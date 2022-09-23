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Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу в середу ввечері мають провести термінову зустріч після заяв президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію.
Про це передає Reuters із посиланням на поінформованих дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зараз глави МЗС країн Євросоюзу, як відомо, перебувають у Нью-Йорку для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеії ООН.
Інших подробиць зустрічі не наводиться.
Топ коментарі
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар21.09.2022 23:08
+5 Павло ШОвте
показати весь коментар21.09.2022 23:04
+4 alexandr shamov
показати весь коментар21.09.2022 23:07
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Будь ласка, зачекайте...
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались , що воно дурне.
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне...
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в'їзду туристів із Росії.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti, про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку.
"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", - пояснив глава фінського МЗС.
Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", - наголосив він.
Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".
"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", - сказав він.
Як повідомлялося, голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.
Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/21/7368527
- Во всяком случае, не повредит! (с)
2. Якщо Росія ще раз використає ядерну зброю США візьмуть перевагу в повітрі над територіями котрі контролює Україна, щоб не допустити дальшого прориву Росії.
3. Якщо, Росія далі продовжує використання ядерки, США знищують радари ППО РФ, беруть перевагу в повітрі і ставлять ультиматут по знищенню сухопутних сил РФ, під страхом втрати 60% сухопутних військ РФ Путін прийме рішення про вивід військ гуманітарним коридором.
Нарешті мокшанскі рашисти отримають ладу-ваз!!!
Щоб вас, падлюк, і сира Земля Українине сприйняла!!!