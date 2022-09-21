Цілі "СВО" в Україні будуть виконані, незалежно від того, скільки потрібно на це часу, - Лавров

Цілі "спеціальної військової операції" в Україні зберігають свою актуальність і будуть виконані, незалежно від того, скільки потрібно на це часу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Її цілі відомі: захист населення Донбасу, усунення загроз безпеці РФ, демілітаризація та денацифікація України. Усі вони залишаються актуальними і будуть виконані, незалежно від того, хоч би скільки часу це зайняло", - сказав Лавров.

На думку російського міністра "у Вашингтоні не зацікавлені у встановленні миру та спокою в Україні".

"Це стало зрозуміло вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою. Такий розвиток подій явно налякав американців та британців, і вони фактично заборонили Україну вести подальший діалог з Росією. З тих пір українська влада ухиляється від процесу переговорів", - пояснив Лавров.

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Очільник російського МЗС також заявив, шо з натівської зброї нібито вбивають мирних жителів на території РФ.

"З натовського, американського озброєння обстрілюють суміжну Україні російську територію, вбивають там мирних жителів. У Пентагоні не приховують, що передають Києву розвіддані, цілевказівки для завдання ударів", - сказав Лавров.

Він також зазначив, що Москва фіксує присутність американських найманців та радників "на полі бою". "Фактично США баланують на межі перетворення у сторону конфлікту", - додав Лавров.

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