Ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС - це загроза планетарного масштабу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС на заході щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів у ситуації збройного конфлікту, який відбувся на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ядерний тероризм — це не проблема України, це загроза планетарного масштабу. Досі людство не зіштовхувалося ні з чим подібним". Шмигаль підкреслив, що від 24 лютого вся Європа стала жертвою ядерного тероризму: "Навіть у страшному сні цивілізований світ не міг собі уявити, що в ХХІ столітті хтось буде піддавати масованій атаці атомні електростанції. Але сьогодні російські війська тримають зведений курок біля скроні усього світу".

За словами прем’єра, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі окреслив сім принципів функціонування об’єкту, проте жоден із цих пунктів не виконаний російською стороною.

"Запорізька станція перетворена на потужну військову базу з арсеналом зброї. Вона слугує для росіян живим щитом, аби обстрілювати сусідні міста. Вони знають, що Україна не стрілятиме у відповідь, бо розуміє свою відповідальність. Натомість бачимо обстріли станції Росією, відключення АЕС від енергомережі та погрози зупинити роботу енергоблоків", — зазначив Шмигаль.

Також читайте: Без Запорізької АЕС Україна навряд чи зможе забезпечити експорт електроенергії до ЄС, - Шмигаль

Глава українського Уряду наголосив, що потрібні рішучі дії, зокрема міжнародна місія ООН та Європейського Союзу, результатом якої стане повна демілітаризація ЗАЕС та навколишньої території, яка повністю перебуватиме під українським контролем із моніторинговою місією МАГАТЕ.