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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (811) обстріл (21057)

Внаслідок удару по дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі підтоплено 170 домогосподарств, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

У Кривому Розі уже тиждень цілодобово працюють над ліквідацією наслідків російських ракетних ударів по гідротехнічних спорудах, рівень води в ріці Інгулець - в межах норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Уже тиждень тривають цілодобові відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах, які постраждали внаслідок терористичних ракетних атак окупантів. На сьогодні ситуація повністю стабілізована. Рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм, якість питної води по місту відповідає нормам", - зазначив начальник ВА.

Він нагадав, що триває прийом заявок від криворіжців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення, на отримання матеріальної допомоги. За остаточними результатами обстеження, від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. На сьогодні прийнято 90 заявок на надання матеріальної допомоги від міста, а через додаток "Дія" оформлено 75 заявок на отримання допомоги від держави.

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"Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення, отримають допомогу в розмірі чотирьох середніх прожиткових мінімумів - це 10 032 гривні. Де постраждали підвальні або нежитлові приміщення, отримають допомогу в розмірі одного прожиткового мінімуму – це 2 508 гривень. Містом вже виділено фінансовий ресурс для забезпечення таких виплат. Хочу сказати, щоб усі розуміли – законодавчо цих виплат немає. Відповідно до законодавства компенсація надається державою після війни. Але ми розуміємо, як людям важко, і надаємо допомогу зараз з міського бюджету. А потім ще надасть держава, якщо ви оформите документи через "Дію", - пояснив Вілкул.

Він також зазначив, що сьогодні вдень у Криворізькому районі війська рф обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. Обійшлося без втрат та руйнувань.

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Автор: Роман Свиридович
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Шкода що вылкул не втопився в процесі
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21.09.2022 22:21 Відповісти
Киньте дамбу і гайда будувати нові дороги. То основа Вовіних втіх і дурості, що призвела і ще скільки призведе до таких катастроф, бо збивати ракети ми не можемо, немає чим, клянчемо у США. Як не крути, а асфальт не збиває.
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21.09.2022 22:22 Відповісти
 
 