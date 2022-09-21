Скоординовано діяльність органів влади в разі надзвичайних ситуацій у сфері енергетики, - ОП
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Офіс президента провів нараду, на якій було скоординовано діяльність органів влади у разі надзвичайних подій на енергетичній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав на брифінгу в середу у Києві заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що триває робота з відновлення зруйнованої інфраструктури.
Так, на сьогодні зруйновано 4 457 приватних будинків та 880 багатоповерхівок у Миколаївській області; 4 890 приватних будинків та 2 959 багатоповерхівок у Харківській.
У Житомирській області відновлено 787 приватних будинків, 52 багатоповерхівки, 30 шкіл, 22 об'єкти ЖКГ, 15 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 13 садків, 11 закладів культури.
На Київщині відновлено міст, зруйнований раніше окупантами.
Будь ласка, зачекайте...
як що так само скоорденують місцеву владу у випадку НС з світлом.....
нам кізда!!!
1, в Киеве Днепр цветёт и болотиться, пусть немного увеличит течение и промоются русла.
2. 7 тыс лет назад вдоль Днепра жили трипольцы и другие народы , залив морями рванины , Сталин навсегда уничтожил археологические памятники Украины . Спустив моря, Украина может существенно исследовать свою историю
Баканов втік. Єрмак втік. Керівництво СБУ, що призначив ЗЄ, зрадило, СН повтікали або зрадили.
ЗЄ залишився тільки тому, що засцяв просрати владу.
Тобто екстрений план у ЗЕлених є.