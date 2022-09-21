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Скоординовано діяльність органів влади в разі надзвичайних ситуацій у сфері енергетики, - ОП

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енергетика

Офіс президента провів нараду, на якій було скоординовано діяльність органів влади у разі надзвичайних подій на енергетичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав на брифінгу в середу у Києві заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що триває робота з відновлення зруйнованої інфраструктури.

Так, на сьогодні зруйновано 4 457 приватних будинків та 880 багатоповерхівок у Миколаївській області; 4 890 приватних будинків та 2 959 багатоповерхівок у Харківській.

У Житомирській області відновлено 787 приватних будинків, 52 багатоповерхівки, 30 шкіл, 22 об'єкти ЖКГ, 15 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 13 садків, 11 закладів культури.

На Київщині відновлено міст, зруйнований раніше окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині окупанти частіше обстрілюють системи енергопостачання у Запорізькій області, - Старух

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
а ці зелені "органи влади" знають що вони скоординовані?
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21.09.2022 20:29
+6
...ну всьо, треба йти купувати ліхтарики
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21.09.2022 20:30
+6
забили в навігатори маршрут Київ- Монако
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21.09.2022 20:32
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а ці зелені "органи влади" знають що вони скоординовані?
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21.09.2022 20:29 Відповісти
забили в навігатори маршрут Київ- Монако
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21.09.2022 20:32 Відповісти
в вагонах зі збіжжям? бо кефір не проканав...
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21.09.2022 21:05 Відповісти
зара в труборежимі якогось лайна наприймають
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21.09.2022 21:25 Відповісти
...ну всьо, треба йти купувати ліхтарики
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21.09.2022 20:30 Відповісти
Думки в голос, може атомну енергетику 3 роки руйнували, бо знали, що вони будуть москальські? ...
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21.09.2022 20:30 Відповісти
у нас все 3 роки руйнували..тільки дороги будували..
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21.09.2022 20:52 Відповісти
ставка пояснила все всім, увечері гундосий прохрипить в де шо з ким "обговорив" і кому на шо указав... - чекаю з нетерпіння тей хрип...
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21.09.2022 20:33 Відповісти
Хто небуть, потикайте дрюком міністра енергетики геру галущенко. Живий? Чого за нього смотрящий за "велики крадівництвом" недомірок, з дерьмакової ОПи, віддувається?
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21.09.2022 20:38 Відповісти
все буде Україна!
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21.09.2022 20:39 Відповісти
Ну то напевне енергетиці скоро капець-вже туди зелені добираються
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21.09.2022 20:46 Відповісти
Для організації роботи всіх галузей промисловості у нас існує Кабмін, а не ракова пухлина під назвою офіс президента, що старається абсолютно незаконно узурпувати всю владу у державі.
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21.09.2022 20:48 Відповісти
,розподіл гуманітарки, здачу вагнерівців, півдня, півночі, здачу азовців, звільнення бойових генералів заморозку держоборонзамовлення ОП вже організував
як що так само скоорденують місцеву владу у випадку НС з світлом.....
нам кізда!!!
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21.09.2022 20:49 Відповісти
ні..неповна..газ й опалення..
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21.09.2022 20:54 Відповісти
Всю каденцію шмарклі руйнували енергетіку країни. Те що вціліла зелена енергетика - випадковість. Фізичні особи зараз продають енергію державі по 1 гривні 60 коп кіловат
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21.09.2022 20:50 Відповісти
Можно тихо спускать моря на Днепре и пусть Днепр течёт самотеком
1, в Киеве Днепр цветёт и болотиться, пусть немного увеличит течение и промоются русла.

2. 7 тыс лет назад вдоль Днепра жили трипольцы и другие народы , залив морями рванины , Сталин навсегда уничтожил археологические памятники Украины . Спустив моря, Украина может существенно исследовать свою историю
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21.09.2022 20:54 Відповісти
арахамія знову домовився з лукашенко?
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21.09.2022 20:57 Відповісти
А те що в резетках людей 230-246вольт це їх не хвилює, при граничному допуску відхилення 10%?!
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21.09.2022 20:57 Відповісти
шо по зраді?
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21.09.2022 21:02 Відповісти
Так 24 лютого все показало.

Баканов втік. Єрмак втік. Керівництво СБУ, що призначив ЗЄ, зрадило, СН повтікали або зрадили.

ЗЄ залишився тільки тому, що засцяв просрати владу.

Тобто екстрений план у ЗЕлених є.
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21.09.2022 22:48 Відповісти
 
 