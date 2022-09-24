УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15178 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
1 749 19
армія РФ (13478) війна (56406) окупація (5834) Херсонщина (4252) евакуація (1928) чоловіки (92) мобілізація (1456)

Херсонська ОВА закликає чоловіків виїхати з окупованих територій: є великий ризик потрапити під російську "часткову мобілізацію"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

У зв’язку з оголошеною в Росії "частковою мобілізацією" Херсонська ОВА закликає чоловіків виїжджати із захоплених росіянами населених пунктів і обіцяє допомогти з евакуацією.

Про це заявив начальник обладміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У зв’язку із останніми подіями та заявами керівництва Росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення "часткової мобілізації", хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, - евакуюйтеся. Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - зазначив керівник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють процес примусової російської паспортизації на окупованій території Херсонської області

Він наголосив, що в особливій групі ризику перебувають ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

Янушевич поінформував, що ті, хто не має можливості евакуюватися самостійно, можуть зателефонувати за номером 0800330951 або написати у чат-бот. Потребуючим нададуть алгоритм евакуації, допоможуть та забезпечать підтримку після виїзду з окупації.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Думаешь у каждого есть 500 бачей за человека на выезд? Или тут всех легко пропускают? На ЗП по две недели стоят, а потом ещё и градами колонну накрывают. Есть люди с Херсона, которые пропали и при выезде, и при въезде. Меньше бы абрестович гавкал про две недели, уже бы все выехали.
показати весь коментар
22.09.2022 01:06
+3
Пізно , не випускають чоловіків
показати весь коментар
22.09.2022 00:00
+2
предатели получившие гражданство педирации испытывают большую радость ...
показати весь коментар
22.09.2022 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эвакуация - сразу в военкомат что ли?
показати весь коментар
21.09.2022 23:59 Відповісти
А это плохо или пусть воюют за кацапов?
показати весь коментар
22.09.2022 00:02 Відповісти
дятлы не пуганные досиделись до своего пистеца под оккупацией ну почему украинцы такие смелые и такие тупые
показати весь коментар
22.09.2022 00:45 Відповісти
Думаешь у каждого есть 500 бачей за человека на выезд? Или тут всех легко пропускают? На ЗП по две недели стоят, а потом ещё и градами колонну накрывают. Есть люди с Херсона, которые пропали и при выезде, и при въезде. Меньше бы абрестович гавкал про две недели, уже бы все выехали.
показати весь коментар
22.09.2022 01:06 Відповісти
у каждого человека должен быть инстинкт выживания - если ты сидишь полгода под оккупацией то кто же виноват что ты дурак
показати весь коментар
22.09.2022 01:09 Відповісти
Ну ты сам то откуда?
показати весь коментар
22.09.2022 01:12 Відповісти
я бы после приезда директора ЦРУ в Киев с предупреждением - а раньше после инфы полета зеленского на самолете Патрушева в Оман - свалил бы в Киев а лучше в ЕС
показати весь коментар
22.09.2022 01:19 Відповісти
Ага, ну понятно...
показати весь коментар
22.09.2022 01:30 Відповісти
арестовича как раз херсонцы и выбрали и ермака и СБУ херсонское продажное и так далее .. та же херня и с Мариуполем
показати весь коментар
22.09.2022 01:11 Відповісти
Ну да, а ещё 73% выбрали шашлычника.
показати весь коментар
22.09.2022 01:13 Відповісти
в Херсоне наверное все 100 за торчка а он их в Омане продал как рабов
показати весь коментар
22.09.2022 01:16 Відповісти
Пізно , не випускають чоловіків
показати весь коментар
22.09.2022 00:00 Відповісти
🤬

⚡️Сьогодні на КПП «Василівка», виїзд з окупованої частини Запорізької області, росіяни не випускали чоловіків віком від 18 до 35 років. Їх просто висаджували з автобусу та повертали назад. Окупанти готуються до мобілізації.
показати весь коментар
22.09.2022 00:01 Відповісти
Думаю вже не випустять.
показати весь коментар
22.09.2022 00:01 Відповісти
предатели получившие гражданство педирации испытывают большую радость ...
показати весь коментар
22.09.2022 00:07 Відповісти
Чат бот какой? Але?
показати весь коментар
22.09.2022 00:19 Відповісти
Тот же вопрос сбежавшим крысам что и Верещук - куда идти с вещами? Откуда вы эвакуируете? Безопасный коридор вы организовали?
показати весь коментар
22.09.2022 04:46 Відповісти
 
 