисс ещё тот. ему нужен зритель. самое лучшее - не обращать на него внимание.
показати весь коментар
22.09.2022 03:08 Відповісти
 
 