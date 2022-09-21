З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук). ФОТО
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Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російського полону звільнено кількох захисників Азовсталі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Мариуполь сейчас".
У телеграмі опублікували фото звільнених захисників.
Звільнений з полону керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін
Легендарна Пташка - Катерина Поліщук
Також було звільнено сержанта 36-ї ОБМП Михайла Діанова
Топ коментарі
+57 Валентина Саюн c856325a
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Источник: https://censor.net/ru/p3364289
Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
Sharp`s
🍁 Цей наш герой теж на волі!
а ще кажуть...що новину тримали в секреті, щоби дати можливість кой-кому похвалитися у вечірньому зверненні...
та хай хвалиться... аби всіх наших скоріш витягли !!!
мучения, столько украинских защитников -патриотов, а потом с помпой и гордостью за проделанную работу, их освобождать, да ещё заставить говорить слова благодарности. А сколько погибло и там ещё гниёт! Большего цинизма сложно представить, чтобы из этого предательства сотворить пиар-акцию для следующих выборов! А сколько появится орденоносцев-героев в Офисе президента! Люди добрые, радоваться рано, частично вернули наших покалеченных граждан, часть наших защитников осталась гнить там в подвалах, а мы благодарим того, кто их туда отправил. Совсем необязательно было всё озвучивать на публику и для видосиков, подло это.
Что взять с российских ублюдков, разве что уничтожать, они не изменятся, но своих надо учить и наказывать.