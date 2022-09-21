Закликаю главу МЗС Фінляндії Хаавісто приєднатися до закриття кордону з Росією, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав фінського колегу Пекка Хаавісто приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з Росією та обговорив з ним військову допомогу.
Про це глава української дипломатії повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з моїм фінським колегою Пеккою Хаавісто. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, оскільки ми захищаємо наш народ і нашу землю від російської агресії, яка триває. Я закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з росією", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+12 Дмитро Карпенко
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+11 vitaliymkua
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+10 Andrey Shevchenko f5154a7a
показати весь коментар21.09.2022 20:52
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Будь ласка, зачекайте...
Itärajan yli saapui järkyttyneitä venäläisiä, kun Putin oli julistanut osittaisen liikekannallepanon - "Ihmiset, joilla on viisumi, lähtevät Suomeen"
https://twitter.com/i/status/1572519911049789440
- All of them eventually will be in the fridge...
хай біжать в монголію, китай, казахстан!
Вчора - Закон про мобілізацію, сьогодні вже повістки понесли.
Готувались, собаки
Тому і кордон не перекривають
Necro Mancer @666_mancer
При посредничестве Саудовской Аравии из российского плена освобождены в результате #обмен'а пять британцев, два американца, хорват, марокканец и гражданин Швеции
Шакалы позорные...
Бо таке враження, що Зеленим ****** всі винні, а вони взагалі не при справах и можуть мутити далі свої діла з кацапньой.