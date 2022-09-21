УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14385 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
26 165 119
війна (56406) Лавров (1470) Росія (47208)

Цілі "СВО" в Україні будуть виконані, незалежно від того, скільки потрібно на це часу, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Цілі "спеціальної військової операції" в Україні зберігають свою актуальність і будуть виконані, незалежно від того, скільки потрібно на це часу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Її цілі відомі: захист населення Донбасу, усунення загроз безпеці РФ, демілітаризація та денацифікація України. Усі вони залишаються актуальними і будуть виконані, незалежно від того, хоч би скільки часу це зайняло", - сказав Лавров.

На думку російського міністра "у Вашингтоні не зацікавлені у встановленні миру та спокою в Україні".

"Це стало зрозуміло вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою. Такий розвиток подій явно налякав американців та британців, і вони фактично заборонили Україну вести подальший діалог з Росією. З тих пір українська влада ухиляється від процесу переговорів", - пояснив Лавров.

Також дивіться: Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитись, - Лавров. ВIДЕО

Очільник російського МЗС також заявив, шо з натівської зброї нібито вбивають мирних жителів на території РФ.

"З натовського, американського озброєння обстрілюють суміжну Україні російську територію, вбивають там мирних жителів. У Пентагоні не приховують, що передають Києву розвіддані, цілевказівки для завдання ударів", - сказав Лавров.

Він також зазначив, що Москва фіксує присутність американських найманців та радників "на полі бою". "Фактично США баланують на межі перетворення у сторону конфлікту", - додав Лавров.

Також читайте: Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+66
показати весь коментар
21.09.2022 21:29
+54
Я так понял что главная цель Лаврова это быть повешенным на конских вожжах.
показати весь коментар
21.09.2022 21:28
+42
показати весь коментар
21.09.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Цєлі СВО" - знищення ************ режиму і паРаші, судячи з того, що вони роблять. Шкода тільки, що нашими руками. Та мабуть доля така - закопати Мокшандію.
показати весь коментар
21.09.2022 22:09 Відповісти
Риббентропа кстати повесили
показати весь коментар
21.09.2022 22:11 Відповісти
Агония Мавзолейного быдла началась 24 августа 1991 года ...потому что болезнь тяжкая и хроническая...распад Сссра дохлого слишком затянулся... война Армении и Азербайджана...война Киргизии и Таджикистана...война Украины с РАБzeeй..все это звенья одной цепи...РАБzeя дохнет ...после крупнейшей геополитической катастрофы века... термин плешивого Недоумка...Sorry...
Надобраніч...все буде Україна💙💛👍👌💪
показати весь коментар
21.09.2022 22:11 Відповісти
Це ми вже чули але почуйте що каже Залужний про мобілізацію у РФ: "Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю"
показати весь коментар
21.09.2022 22:21 Відповісти
Зверніть увагу зебіли, як конємордий зливає Боневтіка і його переговорщиків, шкодуючи, що не вдалося закінчити договорнячок. "вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою" Джерело: https://censor.net/ua/n3368738
показати весь коментар
21.09.2022 22:27 Відповісти
Тобі як професіоналу в таких рульових іграх звичайно краще знати. Можеш навіть продемонструвати, тільки ти сайт перепутав, Збоченці на якихось інших тусуються.
показати весь коментар
22.09.2022 00:13 Відповісти
Це стало зрозуміло вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою. Джерело: https://censor.net/ua/n3368738
Зелена гидота хотіла капітулювати, Джонсон не даремно приїхав.
показати весь коментар
21.09.2022 22:35 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 22:43 Відповісти
Лавров, почему твоя дочка не меняет рашистам вонючие повязки ?
показати весь коментар
21.09.2022 22:46 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 22:48 Відповісти
лавров, ваш час вже збіг
показати весь коментар
21.09.2022 22:50 Відповісти
На коняку жирік зачекався. Той щось там розказував коли і як і де тепер воно. Коняка на виїзд.
показати весь коментар
21.09.2022 23:03 Відповісти
І-го-го-го-го!
показати весь коментар
21.09.2022 23:13 Відповісти
По конячі це- пішов ***** калантарян.
показати весь коментар
21.09.2022 23:15 Відповісти
(ОЙ)бнуте...
показати весь коментар
21.09.2022 23:33 Відповісти
Коняка точно не доживе до "виконання цілей спецоперації".
показати весь коментар
21.09.2022 23:50 Відповісти
Не доживут до сцели спецаперации старые ублюдки.
показати весь коментар
21.09.2022 23:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 